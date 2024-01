AaB A/S ansætter ny administrerende direktør

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2024/01

Aalborg, 31. januar 2024

Aalborg Boldspilklub A/S har pr. 1. marts 2024 ansat Michael Tuxen Boll som ny administrerende direktør.

39-årige Michael Tuxen Boll kommer fra et job som kommerciel chef i Viborg F.F., hvor han siden sin tiltrædelse i 2020 har været medvirkende til at udvikle klubben i særdeles positiv retning inden for sit område.

Forinden sin tid hos Viborg F.F. har Michael Tuxen Boll henover en 15-årig periode haft roller som administrerende direktør for Ull/Kisa Håndball i Norge, key account manager for ASICS Europa, salgschef i Vålerenga Fotball samt diverse andre kommercielle job.

Herudover har Michael Tuxen Boll relevant uddannelse inden for salg, marketing, sport og økonomi – blandt andet en Master i Sport Management.

Ligesom det gælder for sportsdirektør Ole Jan Kappmeier vil Michael Tuxen Boll fra 1. marts 2024 referere til bestyrelsen, og Ole Jan Kappmeier og Michael Tuxen Boll vil dermed have det daglige ansvar for AaB henholdsvis sportsligt og kommercielt.

Midlertidig administrerende direktør Jesper Dalum fortsætter i AaB som økonomidirektør.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Niels David Nielsen

Bestyrelsesformand



For yderligere oplysninger:

Niels David Nielsen 2871 5032