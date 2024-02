Bombardier présentera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2023 et participera à des conférences organisées pour les investisseurs

MONTRÉAL, 01 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2023 le 8 février prochain. De plus, l’entreprise participera dans le mois à venir à trois conférences organisées pour les investisseurs.



Résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2023

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, et Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière de Bombardier, présenteront les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2023 dans le cadre d’une présentation en direct. La conférence sera suivie d'une période de questions avec les analystes.

La présentation aura lieu le 8 février 2024, à 8 h (HE). Pour écouter :

Webdiffusion en direct (recommandé) :

Une webdiffusion en direct de la présentation des résultats financiers sera offerte en ligne sur cette page Web . On y trouvera aussi les tableaux financiers pertinents (en anglais et en français).

Par téléphone :

La présentation pourra aussi être écoutée au téléphone. Les lignes téléphoniques seront ouvertes 15 minutes à l’avance.



Numéro d’appel local - Montréal (français et anglais) :

+1 514 316-5035

Numéro d’appel local - Toronto (français et anglais) :

+1 416 764-8624

La présentation sera disponible sur le site Web de Bombardier peu après la fin de la webdiffusion.

Prochaines conférences organisées pour les investisseurs



Au cours du prochain mois, l'entreprise prévoit participer aux conférences organisées pour les investisseurs suivantes*:



TD Cowen 45th Annual Aerospace & Defense Conference

Date : Mardi 13 février 2024

Lieu : Arlington, Virginie

Citi's 2024 Global Industrial Tech and Mobility Conference

Date : Mardi 20 février au mercredi 21 février 2024

Lieu : Miami, Floride

J.P. Morgan 2024 Global High Yield & Leveraged Finance Conference

Date : Lundi 26 février 2024

Lieu : Miami, Floride

Nous vous invitons à communiquer avec le service des relations avec les investisseurs pour obtenir de plus amples renseignements sur la participation de Bombardier à l'une de ces conférences.



À propos de Bombardier



Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte plus de 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

*Participation sujette à changement



Pour information