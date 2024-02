Ultragenyx anuncia la aprobación de Dojolvi® (triheptanoína) para su inclusión en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud de México en el tratamiento de los trastornos de oxidación de ácidos grasos de cadena larga (LC-FAOD)

Dojolvi® (triheptanoína) es la única terapia aprobada para este raro trastorno metabólico potencialmente mortal