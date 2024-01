Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 31.1.2024 klo 14.00

Suvic Oy:n tytäryritys Suvic AB on saanut Storhöjdenin tuulipuistoa koskevan Notice to Proceed -ilmoituksen

Suvic on saanut tilaajalta Storhöjdenin tuulipuiston rakentamisurakkaa koskevan Notice to Proceed -ilmoituksen ja aloittaa varsinaiset rakennustyöt Ruotsissa. Urakan toteuttaa Suvic Oy:n täysin omistama Ruotsin tytäryritys Suvic AB.

Nyt annetun ilmoituksen myötä 20.12.2023 uutisoitu Storhöjdeniä koskeva ehdollinen sopimus realisoitui täten BoP-urakaksi.

Suvic on jo toteuttanut suunnittelua, maaperätutkimusta ja valmistelevia tielinjoja Storhöjdenissä aiemman Early Works -sopimuksen puitteissa. “Varsinaiset työt lähtevät käyntiin pintamaan poistolla, työmaan mobilisaatiolla ja kiviaineisten louhinnalla, jonka jälkeen rakennamme nostokentät ja tielinjat. Tuulivoimaloiden perustusten ja kaapeloinnin on suunniteltu valmistuvan joulukuulle 2024”, Suvicin Ruotsin työmaatoiminnoista vastaava COO Olli Niemelä avaa puiston rakentamisen aikataulua.

Kramforsin kunnassa sijaitseva 22 tuulivoimalan puisto on osa High Coast –hanketta. Tuulipuiston tilaajina ovat Adalen ja HC Wind, jotka ovat Renewable Power Capital Ltd:n (RPC) perustamia erillisyhtiöitä (SPV). RPC:n pääkonttori sijaitsee Lontoossa, ja sen taustalla toimii CPP Investment Board. Yritys perustettiin vuonna 2020 kehittämään, rakentamaan, omistamaan ja pyörittämään uusiutuvan energian ja teollisen mittakaavan varastointihankkeita eri puolilla Eurooppaa.

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 203 MEUR ja liikevoitto 8,5 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta. Verkkosivut: www.dovregroup.com

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita energia- ja teollisuusrakentamiselle. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Valrean Kalistannevan ja Matkussaaren tuulipuistot (Kurikka), Prime Capitalin Sandbackan tuulipuisto (Uusikaarlepyy ja Vöyri), CPC Finlandin Lakarin aurinkovoimala, EPV Aurinkovoima Oy:n Heininevan aurinkovoimala (Lapua) ja Fortumin Kirkkonummen datakeskusalueen lämpöpumppulaitos. Verkkosivut: www.suvic.fi

RPC on Lontoossa pääkonttoriaan pitävä yleiseurooppalainen uusiutuvan energian yritys, joka perustettiin vuonna 2020 CPP Investmentsin tukemana. RPC investoi maalla sijaitsevien tuuli- ja aurinkoenergiahankkeiden kehittämiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen omistukseen mahdollistaen energiansiirtymän ja tuottaen vakaata pitkäaikaista, riskikorjattua tuottoa. RPC:n joustavan mandaatin ansiosta se voi jäsentää sijoituksia, joissa otetaan huomioon Euroopan muuttuva markkinadynamiikka, ja luoda innovatiivisia ratkaisuja, joilla rakennetaan pitkäaikaisia suhteita.

RPC:tä johtaa kokenut ja vakiintunut ryhmä energiasijoittamisen ammattilaisia, joilla on syvällistä asiantuntemusta uusiutuvasta energiasta, teknisestä osaamisesta ja operatiivisesta toiminnasta, sekä vahva yhteinen päämäärä. RPC:n tavoitteena on olla edelläkävijä Euroopan uusiutuvien energialähteiden alalla, vauhdittaa jo nyt nopeaa kasvua ja olla avainasemassa energiamurroksessa. Verkkosivut: www.renewablepowercapital.com

