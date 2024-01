Enreach for Service Providers renforce son équipe commerciale

Enreach for Service Providers, qui fait partie du groupe Enreach, leader européen des solutions de contact convergent, renforce son équipe commerciale pour accélérer sa croissance et répondre à la demande soutenue du marché. Ces nouvelles arrivées s’inscrivent dans un contexte de fort développement des activités d’Enreach for Service Providers ces dernières années.

Robert Urban est nommé Directeur Global Sales & Marketing

Basé à Sophia-Antipolis, Robert Urban est chargé de piloter la stratégie commerciale et marketing globale de la société à l’échelle internationale tout en dynamisant les équipes pour atteindre les objectifs ambitieux. Directement rattaché à la Direction Générale d’Enreach for Service Providers, il occupe donc une place centrale dans l’entreprise et sera chargé de veiller au développement des parts de marché d’Enreach for Service Providers. Robert Urban justifie de plus de trente années d’expérience dans le secteur des technologies et a collaboré avec Enreach for Service Providers au niveau international pendant les dix dernières années Il a évolué dans de nombreuses structures de premier plan à l’image de QuesCom en qualité de Vice-Président Sales & Marketing, Cycos AG et Dolphin Communication GmbH, intégrées aujourd’hui à Mitel en Allemagne.

Christelle Gross et Roland Leocadio rejoignent Enreach for Service Providers en tant que Directeur Commercial Régional.

Dans le cadre de leur nouvelle mission, Christelle Gross et Roland Leocadio, en étroite collaboration avec la Direction commerciale, vont renforcer l’équipe commerciale et accroitre le réseau de partenaires, d’ISV, d’intégrateurs et d’opérateurs qui utilisent les solutions d’Enreach, ainsi que de développer les relations existantes avec les partenaires actuels. Fort de ces éléments, ils jouent donc un rôle de premier plan dans l’équipe commerciale d’Enreach For Service Providers et vont permettre à la société de mener à bien sa nouvelle stratégie de croissance et de renforcer sa qualité de service.

Roland Leocadio est un expert unanimement reconnu sur le marché. Il a piloté le développement commercial d’acteurs de référence dans le secteur du numérique comme ECI Telecom France, General DataComm, Veraz Networks, Dialogic ou encore précédemment Patton Electronics où il occupait le poste de Regional Sales Director France.

Christelle Gross peut s’appuyer sur une bonne connaissance du marché des télécoms et des communications unifiées. Après avoir débuté sa carrière chez Phonatis en qualité de responsable d’agence, elle a ensuite évolué pendant six ans chez Coriolis en tant que responsable des ventes partenaires sud, puis dernièrement chez Ringover où elle était responsable des ventes indirectes région sud.

Bertrand POURCELOT, CEO d’Enreach for Service Providers « Robert Urban et son équipe arrivent à un moment de transformation pour notre société qui a su faire évoluer son offre en continu et proposer aux revendeurs, intégrateurs et opérateurs des solutions UCaaS de nouvelle génération et orientées mobile first, en mode hébergé ou infogéré. Cela nous a permis de réaliser une croissance à deux chiffre ces deux dernières années et de nous positionner en partenaires des plus grands acteurs du marché comme Adista, BT Blue, Nomotech, Celeste, Foliateam, HubOne… Notre nouvelle équipe commerciale va poursuivre cette dynamique pour nous permettre de devenir la référence de notre secteur. »