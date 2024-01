Sogeclair: CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 : 148M€ (+9,7% ; +10,6%*)

Blagnac, France, le 31 janvier 2024-17h35,

Montréal Canada

CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 : 148M€ (+9,7% ; +10,6%*)

CHIFFRE D’AFFAIRES 4EME TRIMESTRE 2023 : 40,2M€ (+13,8%)

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour 2023.

* A Taux de Change Constant : Les variations de change sur la période représentent -1.2M€ contre -3,7M€ en 2022.

Le chiffre d’affaires 2023 est en progression de 9,7%. C’est le 11ème trimestre consécutif de hausse de chiffre d’affaires (+13,8% au T4). L’aviation commerciale (36,7% du CA) confirme son rebond à +20,4%, le ferroviaire (8,5% du CA) progresse de 11,1%. La défense (4,8% du CA) progresse fortement à 35,9%, l’aviation d’affaires (38,3% du CA) continue de croitre avec +5,2% et l’automobile (8% du CA) est en léger repli de 2,2%.

Par zone géographique

(en M€) CA 2023



Poids dans le CA 2023

(en %) Variation

(en %) France 66,7 45,1% -3,0% Europe 33,8 22,8% +27,1% Amérique 37,6 25,4% +23,2% Asie-Pacifique 7,8 5,3% -7,6% Reste du monde 2,2 1,5% +213,7%

Les écarts sont dus aux arrondis.

La croissance de l’activité est tirée par l’Europe, et l’Amérique du Nord qui constitue un levier de croissance majeur dans le plan One Sogeclair 2030.

Par Business Unit Chiffre d’affaires (M€)

2023 Chiffre d’affaires (M€)

2022 Variation

(en %) Engineering

A périmètre et taux de change constants 74,2

74,4 71,8

71,8 +3,2%

+3,5% Solutions

A périmètre et taux de change constants 72,9

73,9 62,1

62,1 +17,5%

+19,1% Conseil 0,9 1,0 NS Total 148,0 134,9 +9,7% Dont international 81,3 66,2 +22,9%

Les écarts sont dus aux arrondis.

L’Engineering (support aux industriels pour le développement de leurs produits, des process et du cycle de vie - 50,1% du CA).

C’est l’aviation décarbonée qui a été le moteur de l’activité avec des projets de Recherche et Technologies pour l’aviation commerciale chez Airbus, ainsi que la présence sur plusieurs projets d’acteurs développant des modes de transport alternatifs (hybride, électrique, dirigeable).

L’autre levier de l’activité est l’extension et le renforcement de l’offre sur le plan géographique, avec en particulier l’Amérique du Nord (23,4% de la BU, en progression de 11,3%) qui sert de relais à la zone Europe qui verra de nouveaux grands programmes démarrer dans la deuxième partie de la décennie. La zone Amérique bénéficie désormais, en plus de son expertise historique en aménagement d’intérieurs, d’un savoir-faire de premier plan en conception d’aérostructures, au travers d’une organisation alliant un front office renforcé et un back office mondial.

Les Solutions (support aux industriels et aux opérateurs dans le domaine de la simulation et de la fourniture d’équipements - 49,3% du CA).

La Simulation (47,8% de la BU, produits logiciels et simulateurs en croissance de 8,4%) est portée de façon équilibrée par :

Le développement (réduction du cycle de mise au point, économie de la fabrication de prototypes physiques, test via des jumeaux numériques pour l’automobile, l’aéronautique et la défense). A noter sur l’exercice la livraison et l’inauguration du simulateur automobile ROADS en cours depuis 2018.

La formation (anticipation et réduction de la formation de manière distribuée au plan géographique, parfaite traçabilité, réduction des coûts, augmentation de la sécurité).

Les Equipements (52,2% de la BU, en croissance de 27,1%) ont été portés par la montée en cadence des avionneurs commerciaux et d’affaires, et à travers la forte croissance des aménagements d’intérieur situé en Amérique du Nord (+48%), ainsi que des activités Thermoplastiques (+15%).

Le Conseil (audit, conseil et optimisation en matière de technologies et de processus - 0,6% du CA). L’activité créée au 1er janvier 2022 finit l’année sur un chiffre d’affaires de 0,93M€ après le rattachement au T4 de l’activité matériaux innovants à la BU Solutions.

PERSPECTIVES

Nos marchés sont en croissance, nos technologies porteuses pour une mobilité plus sobre et plus sûre, nos implantations géographiques sont à fort potentiel, ce qui soutient notre attractivité.

SOGECLAIR reste confiant pour sa croissance en 2024 et pour l’exécution de son plan 2030 qui vise un chiffre d’affaires de 250M€.

Prochain communiqué : Résultats 2023, le 13 mars 2024 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

