NP Digital et REBL House : Une Alliance Stratégique pour Redéfinir le Marketing au Canada

MONTRÉAL, 01 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NP Digital , leader mondial du marketing de performance a finalisé l'acquisition de l'agence de création et de branding REBL House . Cette fusion renforce les services créatifs internes de l'agence et dynamise la prochaine ère du marketing de marque et de performance intégré pour ses clients.



NP Digital Canada a dirigé cette acquisition renforçant ainsi sa position croissante sur le marché québécois. Cette fusion complète son approche inégalée du marketing à service complet, ajoutant à son équipe mondiale de spécialistes des solutions, d'analystes de données, et maintenant une robuste équipe de conteurs créatifs. REBL House devient désormais la division créative interne de NP Digital, offrant le développement de marque, le marketing d'influence, la stratégie créative et des services complets de vidéo, photo, audio, ainsi que de production graphique et animée. L'ensemble enrichi de solutions produit un marketing de plus haut calibre et saisit un virage publicitaire progressif vers un mélange synchronisé du numérique et du traditionnel, forgeant des résultats marketing plus forts en termes de marque et de performance.

"Notre partenariat est le reflet direct de la demande du marché pour des campagnes remarquables. L'essor de l’intelligence artificielle a entraîné une vague de contenu similaire, rendant les services créatifs innovants de REBL non seulement souhaitables, mais essentiels. Leur succès reconnu est fondamental pour élaborer des campagnes qui captent l'attention et génèrent des résultats" a déclaré Ronnie Malewski, directeur général de NP Digital Canada.

Depuis son expansion sur le marché canadien il y a deux ans, NP Digital a connu une croissance remarquable, sécurisant des clients tels que Mitsubishi, Coveo et Adobe. De même, l'agence créative et de branding fondée par des femme, a démontré une croissance perturbatrice depuis son lancement en 2014. Elle a constitué une équipe de créatifs stratégiques au Canada et un portfolio créatif impressionnant de projets en partenariat avec des marques telles que Marriott, Goli Nutrition, Hello Fresh et d'autres.

La fusion de ces deux agences donne naissance à un nouveau paradigme pour le marketing, confrontant la convergence imminente de la marque et de la performance. Ensemble, elles intègrent de manière transparente la créativité et les stratégies basées sur les données, permettant aux marketeurs de capter une attention significative, d'équilibrer leurs objectifs à court et long terme et de maximiser leurs efforts dans le paysage commercial en constante évolution.

"Construire REBL House depuis le début a été l'une des plus grandes réalisations de ma vie. En devenant une partie de NP Digital, nous sommes fiers de nous joindre à une agence torontoise déjà si bien accueillie par les entreprises canadiennes et qui non seulement partage nos valeurs culturelles, mais qui est aussi centrée sur le client," a déclaré Alex Toulch, fondatrice et PDG de REBL House. "Nous sommes ravis de mener une nouvelle ère du marketing où le divertissement de marque engendre la performance et l'opportunité d'offrir cette combinaison gagnante à des marques célébrées dans le monde entier."

Cette fusion et son modèle d'agence intégrée unique sont annoncés au public avec une campagne créative qui souligne avec humour la synergie indispensable entre le marketing et la création en illustrant l'interdépendance d'éléments simples du quotidien. Cette approche souligne l'impact profond de ce partenariat.

À propos de REBL House :

REBL House est une agence créative et de branding à service complet fondée en 2014, spécialisée dans la stratégie créative, le branding, la rédaction et des services complets de vidéo, photo, audio, et de production graphique et animée. REBL House a pour mission de convertir l'imagination illimitée en contenu captivant qui suscite des conversations significatives et des résultats concrets. En tant qu'une des agences à la croissance la plus rapide au Canada, elle se spécialise dans le storytelling créatif pour les marques de consommation les plus célèbres au monde. Pour plus d'informations, visitez reblhouse.com .

À propos de NP Digital :

NP Digital est une agence de marketing de performance axée sur les marques d'entreprise et les challengers du marché intermédiaire. Soutenue par sa division technologique propriétaire et sa plateforme Ubersuggest, NP Digital est considérée comme l'une des agences de marketing de performance à la croissance la plus rapide et primée de l'industrie. NP Digital envisage le marketing à travers une lentille consultative qui adopte une vue holistique lors de l'application d'une exécution spécialisée pour construire des partenariats significatifs. Ces partenariats incluent certaines des marques les plus éminentes du Fortune 500 ainsi que des organisations de type challenger DTC de taille moyenne. NP Digital est présente à travers le monde avec 750 employés dans 18 pays différents et 40 des 50 États américains. Pour plus d'informations, visitez npdigital.com .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/57b125fd-2b74-4f9e-a833-71f90f0a5315