OCTO Telematics renforce la sécurité routière grâce à la détection de collision par smartphone

ROME, 31 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Même si le nombre total d’accidents diminue en Europe et aux États-Unis, la sécurité routière reste une préoccupation mondiale. Pour rendre nos routes plus sûres, il faut des solutions solides et concrètes pour prévenir les décès et les traumatismes dus aux accidents de la route.



En tirant parti de l’une des technologies les plus omniprésentes et les plus répandues, déjà présente dans la poche de chaque conducteur, le smartphone, OCTO révolutionne la sécurité routière. Il apporte l’intelligence de la détection de collision instantanée à un téléphone portable, sans qu’il soit nécessaire d’interagir avec le conducteur.

La solution OCTO transforme profondément l’expérience de l’utilisateur, en soutenant de manière proactive les conducteurs au moment où ils en ont besoin. Elle transforme le smartphone en un capteur actif qui détecte les accidents graves et demande automatiquement de l’aide pour réduire l’impact sur la vie humaine.

Avec plus de 90 % de la population en Europe et en Amérique du Nord utilisant des smartphones et la facilité d’installation de logiciels via les boutiques d’applications, il n’existe aucun obstacle à l’adoption et donc à l’augmentation de l’équipement de sécurité des véhicules ou à la compensation de l’absence d’équipement de sécurité.

Outre les objectifs d’amélioration de la sécurité des conducteurs, la solution OCTO s’inscrit parfaitement dans plusieurs cas d’utilisation dans de nombreux secteurs d’activité. La détection de collision par smartphone fournit des informations supplémentaires sur l’accident, ce qui permet aux assureurs de gérer plus efficacement les sinistres, dès le premier avis de sinistre (FNOL). Pour les opérateurs de flottes, les effets bénéfiques comprennent une amélioration du devoir de diligence envers les conducteurs, une réduction du temps d’immobilisation des véhicules gérés et, en ce qui concerne l’écosystème plus large de l’exploitation dans les zones urbaines, une aide à la poursuite de la durabilité dans les villes intelligentes.

Cette technologie de pointe détecte les accidents moyens et graves, en utilisant les capteurs embarqués du smartphone et un algorithme d’IA basé sur des milliards de données d’accidents réels recueillies par OCTO.

La détection de collision est disponible via l’application OCTO Digital Driver™, un cadre complet de solutions numériques conçues autour de l’expérience du conducteur, qui peut être facilement complété par des fonctionnalités supplémentaires telles que l’évaluation des risques de conduite et le coaching, afin de faciliter et de rationaliser la fourniture de services commerciaux par l’écosystème.

Les entreprises peuvent rapidement lancer leur propre solution par le biais d’une application configurable en marque blanche ou l’intégrer dans leur propre système grâce au kit de développement logiciel (SDK) OCTO. Disponible sur iOS et Android, les conducteurs peuvent installer l’application sur leur smartphone en quelques secondes, sans matériel supplémentaire.

Tina Martino, responsable marketing d’OCTO, a déclaré : « Nous sommes fiers de présenter notre solution révolutionnaire de détection de collision par l’IA sur smartphone, qui est le fruit de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la télématique et de l’analyse appliquée à la détection de collision automatique et à la gestion des sinistres. Nous pensons que la disponibilité de la solution sur un appareil personnel, tel qu’un smartphone, peut débloquer une valeur considérable pour la sécurité routière grâce à son adoption potentiellement généralisée ».

Avec cette solution OCTO, chaque conducteur connecté se sentira plus en sécurité, et les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de chaque organisation seront plus viables.

OCTO Telematics

OCTO a toujours été à la pointe de l’innovation dans le secteur de la mobilité connectée. Pionnière de la télématique d’assurance, l’entreprise est aujourd’hui le principal fournisseur de solutions télématiques et technologiques avancées également dans les secteurs de la gestion de flotte et de la mobilité intelligente, en s’appuyant sur l’apprentissage automatique et l’IA pour transformer les données IdO en intelligence exploitable. Grâce à son savoir-faire, à l’expertise développée en plus de 20 ans de services analytiques avancés à l’échelle mondiale, et à sa stratégie de fusions et d’acquisitions, OCTO diffuse la valeur de l’analyse avancée des données à travers sa plateforme évolutive pour servir les utilisateurs finaux des différentes applications de mobilité dans le monde entier avec une expérience client de qualité supérieure. Par le biais de différentes applications commerciales et de cas d’utilisation, OCTO place la télématique au cœur des villes intelligentes en tant que défenseur des objectifs globaux de durabilité grâce à la Vision Zéro d’OCTO : zéro accident, zéro congestion, zéro pollution. OCTO compte actuellement 5,7 millions d’utilisateurs connectés et détient la plus grande base de données télématiques au monde, avec plus de 552 milliards de kilomètres de données de conduite recueillies et plus de 514 000 accidents et événements d’assurance analysés.

Frost & Sullivan a décerné à OCTO Telematics le prix de l’entreprise mondiale de l’année 2022. octotelematics.com

