Information relative au contrat de liquidité

Ivry-sur Seine, le 31 janvier 2024 – 18h45 CET

CESSATION DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTÉ AVEC

NATIXIS ODDO BHF



FNAC DARTY (ISIN FR0011476928) annonce qu'il a été mis fin le 31 janvier 2024, après bourse, au contrat de liquidité qui était confié à Natixis ODDO BHF depuis le 26 septembre 2018.

A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

144 654 actions FNAC DARTY,

660 824,76 €

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

134 676 actions FNAC DARTY,

917 138,56 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 26 septembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

97 750 actions FNAC DARTY

360 967,54 €

MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC

BNP FINANCIAL MARKETS

A compter du 1er février 2024, et pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, FNAC DARTY a confié à BNP FINANCIAL MARKETS la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché, portant sur ses actions ordinaires, conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par l’AMF par décision du 21 mars 2011.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

144 654 actions FNAC DARTY

660 824,76 €

