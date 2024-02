Nanterre, le 1er février 2024

VINCI remporte le contrat de raccordement électrique

de trois quais de HAROPA PORT | Le Havre

Déploiement d’infrastructures permettant la décarbonation des escales par l’électrification de trois quais destinés à l’accueil des bateaux de croisière de HAROPA PORT | Le Havre

Réduction de 15 000 tonnes de CO₂ par an

Un projet de 25 millions d’euros

HAROPA PORT a attribué à un groupement d’entreprises réunissant des filiales de VINCI Energies et de VINCI Construction, la mise en œuvre d’un système de raccordement électrique en haute tension des paquebots sur les trois quais destinés à l’accueil croisière de la pointe de Floride de HAROPA PORT | Le Havre.

Le projet porte sur la réalisation clés en main d’une centrale de conversion de courant électrique raccordée au réseau public de distribution pour alimenter les bateaux de croisière. Il comprend également la modification d’un hangar technique et les travaux de génie civil associés.

Un raccordement mobile est spécifiquement conçu et mis en œuvre pour répondre aux conditions de marnage - parmi les plus importantes au monde - et à la nécessité de livrer le courant tout au long du quai en fonction des gabarits de bateaux.

Chaque quai sera doté de dispositifs capables de fournir une alimentation en 11kV et en 6,6kV. La première tranche, quai Pierre Callet, sera livrée au printemps 2025.

Le raccordement électrique de navires à quai, également connu sous le nom de Renaq (Raccordement électrique des navires à quai) ou OPS (Onshore Power Supply), est une solution d’alimentation électrique des navires à partir du réseau local, réduisant ainsi leur dépendance aux générateurs diesel embarqués. Elle est destinée à devenir la norme en Europe d'ici 2030, contribuant ainsi de manière significative à la réduction des rejets polluants et des émissions de gaz à effet de serre des navires.

L’expertise d’Actemium - marque dédiée à l’industrie de VINCI Energies - est reconnue dans la mise en œuvre de tels systèmes avec une trentaine de références à travers le monde.

HAROPA PORT, premier complexe portuaire français et l’un des plus grands d’Europe, est engagé dans une politique environnementale volontariste axée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, ainsi que la maîtrise des ressources naturelles et la minimisation de l'impact environnemental lié à ses activités.

Ce projet de raccordement électrique à quai, qui sera l’un des plus importants jamais réalisés en Europe, permettra de conjuguer le développement touristique et économique du complexe portuaire ainsi que le respect des engagements pris en faveur de l’environnement.

