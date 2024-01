CALGARY, Alberta, 31 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (Mawer) procède aujourd’hui au lancement du Fonds mondial d'opportunités de crédit Mawer (le « Fonds »). Ce fonds donne aux investisseurs accès à des revenus d'intérêts et des rendements en capital en investissant principalement dans des obligations, des débentures et d'autres instruments assimilables à des titres de créance des sociétés émettrices. Le Fonds a un objectif de rendement absolu; il cherche à obtenir des rendements à long terme, ajustés au risque et attrayants sur un cycle économique complet. Il sera géré par Brian Carney.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous lançons un fonds qui va élargir notre gamme de stratégies de titres à revenu fixe », affirme Vijay Viswanathan, directeur de la recherche. « Il y aura de nombreuses synergies entre ce fonds, nos stratégies de titres à revenu fixe et nos stratégies d’actions. Ce fonds va bénéficier de notre recherche exhaustive en actions mondiales et en titres à revenu fixe. Pareillement, les opinions et l’expérience unique de M. Carney, sera un atout significatif pour Mawer qui viendra bonifier notre plateforme de recherche. »



À propos de Brian Carney

Brian Carney s’est joint à la société en novembre 2023 à titre de gestionnaire de portefeuille des titres à revenu fixe, attitré aux stratégies de crédit mondiales. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des placements et a exercé diverses fonctions au fil des ans, notamment la gestion de portefeuilles, la recherche sur les titres de crédit, la gestion du risque de contrepartie, les conseils aux agences d’évaluation du crédit, la syndication et la négociation de titres.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Fondée en 1974, Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter www.mawer.com.

Un placement dans un fonds mutuel peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds mutuels ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.

Relations avec les médias :

Jean-Philippe Giguère

Gestionnaire de portefeuilles institutionnels

+1 (416) 865-5272

jpgiguere@mawer.com