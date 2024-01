Voltalia SA : Croissance du chiffre d’affaires de +20% au T4 2023

Croissance du chiffre d’affaires de +20% au T4 2023

Volume record des mises en service de nouvelles capacités

et confirmation de l’objectif d’EBITDA normatif1 pour 2023

Quatrième trimestre en forte croissance de +20%

Ventes d’énergie : +16% porté par une augmentation de la production par rapport à 2022 (+11% à 1,3 TWh)

Services : en croissance de +24% (après éliminations) portés principalement par des contrats de constructions pour des clients tiers en Irlande, en parallèle d’une activité interne (éliminée en consolidation) particulièrement dynamique à +50% du fait du pic des chantiers pour compte propre

Dépassement des objectifs de capacité 2023

Niveau record de mises en service au second semestre : 662 mégawatts, dont 316 mégawatts au seul T4

Capacité en exploitation en croissance de +51%, atteignant 2,37 gigawatts, niveau supérieur à l’objectif de 2,3 gigawatts annoncé en octobre 2023

Capacité totale à fin 2023 à 2,85 gigawatts, largement au-dessus de l’objectif initialement fixé en 2019 à 2,6 gigawatts

Contribution majeure à la transition énergétique avec une production qui représente l’équivalent de la consommation en électricité de 5,5 millions de personnes

Confirmation de l’objectif 2023 d’EBITDA normatif1 d’environ 275 millions d’euros

Soit une multiplication par deux par rapport à 2022 et par quatre par rapport à juin 2019

Un second semestre marqué par des réalisations majeures, dont des cessions de projets en France et au Brésil

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2023.

« L'année 2023 marquera l'histoire de notre entreprise par les performances remarquables que nous avons réalisées grâce à une mobilisation sans faille des équipes, que je remercie sincèrement pour leur engagement. Nous avons atteint un jalon significatif en mettant en service 795 MW, dépassant largement les objectifs que nous nous étions fixés en 2019. Nos équipes sont d’ores et déjà pleinement mobilisées pour concrétiser les ambitions du groupe d’ici 2027. Au-delà des réussites financières, je tiens à souligner les progrès significatifs dans les performances extra-financières du groupe, avec des notations en constante amélioration, témoignant ainsi de notre position en tant que contributeur majeur à un avenir énergétique durable », a commenté Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre (T4) et de 2023

En millions d’euros2 2023 2022 Variation à taux courants Variation à taux constants T4 2023 T4 2022 Variation à taux courants Variation à taux constants Ventes d’énergie 299,3 242,4 +23% +23% 82,9 71,6 +16% +16% Services avant éliminations 595,9 351,3 +70% +70% 189,0 138,4 +37% +37% Éliminations -400,0 -127,6 x3,1 x3,1 -101,9 -68,0 +50% +50% Services après éliminations 195,9 223,7 -12% -12% 87,1 70,4 +24% +24% Chiffre d’affaires 495,2 466,1 +6% +6% 170,0 142,0 +20% +20%

REVUE DES ACTIVITÉS

Le chiffre d’affaires 2023 s’établit à 495,2 millions d’euros, +6% par rapport à 2022 (à taux de change courants et constants). Les Ventes d’énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 60% et de 40% du chiffre d’affaires de l’année 2023.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2023 s’établit à 170,0 millions d’euros, +20% par rapport au quatrième trimestre 2022 (à taux de change courants et constants). Les Ventes d’énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 49% et 51% du chiffre d’affaires du trimestre.

VENTES D’ÉNERGIE

Indicateurs opérationnels

2023 2022 Variation Moyenne long terme Voltalia T4 2023 T4 2022 Variation Production (en GWh) 4 336 3 680 +18% 1 340 1 203 +11% Puissance installée (en MW) 2 3703 1 571 +51% Puissance installée et en construction (en MW) 2 851 2 592 +10% Facteur de charge éolien au Brésil 41% 42% -1pt 53% 48% 54% -6pts Facteur de charge solaire au Brésil 27% 13% +14pts 34% 29% 15% +15pts Facteur de charge éolien en France 26% 22% +4pts 24% 34% 30% +5pts Facteur de charge solaire en France 16% 18% -2pts 17% 9% 9% - Facteur de charge solaire en Egypte 24% 25% -1pt 23% 19% 19% - Facteur de charge solaire en Jordanie 25% 26% -1pt 25% 18% 18% -

Le chiffre d’affaires 2023 issu des Ventes d’énergie atteint 299,3 millions d’euros, en hausse de +23% par rapport à 2022 (à taux de change courants et constants). Le taux moyen EUR/BRL est de 5,40 sur 2023, contre 5,44 sur 2022.

Pour 2023, la production atteint 4,3 TWh, contre 3,7 TWh sur 2022 en hausse de +18%. La production de 4,3 TWh correspond à la consommation en électricité d’un équivalent de 5,5 millions de personnes (+12% comparé à 2022).

L’augmentation de la production traduit l’accroissement de la capacité en exploitation, qui a augmenté de +51% depuis 2022, passant de 1,6 GW à 2,4 GW. A fin 2023, la capacité totale (en exploitation et construction) en Amérique latine représente 57% de la capacité totale du Groupe, l’Europe 35% et l’Afrique 8%. La capacité solaire représente 66% du total, la capacité éolienne 30% et la capacité hydro, biomasse et stockage 3%.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2023 issu des Ventes d’énergie atteint 82,9 millions d’euros, en hausse de +16% à taux de change courants et constants, par rapport au quatrième trimestre 2022.

Analyse par pays :

Au Brésil, la production est en hausse de +3%. La contribution des nouvelles centrales comme SSM3-6 et Canudos a eu un effet positif. A contrario, comme annoncé 4 , le gestionnaire du réseau a écrêté la production de certaines centrales suite au blackout du 15 août. Cela a réduit la production du T4 d’environ 180 GWh, en ligne avec les prévisions du Groupe. L’effet de l’écrêtement a baissé au fil des mois. Depuis début 2024, il est négligeable ;

, le gestionnaire du réseau a écrêté la production de certaines centrales suite au blackout du 15 août. Cela a réduit la production du T4 d’environ 180 GWh, en ligne avec les prévisions du Groupe. L’effet de l’écrêtement a baissé au fil des mois. Depuis début 2024, il est négligeable ; En France, la production est en hausse de 92%, bénéficiant de meilleures conditions de vent et d’ensoleillement et de la production des centrales mises en service en 2022 et 2023 (Helexia, Sable blanc, Sud Vannier) ;

Dans les autres pays, la production est globalement en forte croissance, à +30%, avec l’effet année pleine de la centrale de South Farm (50 MW) au Royaume-Uni et les mises en service du complexe de Garrido (51 MW) au Portugal et de toitures solaires d’Helexia en Espagne et en Hongrie (9 MW). La centrale de Karavasta en Albanie (140 MW) mise en service fin décembre génère un chiffre d’affaires négligeable. La production reste globalement stable en Egypte et en Jordanie.





SERVICES

Le chiffre d’affaires 2023 issu des Services aux clients tiers (après éliminations) atteint 195,9 millions d’euros, en baisse de -12% (à taux de change constants et courants), tandis que les Services pour compte propre (éliminés en consolidation) ont progressé de x3,1 par rapport à 2022.

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements aux clients tiers est en baisse de

-16% pour atteindre 172,8 millions d'euros, n’incluant pas le produit des cessions de projets 5 . L’activité interne de ce segment est en hausse de x3,4 comparé à 2022 ;

-16% pour atteindre 172,8 millions d'euros, n’incluant pas le produit des cessions de projets . L’activité interne de ce segment est en hausse de x3,4 comparé à 2022 ; Le segment Exploitation Maintenance pour clients tiers croît de 26% pour atteindre 23,1 millions d'euros, parallèlement à l’activité interne qui a augmenté de +8%.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2023 issu des Services pour clients tiers atteint 87,1 millions d’euros, +24% (à taux de change courants et constants). L’activité interne des services croit de +50% pour atteindre 101,9 millions d’euros.

L’analyse par segment montre une forte progression du segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements :

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements pour client tiers affiche un chiffre d’affaires de 80,6 millions d’euros, en croissance de +24% traduisant la montée en puissance de grands contrats de construction pour clients tiers notamment en Irlande. Le chiffre d’affaires interne de ce segment croit de +52%, à 96,9 millions d’euros, traduisant les chantiers de construction actifs ;

Le segment Exploitation-Maintenance enregistre un chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros pour les clients tiers en hausse de +20%. La capacité exploitée pour son compte et pour ses clients tiers s’élève à 6,9 GW, en croissance de +58% par rapport à 2022, dont 4,6 GW pour clients externes en croissance de +63%.

Les éliminations de chiffre d’affaires 2023 et du quatrième trimestre de 2023 ressortent respectivement à -400,0 millions d’euros (multiplié par x3,1 à taux de change courants et constants) et -101,9 millions d’euros (+50% à taux de change courants et constants), reflétant la forte augmentation des services internes.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (SÉLECTIONNÉS)

Premiers mégawattheures pour la centrale solaire de Karavasta dans le sud de l’Albanie6





D’une capacité totale de 140 MW, la totalité de la capacité de la centrale est sécurisée par des contrats de vente d’électricité à long terme avec des acteurs publics et privés.

Mise en service de la centrale solaire de Logelbach en France7





D’une puissance de 12,1 MW, le parc solaire de Logelbach s’étend sur 12 hectares et dispose de 21 384 panneaux solaires. La production annuelle représente l’équivalent de la consommation en électricité d’environ 6 000 habitants.

Mise en service du parc solaire de Montclar en France8





Le parc de Montclar, d’une capacité de 3,7 MW et installé sur une surface de 4,2 hectares, se compose d’environ 8 400 panneaux solaires. La construction a constitué un défi, le site étant situé dans un paysage de montagnes, caractérisé par de fortes pentes, à une altitude de 1 350 mètres.

Nouvelles avancées de futurs complexes alliant solaire, éolien et stockage en Ouzbékistan9





Voltalia a signé deux accords consolidant le développement de ses projets dans le pays : un protocole portant sur les prochaines étapes du développement du projet hybride de Shurkul (400 à 500 MW) ; et un protocole d’extension du projet de Sarimay, prévoyant dans la foulée du projet solaire son hybridation avec l'ajout de 100 MW éoliens supplémentaires, associés à des solutions de stockage par batteries.

Signature d’un partenariat durable avec Co-op au Royaume-Uni pour la fourniture d’électricité verte durable10





Co-op et Voltalia ont conjointement signé un contrat de vente d'électricité d'une durée de 15 ans pour l'ensemble de la production du parc solaire Eastgate de 34 MW, situé dans le Yorkshire du Nord. Dans le cadre de cet accord, Co-op s'approvisionnera en électricité pour ses établissements, notamment les magasins d'alimentation, les centres de distribution et les maisons funéraires dans tout le Royaume-Uni.

Voltalia lauréat de trois projets éoliens en France pour une capacité totale de 73 mégawatts11





Le premier projet lauréat sera situé en Côte d’Or (Bourgogne-Franche-Comté) avec dix éoliennes, d’une puissance totale de 33,6 MW. Le second sera situé dans les Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine) avec sept éoliennes, d’une puissance totale de 26,1 MW. Enfin, le troisième lauréat sera situé dans l’Indre (Centre-Val de Loire) avec cinq éoliennes, pour une capacité de 13,5 MW.

Acquisition d’une participation de 55% (60 MW) dans la centrale solaire de Mosselbanken aux Pays-Bas12





Située en Zélande, la province la plus au sud-ouest des Pays-Bas, la centrale solaire de Mosselbanken se trouve dans le port industriel de Terneuzen. Les revenus de la centrale bénéficient d'un contrat de vente d’électricité (PPA) de 15 ans.

Vente d’un projet de 90 MW prêt à construire à TODA au Brésil13





Voltalia vend un site éolien à TODA, un conglomérat japonais. Il s'agit de la poursuite d'un partenariat fructueux, après un projet éolien de 28 MW développé et construit par Voltalia pour TODA il y a trois ans. Le projet de 90 MW, appelé Casqueira, comprendra 15 éoliennes fournies par Nordex Acciona. La construction devrait commencer au premier semestre 2024 et s'achever au premier trimestre 2025. Le projet bénéficiera des infrastructures d'interconnexion déjà développées et construites par Voltalia.

Ethifinance décerne une médaille d’or à Voltalia pour sa performance extra-financière14





Voltalia, avec une amélioration continue dans l'indice Gaïa depuis sa première participation il y a six ans, reçoit une médaille d'or pour récompenser sa performance ESG (Environnementale, Sociétale et Gouvernance), avec une note de 73 sur 100 pour 2022, en progrès de six points par rapport à l’année dernière.

OBJECTIFS 2023

A fin d’année 2023, Voltalia a dépassé les objectifs de capacité totale (en exploitation et en construction) et de capacité en exploitation.

Initialement fixé à 2,6 GW en juin 2019, l’objectif de capacité totale avait été révisé à la hausse à 2,8 GW en octobre 2023. A fin 2023 à 2,85 GW, la capacité totale a été multipliée par 2,8 depuis juin 2019.

Quant à la capacité en exploitation, dont l’objectif initial a été fixé à 2,3 GW en octobre 2023, elle atteint fin 2023 : 2,37 GW. Depuis juin 2019, la capacité en exploitation a été multipliée par 4,4, grâce notamment à une croissance de +51% pendant la seule année 2023.

Voltalia confirme l’objectif 2023 d’EBITDA normatif15 d’environ 275 millions d’euros. Cette performance représente une multiplication par 2 par rapport à 2022 et par 4 par rapport à juin 2019, date de la fixation de l’objectif.

AMBITIONS 2027

Réaffirmation des ambitions suivantes :

Capacité en exploitation et en construction détenue en propre : supérieure à 5 GW ;

Capacité exploitée pour compte de tiers : supérieure à 8 GW ;

EBITDA normatif 16 : environ 475 millions d’euros ;

: environ 475 millions d’euros ; CO 2 -équivalent évité : plus de 4 millions de tonnes.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2022 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 14 avril 2023. Compte tenu de ces risques et incertitudes, rien ne permet de garantir que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse se réaliseront effectivement. Nonobstant le respect de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF (les informations divulguées doivent être " exactes, précises et sincères "), Voltalia fournit les informations contenues dans ces documents à la date du présent communiqué de presse et décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Capacité en exploitation au 31 décembre 2023

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 2023 2022 Albanie 140 140 0 Belgique 17 17 15 Brésil 773 711 1 484 1 068 Egypte 32 32 32 France 93 196 5 294 216 Guyane française 13 7 5 24 49 34 Grèce 17 17 17 Hongrie 14 14 0 Italie 18 18 14 Jordanie 57 57 57 Portugal 74 74 21 Romanie 3 3 0 Espagne 23 23 8 Royaume-Uni 57 32 89 89 Pays-Bas17 60 60 0 Total 866 1 432 7 10 56 2 370 1 571

Capacité en construction au 31 décembre 2023

Nom du projet Technologie Pays Capacité Cafesoca Hydro Brésil 8 Clifton Solaire Royaume-Uni 45 East gate Solaire Royaume-Uni 34 Higher Stockbridge Solaire Royaume-Uni 45 Lercara Friddi Solaire Italie 3 Logelbach Solaire France 12 Sinnamary Biomasse Guyane française 10 Sinnamary Stockage Guyane française 1 Bolobedu Solaire Afrique du Sud 148 Helexia Solaire Brésil 134 Helexia Solaire Belgique 5 Helexia Solaire France 15 Helexia Solaire Guyane française 0 Helexia Solaire Hongrie 10 Helexia Solaire Italie 1 Helexia Solaire Portugal 6 Helexia Solaire Roumanie 1 Helexia Solaire Espagne 4 Total (en MW) 480

Production d’électricité au 31 décembre 2023

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride18 2023 2022 Albanie 1 1 0 Belgique 11 11 14 Brésil 2 672 734 47 3 452 3 036 Egypte 74 74 76 France 228 182 8 418 285 Guyane française 16 40 55 45 Grèce 25 25 22 Hongrie 5 5 0 Italie 22 22 22 Jordanie 122 122 129 Portugal 68 68 26 Roumanie 1 1 0 Espagne 21 21 10 Royaume-Uni 60 60 9 Grand Total 2 900 1 342 40 8 47 4 336 3 680

Prochain rendez-vous : Résultats annuels de 2023, le 2 avril 2024 (avant bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,8 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 16,1 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 850 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices SBF 120, Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. VOLTALIA

