Osisko fournit une mise à jour sur son conseil d'administration

MONTRÉAL, 31 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd'hui que l'honorable M. John R. Baird a démissionné de son poste d'administrateur de la Société, avec prise d'effet immédiate.



M. Baird a été nommé membre indépendant du conseil d'administration en avril 2020. Au cours de cette période, l'honorable M. Baird a présidé le comité de gouvernance et de nomination. La société remercie M. Baird pour les nombreuses et précieuses contributions qu'il a apportées au cours de son mandat au conseil et lui souhaite du succès dans ses projets futurs.

M. Norman MacDonald, président du conseil d'administration d'Osisko, a commenté : « John a été un membre indépendant clé du conseil d'Osisko pendant près de quatre ans et, au cours de cette période, la Société a grandement bénéficié de sa combinaison unique de connaissances et d'expérience. Au nom du conseil d'administration, de la direction et des actionnaires de la Société, j'aimerais offrir à John mes meilleurs vœux de succès pour l'avenir. »

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 180 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3-5 % en rendement net de fonderie sur la mine Canadian Malartic, l’une des plus importantes mines aurifères au Canada.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée :