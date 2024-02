Compagnie Financière Tradition: Chiffre d’affaires ajusté de CHF 1'053,9 millions sur l’exercice 2023, en progression de 9,5%

Annonce évènementielle

Lausanne, le 1 fevrier 2024

Chiffre d’affaires ajusté1) de CHF 1'053,9 millions sur l’exercice 2023 en progression de 9,5% à cours de change constants ;

Croissance de 11,5% sur le 4ème trimestre à cours de change constants

Compagnie Financière Tradition enregistre une croissance de son chiffre d’affaire publié (IFRS) sur l’ensemble de l’exercice 2023 et en particulier sur le 4ème trimestre avec une progression de respectivement 10,6% et 13,4% à cours de change constants.

En effet, la normalisation de la politique monétaire des banques centrales avec l’augmentation des taux d’intérêts au cours de l’année suivi par une période d’observation dans la recherche du point d’équilibre permettant de conjuguer le contrôle de l’inflation et un atterrissage en douceur de l’économie le tout dans un environnement géopolitique déjà complexe ont été propice aux activités d’intermédiation professionnelle du Groupe. Tradition a également bénéficié de conditions de marché favorable dans le secteur de l’énergie et des matières premières ainsi que du développement de son activité dédiée à la commercialisation des données de marché (TraditionData). Par ailleurs, l’activité du Groupe continue d’être stimulée par sa politique de croissance organique.

Chiffre d’affaires de l’exercice :





En millions de CHF



2023



2022 Variation à cours de change courants Variation à cours de change constants Chiffre d’affaires publié (IFRS) 982,4 947,4 +3,7 % +10,6 % Chiffre d’affaires ajusté y compris quote-part des coentreprises1) 1'053,9 1'028,6 +2,5 % +9,5 % Intermédiation professionnelle (IDB) 1'022,5 994,7 +2,8 % +9,6 % Clientèle de particuliers (Non-IDB) 31,4 33,9 -7,3 % +5,5 %

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre :





En millions de CHF 2023 2022 Variation à cours de change courants Variation à cours de change constants Chiffre d’affaires publié (IFRS) 244,1 231,1 +5,6 % +13,4 % Chiffre d’affaires ajusté y compris quote-part des coentreprises1) 260,4 250,9 +3,8 % +11,5 % Intermédiation professionnelle (IDB) 253,8 242,7 +4,6 % +12,3 % Clientèle de particuliers (Non-IDB) 6,6 8,2 -20,3 % -8,2 %



1) Incluant les coentreprises consolidées par intégration proportionnelle



Compagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans plus de 30 pays, le Groupe emploie plus de 2 400 personnes et fournit des services d’intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). Compagnie Financière Tradition SA est cotée au SIX Swiss Exchange (CFT).

Patrick Combes, Président Germain Rousseau Compagnie Financière Tradition SA Voxia communication +41 (0)21 343 52 87 +41 (0)22 591 22 61 actionnaire@tradition.ch germain.rousseau@voxia.ch

