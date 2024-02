Blackford Capital adquiere Data Science Automation, primera ampliación de la plataforma PACIV

GRAND RAPIDS, Michigan, Jan. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford Capital («Blackford»), una empresa de capital privado líder en el segmento del mercado medio e inferior, ha anunciado hoy la adquisición de Data Science Automation («DSA»), una empresa de servicios y formación de ingeniería de automatización con sedes en Pittsburgh, Pensilvania, y Cleveland, Ohio, que ayuda a sus clientes a digitalizar y automatizar sistemas y aplicaciones de pruebas, fabricación, productos y laboratorio.



DSA constituye la primera ampliación de la plataforma PACIV de Blackford, anunciada en junio de 2023. PACIV, que cuenta con sedes en San Juan, Puerto Rico, Indianápolis, Indiana, y Cork, Irlanda, es un proveedor líder de servicios integrales para la automatización de procesos industriales y la integración de sistemas, que trabaja principalmente con fabricantes de las industrias farmacéutica y biocientífica. Con la incorporación de Data Science Automation, esta plataforma amplía sus actividades en Norteamérica, aumenta sus capacidades en materia de ingeniería y tecnología y ofrece nuevas oportunidades a los clientes de todo el mundo.

Los términos del acuerdo no se han revelado.

En palabras de Jeff Johnson, director general de Blackford Capital y presidente de la Junta Directiva de PACIV: «Nos entusiasma dar la bienvenida a Data Science Automation como la primera adquisición complementaria de la plataforma de automatización industrial PACIV. Esta adquisición estratégica mejora nuestras capacidades de ingeniería y formación, y nos aporta una trayectoria sólida y un equipo de profesionales con talento que contribuyen a nuestra visión de seguir expandiéndonos en los Estados Unidos».

DSA, fundada en 1993, es una empresa de integración de sistemas de control que ha obtenido la certificación de primer nivel de la Control Systems Integrators Association (CSIA) y que cuenta con más de 30 años de experiencia en la prestación de servicios de ingeniería de automatización a sus clientes pioneros. Gracias a sus capacidades en materia de ingeniería eléctrica, mecánica, de software y de sistemas, DSA ofrece unos servicios diversificados, entre los que se incluyen medición y automatización, construcción de maquinaria y mecatrónica, emprendimiento e integración o servicios de consultoría y formación, a muchas empresas líderes internacionales, abarcando diversos sectores de toda Norteamérica, Europa, el Sudeste Asiático y Oriente Medio.

Rich Brueggman, fundador y director ejecutivo de DSA, mantendrá su cargo después de la adquisición, al igual que el resto del personal de DSA.

«Durante las últimas tres décadas, nuestro equipo de especialistas en automatización, altamente reconocidos y cualificados, ha resuelto más de 3000 retos para más de 1650 empresas de todo el mundo, ha mejorado los productos y la operativa de los clientes y ha logrado implementar iniciativas ambiciosas y sorprendentes en los ámbitos de la transformación digital y la ingeniería de automatización», ha señalado Rich Brueggman, de DSA. «Incorporarnos a la plataforma de automatización industrial de Blackford y colaborar con un equipo con tanta experiencia no solo nos permitirá posicionarnos mejor en el mercado, sino también acelerar nuestra trayectoria de crecimiento colectivo. Combinando nuestras capacidades, confiamos en poder alcanzar más logros y ofrecer más valor a nuestros clientes y socios».

Por su parte, Martin Stein, fundador y director general de Blackford Capital, ha afirmado que «el compromiso de DSA con la profesionalidad, la excelencia operativa y la creación de valor a largo plazo se corresponde con los valores que defendemos en Blackford Capital. Esta adquisición nos posiciona para crear un valor significativo, en forma de eficiencia operativa, optimización de recursos y ampliación de la red internacional, y subraya el compromiso de Blackford Capital con desarrollar una cartera versátil y dinámica al tiempo que se genera valor para todas las partes interesadas implicadas. Juntos, estamos preparados para acceder a nuevas oportunidades, promover la innovación y ofrecer un rendimiento excepcional a nuestros inversores».

Benchmark International ha actuado como asesor de inversiones exclusivo, mientras que DGPerry ha ejercido de asesor contable y fiscal y Lynch Law Group como asesor jurídico de DSA. Por su parte, Varnum LLP ha actuado como asesor jurídico y Baker Tilly como asesor financiero y fiscal de PACIV. HCAP Partners ha proporcionado el financiamiento de la deuda para la transacción.

Acerca de Blackford Capital

Blackford Capital, fundada en 2010, es una empresa de inversión de capital privado con sede en Grand Rapids, Michigan. Blackford adquiere, gestiona y desarrolla pequeñas y medianas empresas privadas y de propiedad familiar, centrándose especialmente en los sectores de la fabricación, la industria y la distribución. Blackford cuenta con un extraordinario historial de rendimiento, una estrategia disciplinada y sostenida centrada en la creación de valor, un enfoque en la excelencia operativa y una cultura convincente En 2023, Blackford Capital fue incluida en la lista Founder-Friendly Investors de Inc, fue reconocida con el premio M&A Dealmaker of the Year por la asociación ACG Detroit, obtuvo el premio Small Market Deal of the Year, concedido por la revista Buyouts, y fue galardonada en la misma categoría en los premios Atlas Awards de Global M&A Network. Si desea obtener más información, consulte www.blackfordcapital.com.

Acerca de Data Science Automation

Desde 1993, Data Science Automation® (DSA) trabaja como una empresa de integración de sistemas de automatización de primer nivel, que emplea herramientas comerciales existentes para el diseño y la aplicación de soluciones personalizadas, completas y altamente adaptables en automatización de laboratorios, desarrollo de productos integrados o nuevos, fabricación inteligente y automatización de pruebas. La empresa ofrece una extensa gama de servicios de ingeniería, programación, consultoría y formación en automatización para mejorar exponencialmente la investigación, la fabricación, la gobernanza y las operaciones empresariales. DSA es rápida y metódica, y cuenta con unos profesionales excepcionales, multidisciplinares y cualificados que implementan constantemente las buenas prácticas certificadas por la CSIA para ofrecer el coste total de propiedad más bajo posible. Si desea obtener más información, consulte dsaautomation.com.

