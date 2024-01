ITS Group : Chiffre d’affaires 2023 176M€, en croissance de +5%

L’ESN Française ITS Group, spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 176 millions d'euros, enregistrant une croissance de 8,2 M€ dont 6,2 M€ en organique. Une nouvelle démonstration de la capacité du groupe à convertir les défis liés à la souveraineté numérique en occasions de croissance.

L'essor du groupe repose sur ses expertises IT, de maintien en condition opérationnelle et de sécurité

Dans un marché toujours aussi dynamique, la croissance organique du groupe a été renforcée par ses récentes acquisitions. Les résultats témoignent de son savoir-faire reconnu dans des domaines stratégiques tels que les infrastructures IT, les services cloud, la cybersécurité, la gestion des flottes mobiles et le conseil. Une dynamique positive continue à se manifester dans les activités liées au cloud, la mobilité et au déploiement du Digital Workplace avec une croissance de 26% au cours de ce dernier exercice.

2024, vers de nouvelles perspectives !

En s'engageant sur la voie des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, le groupe s'appuie sur une stratégie combinant une croissance organique maîtrisée et des acquisitions ciblées. L'objectif est de franchir ce seuil dans les deux prochaines années, tout en préservant notre niveau de rentabilité opérationnelle.

En prévision de l'année 2024, ITS Group envisage de recruter 390 nouveaux talents en CDI, parmi lesquels plusieurs dizaines d'alternants et de stagiaires. Dans cette démarche de recrutement, ITS s’engage à renforcer ses actions en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Cette initiative vise à améliorer l'ensemble des processus opérationnels et à générer un impact positif, tant sur le plan écologique que sociétal, à long terme.

L’engagement en faveur du développement durable des infrastructures s'intensifie, affirmant la position de l’ESN en tant qu'acteur reconnu dans ce domaine, notamment avec la norme ISO 14001 liée aux critères de management environnemental, en cours de certification. Le groupe est déterminé à faire de sa croissance une force pour le progrès durable.