Cartier débute un programme de forage de 25 000 m pour le Projet Mine Chimo

VAL-D’OR, Québec, 01 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSXV: ECR) (“Cartier” ou la ‘’Compagnie’’) annonce le démarrage d’un programme de forage d’exploration de 25 000 m pour le Projet Mine Chimo (“ Projet ”). Le Projet est composé des propriétés Mine Chimo et East Cadillac, dont cette dernière a été acquise le 7 avril 2022 et est non explorée à ce jour par Cartier. Les deux propriétés sont détenues à 100% par Cartier et sont localisées à 45 km à l’Est du camp minier de Val-d’Or.



Principaux faits saillants (FIGURE)

Programme de forage de 25 000 m, réparti sur une distance latérale de 11 km





Exploration, des 250 premiers mètres de profondeur, de 11 secteurs aurifères





Portion de la Faille Larder Lake - Cadillac, encore jamais explorée par Cartier, qui couvre 75% de l’axe favorable du Projet



« La modélisation et la réinterprétation des données historiques de l’ensemble du Projet, basée sur les connaissances acquises à construire les ressources* du secteur Mine Chimo, a produit le modèle géologique actuel de continuité des vecteurs d’enrichissement de la minéralisation qui maximise les chances d’intersecter de bonnes teneurs et d’accroître la dimension des indices connus » a déclaré Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

Cette importante portion de la Faille Larder Lake - Cadillac, peu explorée, offre un potentiel de découverte important, dans un secteur stratégique, comme en témoigne la présence de nombreux indices aurifères le long de l’axe favorable (FIGURE).

À propos du Projet Mine Chimo

ÉÉP ** positive, après-impôts : VAN 5% de 388 M$ CA et TRI de 21%





** ERM* : 720 000 onces d’or de ressources indiquées et 1 633 000 onces d’or de ressources présumées



* NI 43-101 Mineral Resources Estimate for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Québec, Canada, Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc. and Marc R. Beauvais, P.Eng., InnovExplo Inc., August 22nd, 2022.

** NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions, May, 29th, 2023.



À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une Compagnie d'exploration basée à Val-d'Or, Québec, Canada. Les projets sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait activement avancer le développement de son projet phare Mine Chimo et explore ses autres projets. La Compagnie dispose d'une solide position de trésorerie de 4,5M $ et d’importants appuis corporatif et institutionnel, dont Mines Agnico Eagle, O3 Mining et les fonds d'investissement du Québec.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph.D., Vice-Président et Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans le communiqué.

