Galapagos rondt transactie af om Jyseleca® business over te dragen aan Alfasigma

Mechelen, België; 31 januari 2024, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag aangekondigd dat de transactie om haar Jyseleca® (filgotinib) activiteiten over te dragen aan Alfasigma S.p.A. succesvol is afgerond.

Zoals eerder aangekondigd, omvat de overdracht de volledige Jyseleca® business, inclusief de Europese en Britse markttoelatingen en de commerciële, medische en ontwikkelingsactiviteiten voor Jyseleca®. Met de voltooiing van de transactie worden ongeveer 400 Galapagos posities in 14 Europese landen overgedragen aan Alfasigma om de bedrijfscontinuïteit en blijvende toegang tot het geneesmiddel voor patiënten te ondersteunen. Ook Michele Manto, voormalig Chief Commercial Officer van Galapagos, vervoegt Alfasigma om de Jyseleca® business te leiden.

“Ik dank Michele en onze toegewijde teams die Alfasigma vervoegen voor de belangrijke rol die ze hebben gespeeld om Jyseleca® voor meer dan 20.000 patiënten in Europa beschikbaar te maken. Ik ben ervan overtuigd dat zij zullen bijdragen aan een succesvol nieuw hoofdstuk voor het bedrijf, samen met het team van Alfasigma,” zei Dr. Paul Stoffels1 , CEO en voorzitter van Galapagos. “Galapagos gaat verder met meer focus en middelen om te investeren in onze belangrijkste technologieplatformen en strategische therapeutische gebieden. We zullen deze gelegenheid benutten om waarde te creëren in onze pijplijn met als doel om patiënten over de hele wereld te voorzien van baanbrekende geneesmiddelen.”

Francesco Balestrieri, CEO van Alfasigma, voegde hieraan toe: “We zijn verheugd om het getalenteerde Galapagos team te verwelkomen bij Alfasigma. De overname van Galapagos' Jyseleca® business, inclusief een Fase 3 klinisch programma, versterkt strategisch onze positie in de farmaceutische sector en opent nieuwe wegen voor groei en innovatie. We zijn klaar om de synergieën van Alfasigma en Jyseleca® uit te breiden en te benutten, en we kijken ernaar uit om met onze nieuwe collega's samen te werken om onze healthcare business in Europa verder uit te breiden.”

Galapagos zal een vooruitbetaling van €50 miljoen ontvangen, potentiële omzetgerelateerde mijlpaalbetalingen van in totaal €120 miljoen en mid-single tot mid-double-digit royalty's op Europese verkopen. Galapagos zal tot €40 miljoen bijdragen aan Alfasigma tegen juni 2025 voor Jyseleca® gerelateerde ontwikkelingsactiviteiten.

Galapagos verwacht substantiële besparingen tussen €150 miljoen en €200 miljoen te realiseren gelinkt aan de transactie en zal prioriteit geven aan investeringen in haar bestaande technologieplatformen voor small molecules, CAR-T celtherapieën en biologics, evenals de opschaling van haar innovatieve gedecentraliseerde CAR-T productienetwerk. Daarnaast is Galapagos van plan om te investeren in licentie- en overnamemogelijkheden, variërend van late preklinische tot mid-stadium klinische programma’s in haar strategische therapeutische gebieden om waarde te creëren in haar pijplijn.

Van Lanschot Kempen en Morgan Stanley fungeerden als financieel adviseurs van Galapagos en Baker McKenzie trad op als juridisch adviseur van het bedrijf.

Over filgotinib

Filgotinib is momenteel goedgekeurd voor de behandeling van matige tot ernstige actieve RA en UC door de relevante regelgevende instanties in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan. Het wordt in Europa en Japan op de markt gebracht als Jyseleca® voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige actieve RA die onvoldoende hebben gereageerd of die één of meer ziekte modificerende anti reumatische geneesmiddelen niet verdragen. Filgotinib wordt in Europa en Japan ook op de markt gebracht als Jyseleca® voor de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa (UC) die onvoldoende hebben gereageerd op, geen respons meer hebben op of intolerant zijn voor conventionele therapie of een biologisch middel. Jyseleca® 100mg en 200mg zijn geregistreerd in de hierboven vermelde gebieden. De Europese samenvatting van productkenmerken voor filgotinib, die contra-indicaties en speciale waarschuwingen en voorzorgen bevat, is beschikbaar op www.ema.europa.eu. De samenvatting van de productkenmerken voor filgotinib in Groot-Brittannië is te vinden op www.medicines.org.uk/emc en de samenvatting van de productkenmerken voor filgotinib in Noord-Ierland is te vinden op www.emcmedicines.com/en-GB/northernireland. Het interviewformulier van het Japanse Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn is beschikbaar op www.info.pmda.go.jp.

Over Galapagos

Wij zijn een wereldwijd biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren de diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een diepe pijplijn te creëren van best-in-class kleine moleculen, CAR-T-therapieën en biologische geneesmiddelen in oncologie en immunologie. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd point-of-care CAR-T productienetwerk, zijn we toegewijd aan het uitdagen van de status quo en het leveren van resultaten voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X (formerly Twitter) .

Over Alfasigma

Alfasigma is een van de toonaangevende farmaceutische bedrijven in Italië met een sterke internationale positie. De Groep is wereldwijd aanwezig in meer dan 100 landen waar ongeveer 3000 mensen werken aan onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie. In Italië is Alfasigma een leider op de markt van producten op voorschrift waar het, naast zijn sterke focus op gastro-intestinale producten, aanwezig is in verschillende therapeutische gebieden voor eerstelijnszorg. De Groep is populair bij de consumenten vanwege een aantal nutraceuticals & voedingssupplementen die inspelen op verschillende behoeften en die goed bekend zijn en diepgeworteld zijn in de ervaring van Italiaanse gezinnen. Het historische hoofdkantoor is gevestigd in Bologna, waaraan Milaan is toegevoegd, terwijl de productielocaties zich bevinden in Italië, in Pomezia (RM), Alanno (PE), Sermoneta (LT) en Trezzano Rosa (MI) en in het buitenland in Tortosa in Spanje en in Shreveport (Louisiana) in de Verenigde Staten. De R&D-laboratoria bevinden zich in Pomezia en in het Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso in Bergamo. Het is de missie van Alfasigma om de gezondheid en levenskwaliteit van mensen te verbeteren door zorgverleners en gezondheidspersoneel therapeutische oplossingen te bieden die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of zinsdelen als "zullen", "verwachten", "anticiperen", "kunnen" en vergelijkbare uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de transactie tussen Galapagos en Alfasigma, met inbegrip van potentiële betalingen en royalty's, verklaringen met betrekking tot Galapagos' verwachte kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen als gevolg van het voorgaande, en verklaringen met betrekking tot Galapagos' verwachte toekomstige activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat de verwachte kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen van Galapagos als gevolg van de transactie niet worden gerealiseerd, het risico dat Galapagos haar verwachte toekomstige activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling niet met succes kan realiseren, evenals de risico's en onzekerheden die worden beschreven in haar jaarverslag op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2022 en haar latere deponeringen bij de Securities and Exchange Commission. Alle verklaringen die geen historische feiten zijn, zijn verklaringen die als toekomstgericht kunnen worden beschouwd. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management van Galapagos en gelden alleen op de datum hiervan, en Galapagos verplicht zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of publiekelijk bekend te maken om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of wijzigingen in verwachtingen weer te geven, tenzij dit door wet- of regelgeving wordt vereist.

1 In dit persbericht moet 'Dr. Paul Stoffels' worden gelezen als 'Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV'.

