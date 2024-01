Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 31.1.2024 klo 10.00



Marimekko ja Samsung yhdistävät voimansa rajoitetun ajan saatavilla olevassa yhteistyössä

Marimekon ja globaalin teknologiayhtiö Samsungin rajoitetun ajan saatavilla oleva yhteistyökokonaisuus liittää yhteen Marimekon optimistisen lifestyle-filosofian ja kuviotaiteen sekä Samsungin tavoitteen inspiroida maailmaa leikkisillä väreillä ja innovatiivisella designilla. Yhteistyö tuo Samsung Galaxy -tuotteisiin valikoiman lisävarusteita, joissa nähdään 60-vuotisjuhlavuottaan tänä vuonna viettävä ikoninen Unikko-kuvio. Tarvikkeiden lisäksi Samsungin The Frame -television Art Store -palveluun tulee saataville yli 40 ikonista Marimekko-taidekuvaa muun muassa Maija Isolalta.

”Olemme Marimekossa aina arvostaneet kaunista ja hyvää arkea. Olemme innoissamme, että uusi yhteistyömme Samsungin kanssa tuo rohkeat kuviomme tarvikkeiden ja arkielämän taiteen avulla myös uusien yleisöjen saataville. Rajoitetun ajan saatavilla olevat brändiyhteistyöt lisäävät Marimekon kansainvälistä tunnettuutta ja näin tukevat kasvustrategiaamme erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Olemme erityisen iloisia, että yhteistyömme Samsungin kanssa juhlistaa Unikko-kuvion 60-vuotisjuhlavuotta”, sanoo Marimekon markkinointijohtaja Sanna-Kaisa Niikko.

Samsung Lifestyle Accessories: Unikko-kuvio kohtaa arkielämän tarvikkeet

Rajoitetun ajan saatavilla oleva yhteistyö yhdistää Marimekon ikonisen Unikko-kuvion valikoimaan Samsungin lisävarusteita, kuten puhelimien ja Galaxy Buds -kuulokkeiden suojakoteloita ja kellorannekkeita. Kokoelma on saatavilla maaliskuusta 2024 alkaen Samsungin jälleenmyyjillä valikoiduilla markkinoilla Pohjoismaista alkaen.

”Samsung on ylpeä yhteistyöstään pitkäaikaisen suomalaisen designtalon Marimekon kanssa”, sanoo Oscar Nöjd, Samsung Electronics Nordicin puhelimien myynnin innovaatioista vastaava johtaja. ”Kumppanuutemme mahdollistaa käyttäjillemme hauskasta, maailmalla tunnetusta suomalaisesta designista nauttimisen jokapäiväisten käyttöesineiden kautta.”

Samsung Art Store ja Marimekko: taide kohtaa innovaation

Helmikuun alusta alkaen Marimekon ajattomia kuvioita on saatavilla myös The Frame -television tilauspalvelussa, Samsung Art Storessa. Palvelun käyttäjät voivat selata ja asentaa aiheita yli 2 500 taideteoksen valikoimasta, joka koostuu tunnettujen museoiden, gallerioiden ja designyhtiöiden teoksista. Kokoelmassa on kuvioita Maija Isolalta, Fujiwo Ishimotolta, Katsuji Wakisakalta, Vuokko Eskolin-Nurmesniemeltä ja Maija Louekarilta.

”Samsung on iloinen voidessaan esitellä ensimmäistä kertaa suomalaista designia Samsung Art Storen kokoelmissa”, sanoo Sofia Monteiro, Samsung Art Storen Euroopan tuotepäällikkö. ”Kumppanuutemme tuo ajattoman designin suoraan käyttäjiemme ulottuville ja tarjoaa heille mahdollisuuden personoida olohuoneensa ripauksella suomalaista luovuutta.”

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 167 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 30,4 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 460 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Samsung Electronics inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta muuttuvilla ideoilla ja teknologioilla. Yritys määrittelee uudelleen käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, tableteista, digitaalisista kodinkoneista, verkkojärjestelmistä sekä muisti-, puolijohde-, valaisu- ja LED-ratkaisuista. Tuoreimmat Samsung-uutiset löydät osoitteesta: http://news.samsung.com/