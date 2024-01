Fynske Bank A/S præciserer forventningerne til årets resultat for 2023 og udmelder forventninger til 2024

Selskabsmeddelelse nr. 2024/01

Årets resultat 2023

Fynske Bank forventer et resultat før skat på ca. 202 mio. kr. for 2023.

I oktober 2023 opjusterede Fynske Bank sin forventning til et resultat før skat for hele 2023 til at være i intervallet 175-200 mio. kr.

Fjerde kvartal har været kendetegnet ved øget udlån og øget netto renteindtægter, positive kursreguleringer samt begrænsede nedskrivninger.

Forventninger til 2024

For 2024 forventes et resultat før skat i intervallet 140-170 mio. kr.

I forventningen til 2024 er indarbejdet, at banken i forhold til 2023 forudser mindre kursreguleringer af bankens egenbeholdning, et øget omkostningsniveau som følge af flere strategiske tiltag, samt øgede nedskrivninger som følge af usikkerheden i de finansielle markeder og de makroøkonomiske forhold.

