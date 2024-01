NEOLIFE annonce son résultat annuel 2023

9,6 M€ de chiffre d’affaires économique, en croissance de +9%

12,8 M€ de chiffre d’affaires comptable

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, présente un chiffre d’affaires économique de 9,6 M€ au titre de l’exercice 2023, soit 9% de croissance par rapport à l’année 2022.

Chiffre d'affaires par métier*

(données en M€) Total 2023 S1 2023 S2 2023 Total 2022 S1 2022 S2 2022 Variation Eléments de construction 9,3 5,1 4,2 8,6 4,1 4,6 0,7 8% Eco-matériaux 3,2 2,3 1,0 4,4 2,4 2,0 -1,2 -27% Autres 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 32% Chiffre d'affaires comptable 12,8 7,5 5,3 13,3 6,6 6,7 -0,4 -3% Retraitement Eco-matériaux** -3,2 -2,3 -1,0 -4,4 -2,4 -2,0 1,2 27% Chiffre d'affaires économique 9,6 5,2 4,4 8,9 4,2 4,7 0,8 9% *Chiffres non audités **Neutralisation de la vente d'éco-matériaux

La poursuite de cette croissance démontre une fois de plus l’intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants. Ces performances sont d’autant plus positives qu’elles se déroulent dans un contexte global du marché de la construction très tendu avec une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux revus à la baisse tant qualitativement que quantitativement.

Historiquement, la Société comptabilise en chiffre d’affaires comptable la vente de compound (éco-matériau de base des produits) à ses sous-traitants plasturgistes en charge de la phase d’extrusion des profilés.

Depuis le 1er mai 2023, la Société a opéré un changement de process vis-à-vis de l’un de ses principaux extrudeurs, et ce afin d’améliorer la gestion des chutes et des délais. Désormais, pour cet extrudeur, la matière première (ie, compound), lui est mise à disposition (vs matière qui lui était préalablement vendue). L’extrudeur se chargeant toujours de transformer la matière première en produits finis.

A ce titre, afin de pouvoir mieux suivre l’évolution du chiffre d’affaires, et ainsi retranscrire la réalité économique de ce dernier, la Société présente un chiffre d’affaires économique retraité, neutralisant la vente des éco-matériaux auprès de ses extrudeurs.

C’est ce dernier chiffre d’affaires que la Société souhaite désormais commenter et suivre, pour mieux refléter la réalité économique de son activité, et sa comparabilité avec d’autres acteurs du secteur.

Bernard VOISIN – Président du Directoire

