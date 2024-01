Keskisuomalainen Oyj on allekirjoittanut kauppakirjan PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan ostamiseksi ja solmii kaupan yhteydessä PunaMusta Media Oyj:n kanssa kolmen vuoden sanomalehtipainamisen alihankintasopimuksen

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 31.1.2024 klo 12.00

Keskisuomalainen Oyj on tänään 31.1.2024 allekirjoittanut kauppakirjan PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan ostamiseksi. PunaMusta Media -konsernin medialiiketoimintaan kuuluvat PunaMusta Media Oyj:n tytäryhtiöiden Sanomalehti Karjalainen Oy:n, PunaMusta Paikallismediat Oy:n ja Karelia Viestintä Oy:n koko osakekannat.

Ostettavan PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan velaton arvo on 8,5 Me. Kauppaan kuuluvien yhtiöiden osakekantojen arvo sisältäen myös siirtyvät kassavarat on noin 11,9 Me. Lopullinen maksettava osakkeiden kauppahinta perustuu Sanomalehti Karjalainen Oy:n, PunaMusta Paikallismediat Oy:n ja Karelia Viestintä Oy:n tilintarkastettuihin taseisiin 31.12.2023 (locked-box-mekanismi per 31.12.2023). Kaupan toteuttaminen kasvattaa Keskisuomalainen Oyj:n nettovelkaa arviolta velattomalla liiketoiminnan arvolla noin 8,5 Me. Keskisuomalainen Oyj rahoittaa kaupan kassavaroillaan ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella.

Kaupan täytäntöönpano on ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Ennen kaupan toteuttamista PunaMusta Paikallismediat Oy myy omistamansa neljä kiinteistöä PunaMusta Media Oyj:lle. Keskisuomalainen Oyj vuokraa näistä kiinteistöistä tarvitsemansa toimitilat kolmeksi vuodeksi. Lisäksi Keskisuomalainen Oyj vuokraa PunaMusta Media Oyj:ltä toimitiloja osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu kolmen vuoden määräajaksi. Vuokravastuiden enimmäismäärä kolmelta vuodelta ilman indeksikorotuksia on noin 0,9 Me.

Keskisuomalainen Oyj solmii kaupan yhteydessä PunaMusta Media Oyj:n kanssa kolmen vuoden sanomalehtipainamisen alihankintasopimuksen sekä yhdeksän kuukauden sivunvalmistusalihankintasopimuksen. Alihankintasopimusten arvo ilman indeksikorotuksia on enintään noin 5,5 Me.

Vuonna 2022 PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan liikevaihto oli noin 19,0 Me (19,4 Me vuonna 2021), käyttökate noin 1,2 Me (2,3 Me), liikevoitto noin 0,7 Me (1,9 Me) ja taseen loppusumma noin 5,5 Me (6,4 Me). Medialiiketoiminnassa on noin 90 työntekijää.

Kaupan vaikutus Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2024 liikevaihtoon ja tulokseen riippuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän ja kaupan toteutumisen ajankohdasta. Vuonna 2024 kauppa kasvattaa Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihtoa ja kaupalla on positiivinen vaikutus Keskisuomalainen Oyj:n kannattavuuteen. Yritysoston arvioidaan tuovan noin 2,5 Me synergiahyödyn, minkä odotetaan toteutuvan täysimääräisenä vuonna 2025.

Keskisuomalainen-konsernin ja PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan muodostaman kokonaisuuden pro forma -liikevaihto vuodelta 2022 on noin 240,0 Me (231,0 Me vuonna 2021), pro forma -operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto vuodelta 2022 on noin 4,4 Me (14,7 Me) ja pro forma -operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate vuodelta 2022 on noin 18,2 Me (28,9 Me).

Ostettavaan PunaMusta Media -konsernin medialiiketoimintaan kuuluvat Sanomalehti Karjalainen Oy:n julkaisema kuutena päivänä viikossa ilmestyvä sanomalehti Karjalainen, PunaMusta Paikallismediat Oy:n julkaisemat paikallislehdet Outokummun Seutu, Pielisjokiseutu, Pogostan Sanomat, Ylä-Karjala, Lieksan Lehti ja Parikkalan-Rautjärven Sanomat sekä Karelia Viestintä Oy:n julkaisema kaupunkilehti Karjalan Heili. Lisäksi Sanomalehti Karjalainen Oy:llä on paikallisradio Karjalainen Syke.

”PunaMusta Median medialiiketoiminnan osto on erinomainen jatkumo Keskisuomalainen-konsernin johdonmukaiselle kasvustrategialle. Kaupan kohteena on perinteikäs ja hyvin hoidettu medialiiketoiminta. Pohjois-Karjalan merkittävin sanomalehti Karjalainen sekä alueen paikallislehdet ja kaupunkilehti Karjalan Heili ovat lukijoidensa arvostamia medioita ja rikastuttavat valtakunnallista mediatarjoamaamme. Kaupan myötä myös alueellinen radiotoimintamme vahvistuu entisestään”, toteaa Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com