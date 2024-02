[Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC] Roche dépasse les projections et affiche une croissance des ventes de 1 % (TCC) en 2023, malgré un net recul des ventes lié au COVID-19

Le chiffre d’affaires consolidé progresse de 1 % 1 à taux de change constants (TCC ;

-7 % en CHF), faisant plus que contrebalancer le recul des ventes lié au COVID-19 et l’érosion induite par les biosimilaires, et dépassant ainsi les projections de 2023

progresse de 1 % à taux de change constants (TCC ; -7 % en CHF), faisant plus que contrebalancer le recul des ventes lié au COVID-19 et l’érosion induite par les biosimilaires, et dépassant ainsi les projections de 2023 Sans les produits liés au COVID-19, le chiffre d'affaires consolidé augmente de 8 %

augmente de 8 % Le chiffre d’affaires de la division Pharma augmente de 6 % (sans Ronapreve, médicament contre le COVID-19, +9 %) en raison de la demande toujours aussi élevée de nouveaux médicaments, Vabysmo, médicament ophtalmologique, demeurant le principal moteur de croissance, suivi par Ocrevus (sclérose en plaques), Hemlibra (hémophilie A) et Polivy (cancer du sang)

augmente de 6 % (sans Ronapreve, médicament contre le COVID-19, +9 %) en raison de la demande toujours aussi élevée de nouveaux médicaments, Vabysmo, médicament ophtalmologique, demeurant le principal moteur de croissance, suivi par Ocrevus (sclérose en plaques), Hemlibra (hémophilie A) et Polivy (cancer du sang) Les ventes de la division Diagnostics sont en baisse de 13 % en raison de la forte demande de tests de dépistage du COVID-19 en 2022;

la forte dynamique des activités de base de la division Diagnostics se poursuit, avec une augmentation de 7 %

sont en baisse de 13 % en raison de la forte demande de tests de dépistage du COVID-19 en 2022; la forte dynamique des se poursuit, avec une augmentation de 7 % Temps forts au quatrième trimestre 2023 et en janvier 2024 : Homologation de Vabysmo aux États-Unis (occlusion veineuse rétinienne, une maladie oculaire grave) Examen prioritaire de Xolair aux États-Unis (allergies alimentaires) Homologation dans l'UE de Tecentriq par voie sous-cutanée (immunothérapie anticancéreuse) Données de phase III positives pour inavolisib (cancer du sein), Xolair (allergies alimentaires) et Hemlibra (bébés atteints d’hémophilie A sévère) ; données positives à plus long terme pour Columvi et Lunsumio (cancer du sang) ; données positives à plus long terme pour Kadcyla (cancer du sein) Statut de dispositif innovant aux États-Unis pour le test Elecsys NfL (sclérose en plaques) ; lancement de nouveaux tests innovants (hépatite B et E) Acquisition de Telavant (maladie inflammatoire de l'intestin et autres troubles immunologiques) et de Carmot (obésité et autres maladies métaboliques) ;

accord d’acquisition avec LumiraDx (plateforme technologique au point-of-care) Roche (3e) et Chugai (2e) selon les indices de durabilité Dow Jones



au quatrième trimestre 2023 et en janvier 2024 : Le bénéfice consolidé selon les normes IFRS augmente de 7 % (-9 % en CHF) pour atteindre 12,4 milliards de CHF

augmente de 7 % (-9 % en CHF) pour atteindre 12,4 milliards de CHF Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base augmente de 6 % (-9 % en CHF)

augmente de 6 % (-9 % en CHF) Le Conseil d’administration propose d’augmenter le dividende à 9,60 CHF.

à 9,60 CHF. Changement au sein du Conseil d’administration





Prévisions pour 2024

Roche table sur une augmentation du chiffre d'affaires consolidé dans la partie moyenne de la plage à un chiffre (à taux de change constants). Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base devrait progresser globalement au même rythme que la croissance des ventes (à taux de change constants), sans tenir compte de l’incidence du règlement des litiges fiscaux en 2023. Roche table sur une nouvelle augmentation de son dividende en francs suisses.

Chiffres clés Mio de CHF Variation en % Janvier–décembre 2023 2023 2022 À TCC1 En CHF Chiffre d'affaires consolidé 58 716 63 281 1 -7 Division Pharma 44 612 45 551 6 -2 Division Diagnostics 14 104 17 730 -13 -20 Bénéfice d’exploitation rapporté aux activités de base 19 240 22 173 -1 -13 Bénéfice par titre rapporté aux activités de base – dilué (CHF) 18,57 20,30 6 -9 Bénéfice consolidé selon les normes IFRS 12 358 13 531 7 -9



Thomas Schinecker, CEO de Roche : « Nous avons enregistré une bonne croissance des ventes qui a plus que compensé la forte baisse des ventes liées au COVID-19. Les activités de base de Roche - hors COVID-19 - ont poursuivi leur solide dynamique de croissance, à +8 % à taux de change constants. Nous avons ainsi dépassé nos projections pour 2023. En parallèle, l’appréciation significative du franc suisse par rapport à la plupart des devises a fortement impacté les résultats lors de leur expression en francs suisses. Nous avons également bien progressé dans nos pipelines de produits pharmaceutiques et diagnostiques. L'un des temps forts récents est inavolisib, un traitement par voie orale étudié dans des essais en phase III, qui a montré une réduction de plus de 50 % du risque de décès ou d’aggravation de la maladie chez les patients atteints d’un cancer du sein évolué et difficile à traiter. Nous nous réjouissons de pouvoir proposer ce médicament aux patients dans les meilleurs délais. Nos nouveaux partenariats et acquisitions portent sur des domaines thérapeutiques où les besoins non satisfaits sont importants, tels que les maladies inflammatoires de l’intestin et les maladies cardiométaboliques. Nous sommes bien positionnés pour la croissance future. »

Changement au sein du Conseil d’administration

Bernard Poussot (né en 1952), membre du Conseil d'administration depuis 2015, a décidé de ne pas se représenter à la réélection lors de l'Assemblée générale ordinaire 2024. Tous les autres membres du Conseil d'administration seront proposés pour réélection.

Severin Schwan, président du Conseil d'administration : « La vaste expérience de Bernard Poussot en matière de leadership et sa connaissance approfondie de l'industrie pharmaceutique lui ont permis d’apporter des contributions significatives à Roche. Je lui en suis sincèrement reconnaissant. »



Résultats consolidés

En 2023, Roche a enregistré une croissance de ses ventes de 1 % (-7 % en CHF), pour atteindre 58,7 milliards de CHF, dépassant ainsi les projections de la société pour l’exercice. Cette augmentation a plus que compensé la baisse attendue des ventes liées au COVID-19, qui s’est élevée à 4,3 milliards de CHF, ainsi que les effets de l’érosion liée aux biosimilaires sur nos anticancéreux MabThera/Rituxan, Herceptin et Avastin, qui ont atteint 1,1 milliard de CHF, ce qui a entraîné un impact global de 5,4 milliards de CHF (à TCC).

Le franc suisse s’est significativement apprécié par rapport à la plupart des devises, impactant les résultats présentés en francs suisses, par comparaison avec ces mêmes résultats exprimés à taux de change constants.

Le bénéfice d’exploitation rapporté aux activités de base a reculé de 1 % (-13 % en CHF), à 19,2 milliards de CHF. La bonne performance des ventes et le retour à un mix des ventes similaire à la période précédant le COVID-19 a entraîné une amélioration de la marge brute.

Cette évolution a été compensé par des investissements continus dans la recherche pharmaceutique, le développement et le lancement de nouveaux produits. En outre, les revenus d’un accord de brevet conclu au Japon en 2022 ont affecté le taux de croissance en 2023.

Le bénéfice consolidé selon les normes IFRS a augmenté de 7 % (-9 % en CHF), à 12,4 milliards de CHF, en raison de l’augmentation du bénéfice d’exploitation (IFRS) et de la baisse des charges fiscales.

Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base a augmenté de 6 % (-9 % en CHF), en tenant compte de l’impact positif de la résolution des litiges fiscaux en 2023.

Les ventes de la division Pharma ont augmenté de 6 %, à 44,6 milliards de CHF, les nouveaux médicaments contre les maladies graves poursuivant leur forte croissance.

Les cinq principaux moteurs de croissance - Vabysmo (maladies oculaires sévères), Ocrevus (sclérose en plaques), Hemlibra (hémophilie A), Polivy (cancer du sang) et Phesgo (cancer du sein) - ont réalisé un chiffre d’affaires total de 14,8 milliards de CHF. Cela représente une augmentation de 4,3 milliards de CHF à TCC par rapport à 2022.

Vabysmo, lancé début 2022 seulement, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de CHF et est devenu l’un des médicaments les plus vendus de Roche.

Aux États-Unis, les ventes ont augmenté de 8 %. Vabysmo, Ocrevus et Hemlibra ont été les principaux moteurs de la croissance. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par la baisse des ventes de médicaments dont les brevets avaient expiré.

En Europe, les ventes ont augmenté de 6 %, avec des contributions majeures de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. La croissance des ventes de Vabysmo, Phesgo, Evrysdi (amyotrophie spinale), Hemlibra et Ocrevus a plus que compensé la baisse des ventes de Ronapreve (COVID-19) et de médicaments dont les brevets ont expiré.

Au Japon, les ventes ont reculé de 14 %, principalement en raison de la baisse de livraisons de Ronapreve au gouvernemen. Sans Ronapreve, les ventes au Japon ont progressé de 6 %. Cette augmentation a été alimentée par la solide performance de médicaments plus récents tels que Polivy et Vabysmo, qui ont efficacement compensé l’impact des biosimilaires.

Dans le secteur International, les ventes ont progressé de 13 %, emmenées par la Chine, le Brésil et le Canada. En Chine, les ventes ont augmenté de 6 %, Tamiflu (grippe), Xofluza (grippe) et les anticancéreux Polivy, Tecentriq et Perjeta étant les principaux moteurs de croissance, faisant plus que contrebalancer l’impact des biosimilaires et la baisse des ventes de CellCept (transplantation).

Les ventes des activités de base de la division Diagnostics ont augmenté de 7 %, les produits d’immunodiagnostic, en particulier les tests cardiaques, ainsi que les solutions diagnostiques pour la chimie clinique et la coloration avancée contribuant de manière significative à cette croissance.

Globalement, les ventes de la division Diagnostics se sont élevées à 14,1 milliards de CHF, soit une baisse de 13 %. Cette évolution reflète la baisse significative attendue de la demande de produits liés au COVID-19 (0,8 milliard de CHF de ventes en 2023, contre 4,1 milliards de CHF de ventes en 2022, à TCC).

Avec la baisse de la demande de tests de dépistage du COVID-19, les ventes dans les régions Amérique du Nord, EMEA et Asie-Pacifique ont reculé, respectivement, de 21 %, 13 % et 11 %. L'activité de base de la division a progressé dans toutes les régions.





Division Pharma : pipeline

Avec 82 nouvelles entités moléculaires (NME) et un total de 146 projets, Roche dispose d’un pipeline prometteur avec une grande variété d’approches thérapeutiques.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) dans le secteur pharmaceutique ont augmenté de 6 %, à 11,5 milliards de CHF (groupe R&D : +5 %, à 13,2 milliards de CHF). L’oncologie est restée le principal domaine de R&D et l’immunothérapie anticancéreuse un moteur clé. De plus, des investissements substantiels ont également été réalisés dans les domaines des neurosciences, de l’ophtalmologie et de l’immunologie.



Division Pharma : principales étapes au cours du quatrième trimestre 2023

(janvier 2024 inclus*)

Molécule Étape clé Étapes réglementaires Tecentriq SC*

Immunothérapie anticancéreuse sous-cutanée L’UE approuve Tecentriq SC, première injection sous-cutanée d’immunothérapie anticancéreuse anti-PD-(L)1 de l’UE pour de nombreux types de cancer



L'injection sous-cutanée (SC) offre la possibilité d'une alternative plus rapide et plus pratique à la perfusion intraveineuse (IV) et est préférée par les patients atteints de cancer, les infirmières et les médecins

Tecentriq SC réduit d’environ 80 % le temps nécessaire à l’administration du traitement par rapport à une perfusion IV standard

Roche travaille en étroite collaboration avec les systèmes de santé nationaux en Europe afin que les patients puissent accéder à Tecentriq SC le plus rapidement possible Plus d’informations : Communiqué de presse du 16 janvier 2024 (en anglais) Xolair

Allergies alimentaires



Sur la base des résultats positifs de l’étude de phase III des National Institutes of Health, la FDA accorde un examen prioritaire à Xolair pour les enfants et les adultes souffrant d’allergies alimentaires



S’il est approuvé, Xolair sera le premier médicament à réduire les réactions allergiques à plusieurs aliments après une exposition accidentelle

Les résultats d’une analyse intermédiaire de l’étude de phase III OUtMATCH, première en son genre, ont montré que Xolair augmentait significativement la quantité d’arachide, de lait, d’œuf et de noix de cajou nécessaire pour provoquer une réaction allergique

Aux États-Unis, 17 millions de personnes ont des allergies alimentaires confirmées, et plus de 40 % des enfants et plus de 50 % des adultes souffrant d’allergies alimentaires ont présenté une réaction sévère au moins une fois dans leur vie Plus d’informations : Communiqué de presse du 19 décembre 2023 (en anglais) Vabysmo

Maladies oculaires graves La FDA homologue Vabysmo dans le traitement de l’occlusion veineuse rétinienne (OVR)



L’OVR est la troisième indication de Vabysmo, en plus de la dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire ou « humide » et de l’œdème maculaire diabétique

L’homologation est fondée sur deux études de phase III démontrant des améliorations précoces et durables de la vision qui n’étaient pas inférieures à celles observées avec l’aflibercept

Vabysmo a également fait preuve d’un dessèchement rapide et robuste du liquide rétinien Plus d’informations : Communiqué de presse du 27 octobre 2023 (en anglais) Phase III, résultats pivots et autres données clés ; présentations de données ; acquisitions et partenariats Columvi

Cancer du sang







Lunsumio

Cancer du sang



De nouvelles données concernant Columvi et Lunsumio, présentées lors du congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH) 2023, confirment le bénéfice continu du traitement pour les patients atteints de lymphome



Les données à plus long terme des études pivots sur Columvi et Lunsumio à durée fixe continuent de montrer des réponses durables chez les patients atteints de lymphomes lourdement prétraités

De nouvelles données viennent renforcer le potentiel des associations thérapeutiques dans des contextes thérapeutiques plus précoces et s’ajoutent à la masse de preuves étayant les études de phase III en cours Plus d’informations : Communiqué de presse du 11 décembre 2023 (en anglais) Hemlibra

Hémophilie A



De nouvelles données confirment le bénéfice d’un traitement préventif précoce par Hemlibra chez les bébés atteints d’hémophilie A sévère



Les données principales de l’étude de phase III HAVEN 7 présentées lors du congrès annuel 2023 de l’ASH confirment le profil favorable d’efficacité et de sécurité de Hemlibra administré par voie sous-cutanée peu après la naissance

Après un suivi médian de près de deux ans dans l’étude descriptive à un seul bras, aucun bébé n’a présenté de saignements spontanés nécessitant un traitement, et tous les saignements traités étaient le résultat d’un traumatisme

Les données de sécurité étaient conformes à celles des études précédentes sur Hemlibra, et aucun nouveau signal de sécurité n’a été observé

L’étude HAVEN 7 a été développée en collaboration avec la communauté de l’hémophilie A afin de générer des preuves supplémentaires en faveur du traitement prophylactique des nourrissons atteints d’hémophilie A Plus d’informations : Communiqué de presse du 9 décembre 2023 (en anglais) Kadcyla

Cancer du sein















Kadcyla est le premier traitement ciblé à faire preuve d’un bénéfice significatif en termes de survie globale chez des patients atteints de cancer du sein HER2-positif de stade précoce avec maladie invasive résiduelle après traitement néoadjuvant



Les résultats de l’étude de phase III KATHERINE confirment que Kadcyla est le traitement de référence pour cette population, avec plus de 82 000 personnes traitées à ce jour

Les données à long terme ont également montré un bénéfice continu en termes de survie sans maladie invasive pour le traitement adjuvant par Kadcyla par rapport à Herceptin dans cette étude

Ces données ont été présentées oralement au San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2023 et incluses dans le programme officiel destiné à la presse Plus d’informations : Communiqué de presse du 8 décembre 2023 (en anglais) Inavolisib

Cancer du sein



L’association Inavolisib réduit de 57 % le risque de progression de la maladie chez les patients atteints de cancer du sein avancé HER2-négatif et positif aux récepteurs hormonaux et présentant une mutation PIK3CA



Inavolisib, un traitement expérimental administré par voie orale, en association avec le palbociclib et le fulvestrant a plus que doublé la survie sans progression par rapport au palbociclib et au fulvestrant seuls

L’association inavolisib est potentiellement en mesure de répondre à la résistance au traitement et au mauvais pronostic associés aux mutations PIK3CA

Ces nouvelles données ont été présentées oralement lors du SABCS 2023 et communiquées aux autorités de santé Plus d’informations : Communiqué de presse du 8 décembre 2023 (en anglais) Carmot :

CT-388 et CT -996

Obésité

CT-868

Diabète de type 1 Roche conclut un accord de fusion définitif en vue d’acquérir Carmot Therapeutics, dont le portefeuille comprend trois actifs en phase clinique dotés d’un potentiel inégalé dans le domaine de l’obésité et du diabète



Le portefeuille de recherche et développement de Carmot Therapeutics pour des incrétines au stade clinique recèle un potentiel considérable pour le traitement de l’obésité, du diabète et potentiellement d’autres maladies, tant comme médicaments autonomes qu’en association avec les actifs internes de Roche

Le CT-388, principal actif, est un agoniste double des récepteurs du GLP-1/GIP de phase II prêt à l’emploi, doté du meilleur potentiel de sa classe pour le traitement de l’obésité et de ses comorbidités

Selon les termes de l’accord, Roche paiera à l’avance un prix d’achat de 2,7 milliards de USD ainsi que des paiements d'étapes clés supplémentaires pouvant atteindre 400 millions de USD Plus d’informations : Communiqué de presse du 4 décembre 2023 (en anglais) Elevidys

Dystrophie musculaire de Duchenne







L’étude EMBARK sur la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) n’atteint pas le critère d’évaluation principal, mais montre des résultats d’efficacité positifs sur tous les critères d’évaluation clés fonctionnels mesurés en temps



Les garçons âgés de 4 à 7 ans atteints de DMD traités par Elevidys ont présenté une augmentation du score NSAA (North Star Ambulatory Assessment), une mesure de la fonction motrice, par rapport au placebo à 52 semaines, mais le critère d’évaluation principal n’a pas été satisfait

Pour tous les principaux critères d’évaluation secondaires fonctionnels prédéfinis, y compris le temps pour se lever et le test de marche de 10 mètres dans toutes les tranches d’âge, des bénéfices cliniquement et statistiquement significatifs ont été observés sous traitement

Aucun nouveau signal de sécurité n’a été observé, ce qui a renforcé le profil de sécurité favorable et gérable observé avec Elevidys à ce jour Plus d’informations : Communiqué de presse du 30 octobre 2023 (en anglais) Telavant :

RVT-3101

Maladie inflammatoire de l'intestin Roche a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Telavant, y compris les droits sur le nouvel anticorps dirigé contre le TL1A (RVT-3101) pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, auprès de Roivant



Roche a obtenu les droits de développer, fabriquer et commercialiser le RVT-3101 aux États-Unis et au Japon pour le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin et potentiellement de nombreuses autres maladies

Le RVT-3101 est un anticorps de phase III prêt à l’emploi doté d’un potentiel de premier ordre et le meilleur dans la maladie, d’un nouveau mode d’action et de solides données de phase IIb dans la rectocolite hémorragique

Roche a obtenu l’option pour conclure une collaboration mondiale avec Pfizer sur un anticorps bispécifique de nouvelle génération dirigé contre p40/TL1A, actuellement en phase I

Selon les termes de l’accord, Roche a payé d’avance un prix d’achat de 7,1 milliards de USD et versera une somme d’étape à court terme de 150 millions de USD Plus d’informations : Communiqué de presse du 23 octobre 2023 (en anglais) Autres actualités du groupe Roche Durabilité Roche et Chugai figurent parmi les trois entreprises de santé les plus durables selon les indices de durabilité Dow Jones (DJSI)



Ce classement montre que l’engagement de Roche en faveur du développement durable fait partie intégrante de sa stratégie d'entreprise

Roche a obtenu de très bons résultats dans la gestion de l’innovation, l’accès aux soins, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l’eau, l’efficience et la circularité des ressources, les indicateurs de pratiques professionnelles et les droits humains

C’est la 15e année consécutive que Roche conserve sa place de leader

Roche arrive en troisième position, Chugai Pharmaceuticals, membre du groupe Roche, en deuxième position Plus d’informations : Communiqué de presse du 15 décembre 2023 (en anglais)

Chiffre d’affaires de la division Pharma

Chiffre d’affaires Mio de CHF En % des ventes Variation en % Janvier–décembre 2023 2023 2022 2023 2022 À TCC En CHF Division Pharma 44 612 45 551 100,0 100,0 6 -2 États-Unis 23 606 23 322 52,9 51,2 8 1 Europe 8 306 8 143 18,6 17,8 6 2 Japon 3 745 4 949 8,4 10,9 -14 -24 Secteur International* 8 955 9 137 20,1 20,1 13 -2

* Asie-Pacifique, CEETRIS (Europe centrale et de l’Est, Turquie, Russie et sous-continent indien), Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique, Canada, autres



Top 20 des produits pharmaceutiques les plus vendus



Ventes totales États-Unis Europe Japon Secteur International Mio de CHF % Mio de CHF % Mio de CHF % Mio de CHF % Mio de CHF % Ocrevus

Sclérose en plaques 6 381 13 4 684 11 1 166 12 - - 531 31 Hemlibra

Hémophilie A 4 147 16 2 493 14 845 18 373 12 436 29 Perjeta2

Cancer du sein 3 768 1 1 336 -7** 776 -8 215 4 1 441 16 Tecentriq

Immunothérapie anticancéreuse 3 766 9 1 941 4 845 10 419 8 561 29 Actemra/RoActemra2

PR, COVID-19 2 630 5 1 223 9 775 0 311 3 321 4 Vabysmo

Maladies oculaires (DMLAn, OMD, OVR) 2 357 324 1 914 293 276 *** 98 138 69 *** Xolair2

Asthme 2 176 5 2 176 5 - - - - - - Kadcyla2

Cancer du sein 1 966 4 757 -2 577 -11 102 -12 530 43 MabThera/Rituxan2

Cancer du sang, PR 1 630 -15 987 -20 180 -9 24 -13 439 -6 Herceptin2

Cancer du sein et de l’estomac 1 626 -16 331 -26 353 -14 30 -33 912 -13 Avastin2

Divers types de cancer 1 573 -19 484 -19 98 -47 318 -26 673 -7 Alecensa

Cancer du poumon 1 502 8 467 9 292 4 212 5 531 11 Evrysdi

Amyotrophie spinale 1 419 39 505 14 509 49 93 26 312 80 Activase/TNKase

Maladies cardiaques 1 173 6 1 112 6 - - - - 61 5 Phesgo

Cancer du sein 1 120 64 423 48 534 52 4 - 159 189 Polivy

Cancer du sang 837 108 340 119 173 36 227 129 97 317 Gazyva/Gazyvaro2

Cancer du sang 811 19 395 22 229 24 38 -14 149 18 Ronapreve

COVID-19 525 -65 - - 5 -95 519 -60 1 -99 Lucentis

Maladies oculaires 460 -52 460 -52 - - - - - - Pulmozyme

Mucoviscidose 452 -10 303 -13 76 -18 1 8 72 9

** Le recul des ventes de Perjeta aux États-Unis est principalement imputable à un ajustement lié aux programmes gouvernementaux. Sans cet ajustement, les ventes de Perjeta aux États-Unis affichent une croissance de 1 %.

*** Plus de 500 %

OMD : œdème maculaire diabétique / DMLAn : dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire ou « humide » / OVR : occlusion veineuse rétinienne / PR : polyarthrite rhumatoïde

Division Diagnostics : étapes clés au quatrième trimestre 2023

Nom du produit Étape clé Elecsys HBeAg quant

Hépatite B



Roche élargit son portefeuille de produits pour le diagnostic de l’hépatite afin d’aider les médecins à diagnostiquer et à surveiller les patients atteints d’hépatite B aiguë ou chronique



Elecsys HBeAg quant est un test immunologique qui peut être utilisé comme marqueur précoce de l’hépatite B aiguë, ainsi que comme indicateur de l’hépatite chronique active, en association avec d’autres résultats de laboratoire et informations cliniques

Le test unique indiquera aux médecins si un traitement est nécessaire et si les protocoles fonctionnent conjointement avec d'autres tests diagnostiques

Près de 300 millions de personnes dans le monde souffrent d’hépatite B chronique, qui représente un fardeau significatif pour les systèmes de santé, car elle expose les patients à un risque élevé de décès par cirrhose et cancer du foie Plus d’informations : Communiqué de presse du 27 novembre 2023 (en anglais) Elecsys Anti-HEV IgM et Elecsys Anti-HEV IgG

Hépatite E







Roche lance des tests sérologiques automatisés de dépistage du virus de l’hépatite E, y compris un test de détection des infections aiguës au VHE, recommandé dans la nouvelle liste 2023 des produits de Diagnostic Essentiel de l’OMS



On estime qu’un tiers de la population mondiale pourrait être exposé au risque d’infection par le virus de l’hépatite E

Les nouveaux tests permettent aux médecins de diagnostiquer les infections aiguës et chroniques chez les patients présentant ou non des signes de la maladie, conformément aux recommandations de l’Association européenne pour l’étude du foie (European Association for the Study of the Liver, EASL)

Ces tests complètent le panel de Roche utilisé pour le diagnostic différentiel de l’hépatite virale aiguë causée par les virus des hépatites A, B, C et E Plus d’informations : Communiqué de presse du 16 novembre 2023 (en anglais) Test Elecsys NfL

Sclérose en plaques



La FDA accorde le statut de dispositif innovant (Breakthrough Device Designation) au test Elecsys NfL, une aide importante pour les personnes atteintes de sclérose en plaques



Elecsys NfL contribue à la détection de l’activité de la maladie chez les adultes atteints de sclérose en plaques, favorisant ainsi de meilleures décisions de prise en charge de la maladie

Elecsys NfL offre une option de test peu invasive qui peut fournir des réponses rapides aux patients et aux aidants

Elecsys NfL a le potentiel de fournir aux patients des informations sur d’autres affections neurologiques telles que les maladies d’Alzheimer et de Huntington Plus d’informations : Communiqué de presse du 9 novembre 2023 (en anglais) Autres nouvelles de la division Diagnostics LumiraDx

Plateforme technologique point-of-care Roche conclut un accord définitif en vue d’acquérir la technologie point-of-care de LumiraDx au , qui combine plusieurs modalités diagnostiques sur une seule plateforme



Cette solution transformatrice au point-of-care (point de soins) viendra compléter le portefeuille de diagnostics centralisés de Roche dans les domaines de la chimie clinique, de l’immunochimie, de la coagulation et du diagnostic moléculaire, ainsi que dans de nombreux domaines thérapeutiques

La technologie de LumiraDx intègre plusieurs tests au point-of-care sur un seul instrument simple à utiliser et offre des tests plus abordables et accessibles aux patients du monde entier

Selon les termes de l’accord, Roche paiera un prix d’achat de

295 millions de USD et un versement supplémentaire pouvant atteindre 55 millions de USD Plus d’informations : Communiqué de presse du 29 décembre 2023 (en anglais)

Chiffre d’affaires de la division Diagnostics

Chiffre d’affaires Mio de CHF En % des ventes Variation en % Janvier–décembre 2023 2023 2022 2023 2022 À TCC En CHF Division Diagnostics 14 104 17 730 100,0 100,0 -13 -20 Unités 3 Core Lab 7 750 7 775 55,0 43,9 9 0 Molecular Lab 2 220 3 450 15,7 19,5 -30 -36 Pathology Lab 1 388 1 318 9,8 7,4 14 5 Point of Care 1 379 3 589 9,8 20,2 -58 -62 Diabetes Care 1 367 1 598 9,7 9,0 -4 -14 Régions Europe, Moyen-Orient, Afrique 4 768 5 888 33,8 33,2 -13 -19 Amérique du Nord 3 826 5 141 27,1 29,0 -21 -26 Asie-Pacifique 4 496 5 639 31,9 31,8 -11 -20 Amérique latine 1 014 1 062 7,2 6,0 14 -5

Plus d’informations sur les performances de Roche en 2023 :

À propos de Roche

Fondée en 1896 à Bâle, Suisse, Roche compte parmi les tout premiers fabricants industriels de médicaments de marque. Elle s’est hissée au rang de plus grande entreprise de biotechnologie au monde et est par ailleurs le numéro un mondial du diagnostic in vitro. Visant l’excellence scientifique, Roche a pour ambition de découvrir et de développer des médicaments et des diagnostics permettant d’améliorer la qualité de vie des patients et de sauver des vies dans le monde entier. Elle est à l’avant-garde de la médecine personnalisée et entend renforcer sa contribution en continuant à faire évoluer la prise en charge des patients. Afin d’apporter à chacun les meilleurs soins, Roche coopère avec de nombreux partenaires et conjugue ses compétences au sein des divisions Diagnostics et Pharma avec des données issues de la pratique clinique.

Reconnue pour sa volonté d’adopter une vision à long terme dans tout ce qu’elle entreprend, Roche a été désignée pour la quinzième année consécutive comme l’une des entreprises les plus durables de l’industrie pharmaceutique selon les indices de durabilité Dow Jones. Cette distinction souligne aussi ses efforts pour améliorer l’accès aux soins de santé, en collaboration avec des partenaires locaux dans tous les pays où elle est implantée.

Genentech, aux États-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com .

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.



Références

[1] Sauf mention contraire, tous les taux de croissance et l’ensemble des comparaisons avec l’année précédente qui apparaissent dans le présent document sont à taux de change constants (TCC : moyenne des taux en 2022) et tous les chiffres totaux sont indiqués en francs suisses (CHF).

[2] Produits lancés avant 2015.

[3] Core Lab : solutions diagnostiques dans les domaines des tests immunologiques, de la chimie clinique et de la biotechnologie personnalisée.

Point of Care : solutions diagnostiques dans les salles d’urgence, les cabinets médicaux ou directement auprès des patients.

Molecular Lab : solutions diagnostiques pour le dépistage et la surveillance d’agents pathogènes, dépistage sur les dons de sang, santé sexuelle et génomique.

Diabetes Care : prise en charge intégrée et personnalisée du diabète.

Pathology Lab : solutions de diagnostic pour les biopsies tissulaires et diagnostics compagnons.



Avertissement concernant les déclarations de nature prospective

Ce document contient certaines déclarations de nature prospective. Celles-ci peuvent être identifiées par des termes tels que «table sur», «attend», «anticipe», «escompte», «devrait», «cherche à», «estime», «futur» ou d’autres termes analogues, ainsi que par des commentaires sur, entre autres, la stratégie, des objectifs, des projets ou des intentions. Divers facteurs pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats réels et ceux suggérés par les déclarations de nature prospective contenues dans le présent document. Ces facteurs incluent notamment: (1) mesures prises par des concurrents en matière de prix et de produits, (2) changements législatifs et réglementaires de même que conditions économiques, (3) retard dans le processus d’homologation ou de commercialisation, impossibilité d’obtenir l’approbation des autorités réglementaires ou de mettre des produits sur le marché; (4) fluctuation des taux de change et situation générale des marchés financiers; (5) incertitudes concernant la découverte, le développement ou la commercialisation de nouveaux produits ou de nouveaux champs d’application de produits existants, incluant, sans restriction, des résultats négatifs d’études cliniques ou de projets de recherche ainsi que des effets indésirables inattendus de produits en développement ou déjà commercialisés; (6) pression accrue exercée par les gouvernements en matière de prix; (7) interruptions de la production; (8) perte de protection ou impossibilité d’obtenir une protection adéquate en matière de propriété intellectuelle; (9) litiges; (10) perte de dirigeants clés ou d’autres collaborateurs; (11) publicité et couverture médiatique défavorables. La déclaration concernant la croissance du bénéfice par titre n’est pas une prévision de bénéfice; il ne doit pas en être déduit que cela signifie que le bénéfice ou le bénéfice par titre de Roche pour cette période ou pour une quelconque période ultérieure sera obligatoirement égal ou supérieur au bénéfice ou au bénéfice par titre publié par Roche dans le passé.



Relations avec les médias au niveau du groupe Roche

Tél. : +41 61 688 8888 / E-mail : media.relations@roche.com

Hans Trees, PhD

Tél. : +41 79 407 72 58

Nathalie Altermatt

Tél. : +41 79 771 05 25



Simon Goldsborough

Tél. : +44 797 32 72 915 Karsten Kleine

Tél. : +41 79 461 86 83



Nina Mählitz

Tél. : +41 79 327 54 74 Kirti Pandey

Tél. : +49 172 636 72 62



Dr Rebekka Schnell

Tél. : +41 79 205 27 03 Sileia Urech

Tél. : +41 79 935 81 48

Pièces jointes