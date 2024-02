DSI : 5 piliers pour s’appuyer sur un hébergement performant et de confiance en 2024

La démocratisation du Cloud Computing et de l’externalisation du système d’information sont des éléments centraux qui amènent les professionnels à sélectionner des datacenters qui pourront les accompagner au mieux dans leurs projets. Il est alors crucial de ne pas se tromper dans la sélection de son partenaire et d’évaluer ses capacités à proposer des infrastructures de confiance et évolutives qui pourront répondre efficacement à des besoins spécifiques. DSI, voici 5 grands piliers à étudier pour faire les bons choix.

Pas d’hébergement de qualité sans résilience

Le sujet de la résilience des infrastructures IT et de leur haute disponibilité n’est pas un simple concept, mais un impératif stratégique à prendre en considération. Garant de la bonne gestion des opérations des entreprises, le SI se doit d’être toujours disponible et sécurisé. C’est précisément dans ce contexte que les datacenters qui hébergent les applications des entreprises ont l’obligation de s'appuyer sur des infrastructures industrielles, sécurisées et redondées qui permettront en toute circonstance de garantir une continuité d’activité et de se prémunir de ruptures d’exploitation. C’est le pré requis a toute infrastructure viable.

L’hyperconnectivité au Cloud: un véritable gage d’agilité et de performance

Le Cloud Computing est plus que jamais un maillon incontournable dans les projets de modernisation de l’approche IT des entreprises. En ce sens, il est fondamental de s’assurer que son hébergeur bénéficie de multiples connexions avec les principaux fournisseurs de service cloud du marché (hyperscalers, etc.). Il sera alors possible de mener à bien son projet de Cloud, multi cloud ou d’ Hybridation de l’infrastructure et de bénéficier de précieuses expertises pour le mettre en œuvre. Sur ce point, de nombreuses disparités existent entre les exploitants de datacenters.

La souveraineté, un must have en matière de confiance numérique

Externaliser son système d’information et ses données auprès d’un hébergeur est un acte engageant qui doit être mûrement réfléchi. En effet, les notions de confidentialité des données stockées sont par exemple un point critique. Ainsi, sélectionner un fournisseur étranger doit être fait en connaissance des accords conclus avec l’UE en matière de protection des données. Patriot Act, RGPD, la donne est clairement différente et influe sur la confidentialité des ressources hébergées. Opter pour une approche éclairée et souveraine permet de protéger au mieux son patrimoine Data et d’en assurer sa sécurité cyber.

Prendre en compte les notions de RSE

La dimension RSE est aujourd’hui une réalité concrète pour l’ensemble des organisations. La question de la consommation d’énergie liée aux infrastructures IT occupe ainsi une place centrale dans les projets portés par les DSI. En ce sens, la suivre et l’optimiser est désormais une nécessité pour des raisons de maitrise de son impact environnemental mais aussi de maitrise des coûts. Au centre de ce sujet, les datacenters investissent des ressources significatives pour faire évoluer leurs infrastructures (nouvelles constructions, refit,etc.) afin d’améliorer leur PUE et d’avoir un impact positif en matière de consommation d’énergie. Attention aussi à pouvoir bénéficier de DataOps détaillé et fiable sur l’impact des mesures prises. Là encore, une vigilance est de mise pour identifier le bon partenaire et s’inscrire dans une trajectoire vertueuse.

Compliance et certifications : une réponse à des attentes réglementaires qui s’annoncent plus exigeantes

Héberger des applications et des données impose dans certains cas, comme dans le domaine de la santé par exemple, de bénéficier de certifications qui attestent que les infrastructures proposées par le Datacenter respectent les standards définis par la norme. HSD, ISO 27001, etc sont autant de labels qui permettent une fois encore aux acteurs du marché de se différencier et de répondre aux attentes spécifiques de certains secteurs d’activités.

Ces quelques éléments, qui pourraient être complétés par d’autres notions, constituent des points d’évaluation fondamentaux pour bien comparer les offres du marché et faire un choix avisé.

Par Frédéric Billy Directeur commercial et marketing chez Telehouse