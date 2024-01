BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on päättänyt maksuttomasta osakeannista itselleen

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, 31.1.2024 klo 18.00



BBS-Bioactive Bone Substitutes on päättänyt maksuttomasta osakeannista itselleen

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n ("BBS") hallitus on kokouksessaan 31.1.2024 päättänyt 1 000 000 osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Annilla varaudutaan mahdolliseen lainapääoman konvertointiin sekä muihin mahdollisiin toimenpiteisiin ylimääräisen yhtiökokouksen 23.10.2023 myöntämien valtuutusten puitteissa.

Suunnatun osakeannin jälkeen BBS:n hallussa on yhteensä 1 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa 4,9 prosenttia yhtiön osakkeista sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Lisätietoja antavat:

Juliusz Rakowski, toimitusjohtaja,

+358 50 448 5132

juliusz.rakowski@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Advisers AB,

+46 70 5516 729,

info@certifiedadviser.se

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuotteemme ARTEBONE® Paste on loppumetreillä CE-merkintäprosessissa, joka mahdollistaa tuotteen kaupallistamisen EU-alueella. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Yhtiön pääkonttori on Oulussa ja yhtiö työllistää yli 20 henkilöä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi