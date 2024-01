Hiabille merkittäviä kuormausnosturi- ja ajoneuvotrukkitilauksia Yhdysvalloissa

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 31. TAMMIKUUTA 2024 KLO 10.00



Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut kaksi merkittävää Hiab-laitetilausta Yhdysvalloissa. Valtakunnallinen rautakauppaketju on tilannut MOFFETT-ajoneuvotrukkeja 23,8 miljoonan euron arvosta. Lisäksi valtakunnallinen rakennustarvikeketju teki erillisen 12 miljoonan euron tilauksen HIAB-kuormausnostureista ja MOFFETT-ajoneuvotrukeista. Molemmat tilaukset kirjattiin Cargotecin 2023 viimeisen vuosineljänneksen tilauskantaan, ja toimitukset on tarkoitus tehdä vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana.

Kaikissa toimitettavissa laitteissa on verkkoyhteys ja HiConnect™ Telematics -dataratkaisu. Hiab on molempien asiakkaiden pitkäaikainen kumppani ja toimittanut laitteita ja palveluita näiden asiakkaiden Yhdysvaltojen laajuiseen toimintaan jo kymmeniä vuosia.

Raskaiden materiaalien toimitukseen riittää yksi käyttäjä

Pauliina Kunvik, Senior Vice President, Sales & Services, North America, Hiab, sanoo: ”MOFFETT on saanut hyvän maineen asiakkaiden, kuten valtakunnallisen rautakauppaketjun, tarpeiden ja vaatimusten täyttäjänä. Monipuolisten MOFFETT-ajoneuvotrukkien ansiosta yksi käyttäjä voi toimittaa kaikki kotirakennusprojekteihin tarvittavat tavarat sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Toimitukset puutavarasta putkiin tai tekonurmesta päällystekiviin voidaan tehdä suoraan etuovelle tai takapihalle – minne tahansa tuotteet onkin sijoitettava.”

Tilatut MOFFETT-ajoneuvotrukit ovat M8 NX -malleja, joissa on sekä kolmi- että nelipyöräohjaus. Laite on tehokas ja niin pienikokoinen, että se mahtuu lähes mihin tahansa kuorma-autoon tai perävaunuun. Kaikki MOFFETT-ajoneuvotrukit täyttävät Pohjois-Amerikan ja Kanadan vaiheen 4 päästövaatimukset ja Euroopan unionin vaiheen V vaatimukset.



Turvallisuus tärkeintä

”Rakennustarvikeasiakkaalle tärkein asia on on turvallisuus. Hiabin laitteet tarjoavat alan johtavia turvallisuusominaisuuksia, jotka pitävät käyttäjät turvassa ja auttavat toimittamaan tuotteet turvallisesti ja sujuvasti. Asiakaspalvelun ympärille luodulla toimitusmallillaan ja laitteillaan Hiab täyttää sitoumuksensa tarjota parasta palvelua asiakkaille. Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakas, kuten kattourakoitsija, haluaa levyt katolle asti toimitettuna, Hiabilla on laitteet niiden toimittamiseksi sinne”, Pauliina Kunvik kertoo.

MOFFETT M8 NX -ajoneuvotrukkien lisäksi asiakas on tilannut erilaisia keskiraskaita ja raskaita HIAB-kuormausnostureita sekä erityisen K-sarjan kipsilevynosturin. Suurin kipsilevynosturi HIAB K-HIPRO 515 pystyy toimittamaan materiaalia jopa yhdeksänteen kerrokseen.

Aiemmin tänä vuonna tämä asiakas investoi HiSkill™-koulutussimulaattoriin, jossa käytetyllä virtuaalitodellisuusteknologialla (VR) luodaan turvallinen ja realistinen oppimisympäristö HIAB-kuormausnostureiden uusille ja taitojaan edelleen kehittäville käyttäjille.





Lisätietoja:

Pauliina Kunvik, Senior Vice President, Sales & Services, North America, Hiab, puhelin: +1 419 654 9844, pauliina.kunvik@hiab.com



Nils Gjerstad, Senior Communication Manager, Hiab, puhelin: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





Hiab lyhyesti

Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat ensiluokkaiset kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON- ajoneuvotrukit, LOGLIFT-puutavaranosturit, JONSERED-kierrätysnosturit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet, GALFAB-vaijerilaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO-takalaitanostimet. Alan edelläkävijänä Hiab kehittää paremman tulevaisuuden ratkaisuja tekemällä kuormankäsittelystä älykkäämpää, turvallisempaa ja kestävämpää. www.hiab.com

Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2022 noin 4,1 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 800 henkilöä. www.cargotec.fi





