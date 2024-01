Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy myy arkkipainoliiketoiminnan PunaMusta Media Oyj:n tytäryhtiölle PunaMusta Oy:lle

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 31.1.2024 klo 12.00

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy on tänään 31.1.2024 allekirjoittanut kauppakirjan arkkipainoliiketoiminnan myymiseksi liiketoimintakaupalla PunaMusta Media Oyj:n tytäryhtiölle PunaMusta Oy:lle. Arkkipainoliiketoiminta siirtyy PunaMusta Oy:lle 1.2.2024 alkaen.

Myytävän Lehtisepät Oy:n arkkipainoliiketoiminnan kauppahinta on 0,75 Me. Lehtisepät Oy:n arkkipainoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto vuonna 2022 oli 3,5 Me (3,2 Me vuonna 2021) ja liikevoitto vuonna 2022 oli -0,2 Me (-0,2 Me). Liiketoimintaan kuuluvat 27 työntekijää siirtyvät PunaMusta Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Liiketoimintakaupassa ei siirry olennaisia velkoja ja siirtyvien varojen määrä on noin 0,7 Me. Lehtisepät Oy:n arkkipainoliiketoiminnan liiketoimintakaupalla ei ole Keskisuomalainen Oyj:lle olennaista tulosvaikutusta.

Lehtisepät Oy on Keskisuomalainen Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jolla on kolme sanomalehtipainoa, jotka sijaitsevat Kouvolassa, Tuusulassa ja Varkaudessa. Lisäksi yhtiöllä on ollut 31.1.2024 saakka liiketoimintakaupassa myytävä arkkipaino, joka sijaitsee Lahdessa. Vuonna 2022 Lehtisepät Oy:n liikevaihto oli 35,0 Me ja se työllisti 157 henkilöä.

”Keskisuomalainen-konserni keskittyy strategiansa mukaisesti ensisijaisesti laadukkaaseen ja valtakunnallisesti kattavaan uutismediaan sekä sen kehitystä vauhdittaville synergisille alueille. Arkkipainoliiketoiminnan myyminen PunaMustalle tukee luontaisesti strategiamme toteutumista”, toteaa Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com