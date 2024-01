Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

31.1.2024 kl. 16.00

Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden

Aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp har beslutat framföra följande förslag för Aktia Banks ordinarie bolagsstämma 2024:

Antalet styrelseledamöter föreslås ökas från åtta och fastställas till nio.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att av styrelsens nuvarande ledamöter återväljs Ann Grevelius, Carl Haglund, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Sari Pohjonen, Johannes Schulman och Lasse Svens enligt samtycke för den mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Närmare information om styrelseledamöter som föreslås omväljas finns på bolagets webbsidor www.aktia.com. Timo Vättö har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Nomineringskommittén föreslår därtill att till nya styrelseledamöter för samma mandatperiod enligt samtycke väljs Joakim Frimodig och Matts Rosenberg. Närmare information om föreslagna nya styrelseledamöter finns som bilaga till detta meddelande och närmare bolagsstämman på bolagets hemsidor www.aktia.com .

Samtliga föreslagna personer är oberoende av bolaget i enlighet med bolagsstyrningskodens definition. Icke oberoende av betydande aktieägare är endast Matts Rosenberg, som är verkställande direktör i Rettig Group Oy Ab, som i sin tur är den största ägaren i RG Partners Oy, Aktia Banks största aktieägare (10,18 %).

Samtliga föreslagna personer har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig omvälja Lasse Svens till styrelseordförande samt att välja Joakim Frimodig till vice ordförande.

När det gäller urvalsförfarandet för styrelseledamöterna rekommenderar aktieägarnas nomineringskommitté att aktieägarna tar ställning till förslaget i sin helhet på bolagsstämman. Denna rekommendation baserar sig på det faktum att aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia är skild från styrelsen och har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten för bolaget samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven för kreditinstitut samt de kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

Nomineringskommittén föreslår att styrelsens arvoden för mandatperioden fastställs enligt följande:

ordförande, 75 000 euro (2023: 64 300 euro)

vice ordförande, 50 000 euro (2023: 43 000 euro)

medlem, 40 000 euro (2023: 35 000 euro)





Årsarvodena för utskottsordförande samt mötesarvodena föreslås bibehållas oförändrade, dvs. respektive utskottsordförande ytterligare erhåller ett årsarvode om 8 000 euro. I mötesarvode för styrelse- och utskottsmöten föreslås utgå 700 euro/person per bevistat möte (700 euro/person per bevistat möte år 2023). Om deltagande i styrelsemötet kräver resor utanför styrelsemedlems bosättningsland, är mötesarvode 1 400 euro/person per bevistat möte (1 400 euro/person per bevistat möte år 2023). Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar och bolagets reseinstruktioner.

Nomineringskommittén föreslår att ca. 40 % av årsarvodet (brutto) ska utbetalas i form av Aktia-aktier. Bolaget förvärvar för styrelseledamöternas räkning Aktia-aktier på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel eller överlåter aktier som är i bolagets besittning och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas eller överlåtas inom loppet av två veckor från och med den följande dag efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2024 – 31 mars 2024 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om ersättningen inte kan utbetalas i aktier, kan ersättningen utbetalas i sin helhet kontant. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet eller överlåtelsen av aktier.

Nomineringskommitténs förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank verkar Gisela Knuts (utnämnd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas samt de bolag som kontrolleras av Erkki Etola) och som medlemmar Matts Rosenberg (utnämnd av RG Partners Oy), Stefan Wallin (utnämnd av Stiftelsen för Åbo Akademi) och Johan Hammarén (utnämnd av Oy Hammarén & Co Ab) samt som sakkunnig Aktia Banks styrelseordförande Lasse Svens.

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 860 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 30.9.2023 till 13,3 miljarder euro och balansomslutningen till 11,9 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

