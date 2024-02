WINFARM : Chiffre d’affaires 2023 de 137,4 M€, en croissance de +5%.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 1er février 2024





Chiffre d’affaires 2023 de 137,4 M€, en croissance de +5%

Poursuite de la prise de parts de marché dans un contexte de baisse des prix

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2023.

T4 12 mois En M€, non audité 2022 2023 VAR 2022 2023 VAR VAR

organique1 AgroFourniture 31,7 28,1 -11,3% 116,8 125,1 +7,1% -2,4% AgroProduction 3,2 2,4 -25,0% 12,2 10,0 -18,2% -18,2% Autres2 0,5 0,5 +2,9% 1,8 2,3 +25,4% +25,4% TOTAL 35,4 31,0 -12,4% 130,8 137,4 +5,0% -3,5%

Agrofouniture : croissance de +7,1% en 2023

En 2023, l’activité AgroFourniture (91% du chiffre d’affaires au 30 décembre 2023), commercialisée sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d’affaires de 125,1 M€ en hausse de +7,1%.

Les ventes de l’exercice bénéficient :

de l’acquisition de Kabelis dans l’activité Paysages et Espaces verts (dans le périmètre consolidé depuis août 2022) qui a enregistré un chiffre d’affaires de près de 17,0 M€ à fin décembre 2023 ;

du retour à une dynamique soutenue du marché du cheval en fin d’année avec une croissance de +4% sur l’ensemble de l’exercice ;

des bonnes performances confirmées de la société BTN de Haas, acquise aux Pays-Bas en juillet 2021.





Compte tenu de l’effet prix négatif conjugué à un effet calendaire défavorable (4 jours de facturation en moins par rapport à 2022), WINFARM est parvenu à maintenir un niveau d’activité satisfaisant avec une évolution du périmètre organique, hors contribution de Kabelis, qui ressort en repli limité de 2,4%. Cette performance doit également être appréciée au regard d‘un 4è trimestre marqué par une météo particulièrement défavorable pesant sur le nombre commandes d’une part et par la volonté du Groupe de préserver sa marge brute d’autre part en limitant les concessions sur les prix.

AgroProduction : un contexte géopolitique qui pèse sur le chiffre d’affaires export du Groupe

L’activité AgroProduction (7% du chiffre d’affaires au 31 décembre 2023), commercialisée sous la marque Alphatech, enregistre en 2023 un chiffre d’affaires de 10,0 M€, en baisse de 18,2%. En dépit de quelques signaux de reprise observés au cours du 2nd semestre, l’activité au Moyen-Orient (Pakistan, Egypte, Irak, Arabie Saoudite, EAU), représentant 17% du chiffre d’affaires 2023 de l’activité est restée faible sur l’exercice (contre 25% en N-1). Dans un contexte déjà difficile marqué par l’indisponibilité des devises à l’export sur le 1er semestre, les difficultés en Mer Rouge au 4ème trimestre ont à nouveau ralenti la dynamique commerciale dans les pays de la zone en décalant sur 2024 certaines commandes en raison du rallongement de leur délai d’acheminement .

Les « autres activités » réunissant les activités de prestations de conseil et de formation, commercialisé sous la marque Agritech et des activités d’exploitation de la ferme pilote de Bel-Orient enregistrent un chiffre d’affaires en hausse de plus de 25%.

Situation de trésorerie favorable à fin décembre 2023

Compte tenu des perspectives de Kabelis sur le segment des Espaces verts, le Groupe a décidé de procéder à la mi-décembre au rachat immédiat des 30% du capital restant. A la fin de l’exercice, la trésorerie de WINFARM s’élève à 7 M€ témoignant de la confiance renouvelée de ses partenaires bancaires avec l’octroi de financements long-terme complémentaires à ceux déjà obtenus sur le 3è trimestre.

Maintien des objectifs d’amélioration de la marge d’EBITDA au 2nd semestre 2023

Les mesures de discipline financière menées par le Groupe sur la 1ère partie de l’exercice conjuguées aux mesures de pilotage de la marge brute engagée sur la fin de l’exercice devraient à présent permettre au Groupe d’améliorer progressivement son taux de marge d’EBITDA après un point bas atteint à fin juin 2023.

Au Pré ! : signature des premiers contrats

Après le lancement de « Au Pré ! », concept innovant de transformation laitière au service des agriculteurs producteurs indépendants en septembre dernier, à partir d’une première unité industrielle de transformation, détenue en propre et installée sur le site de Bel Orient, la ferme pilote du Groupe, WINFARM est heureux d’annoncer la signature de premiers contrats avec des cuisines centrales fournissant écoles, hôpitaux et EHPAD.

Par ailleurs, WINFARM est en discussions avancées avec de nombreuses épiceries fines et des boulangeries qui ont affiché une marque d’intérêt pour accueillir les produits de la marque Au Pré ! dans leurs boutiques en vue de les proposer à leurs clients.

2024 : priorité au retour à la croissance organique et à l’amélioration de la marge d’EBITDA

A la faveur des actions mises en œuvre en 2023 visant à abaisser le seuil de rentabilité en lien avec l’adaptation de la structure de charges, WINFARM se concentrera prioritairement en 2024 sur la hausse de son niveau d’activité et sur la progression de ses résultats.

Prochaine publication :

Résultats annuels 2023, le 28 mars 2024 après clôture de bourse

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

1 Hors acquisition de Kabelis, consolidée depuis août 2022

2 Chiffre d’affaires issu des activités de prestations de conseil et de formation, commercialisé sous la marque Agritech et des activités d’exploitation de la ferme pilote de Bel-Orient

