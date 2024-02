Verizon ofrece a sus clientes la oportunidad de conocer a sus estrellas favoritas del pop latino

NUEVA YORK, Feb. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon anuncia una nueva asociación con 90s Pop Tour , un concepto original que ha vendido 3.5 millones de entradas hasta la fecha, creado por BOBO Producciones. La gira reúne 50 de los éxitos más representativos del pop latino de los 90 interpretados por grupos y artistas icónicos como: Magneto, JNS, Sentidos Opuestos, Kabah, Moenia, Lynda, Caló, MDO, The Sacados y GB5. Como patrocinador principal de la gira oficial por EE.UU., esta asociación exclusiva ofrecerá a los clientes de Verizon la oportunidad de conocer a algunos de sus artistas pop latinos favoritos, acceso a entradas y experiencias tras bambalinas, y mucho más.



La gira comienza el 2 de febrero en el Arizona Federal Theater de Phoenix, seguida de una edición especial del concierto 90s Pop Tour All Stars el 3 de febrero en Los Ángeles, en el Kia Forum, con invitados especiales: Fey, Laura León, Angelica Vale, El Círculo y Caballo Dorado. Otras paradas de la gira incluyen: Oakland, Atlanta, Nueva York, Hidalgo, Houston, Dallas, Chicago y El Paso. Haz clic aquí para ver todas las fechas.

Fans de los 90: No se pueden perder la oportunidad de conocer a sus estrellas favoritas del pop latino en su tienda Verizon más cercana.

Los clientes nuevos y actuales de Verizon en las diez ciudades donde se celebran conciertos de esta gira tendrán la oportunidad de conocer a los artistas del 90s Pop Tour en su tienda Verizon local.

Ciudad Fecha Talento Tienda Hora Phoenix 2/2 Melissa (JNS)/Claudio (Caló) 10120 W McDowell Rd., Avondale, AZ, 85392 3:30 p.m. Los Angeles 2/3 Alan (Magneto)/Lynda 3419 W Century Blvd, Inglewood, CA 90303 3:30 p. m. Oakland 2/4 Mauri (Magneto)/ Maya (Caló) 1933 Davis St, Suites 113a & 113b, San Leandro, CA 94577 3:30 p. m. Atlanta 2/8 Daniela (Kabah)/Chacho Gaytan(Sentidos Opuestos) 679 Dawsonville Hwy, Gainesville, GA 30501 3:30 p. m. Nueva York 2/10 Angie (JNS)/ Sergio (Kabah) 31-25 Steinway St, Astoria, NY 11103 3:30 p. m. Houston 2/15 Tono (Magneto)/Regina (JNS) 2109 Highway 6, Sugar Land, TX 77478 3:30 p. m. Hidalgo 2/16 Fede/Apio (Kabah) 1308 E Expwy 83, Ste 100, McAllen, TX 78503 3:30 p. m. Dallas 2/18 Maria (Caló)/Hugo (Magneto) 7835 N Macarthur Blvd, Irving, TX 75063 3:30 p. m. Chicago 3/1 Alan (Magneto)/Lynda 7160 Cermak Rd., Space M, Berwyn, IL 60402 3:30 p. m. El Paso 3/2 Pablo (MDO)/ Alex (Mercurio) 8889 Gateway Blvd W, El Paso, TX, 79925 3:30 p. m.

Nota: Horario sujeto a cambios, todas las apariciones se basan en la zona horaria del mercado local.

Los asistentes tendrán la oportunidad de ganar entradas para uno de los próximos conciertos del 90s Pop Tour en Estados Unidos cuando visiten su tienda local durante las apariciones de las estrellas del pop de los 90, hasta agotar existencias. Sigue a @90sPopTour en las redes sociales para obtener información actualizada sobre las próximas apariciones en las tiendas.

"Estamos encantados de ser el patrocinador y presentador de la gira 2024 del 90s Pop Tour en Estados Unidos, que llevará los mejores éxitos de la década a ciudades de todo el país. Verizon se compromete a mantener a las personas conectadas con sus familias, amigos y las cosas que aman. Esta celebración de la música y la cultura se alinea perfectamente con el tipo de conexiones que seguiremos cultivando en la comunidad latina, y más allá", dijo Christina González, Directora Senior de Marketing de Segmento de Verizon.

"Estamos orgullosos de la asociación que estamos creando con Verizon para ofrecer a los fans latinos y a todos sus clientes ventajas y experiencias exclusivas a través de la música", afirmó Jack Borovoy, CEO de BOBO.

Verizon tiene las mejores ofertas para mantener a los fans de los 90 conectados con sus seres queridos, con llamadas a México incluidas sin costo adicional

Los aficionados a la música y sus familias ahorran con Verizon. Por tiempo limitado, los clientes que traigan sus teléfonos pueden obtener tres líneas por el precio de dos en Unlimited Welcome- eso es menos de $29 por línea mensual con Auto Pay, más impuestos y tasas, lo que se traduce en un ahorro de $35 al mes para los clientes que cambien y traigan tres teléfonos. Además, las llamadas a México están incluidas en todos los planes Unlimited sin costo adicional (promoción disponible sólo en los mercados participantes).¹ Visita tu tienda Verizon local para obtener más información.

Y se pone aún mejor: los clientes que recomiendan a amigos y familiares y se cambian a Verizon obtienen $180 por cada uno. Y sus amigos y familiares también reciben $180. Visita https://www.verizon.com/referafriend/ y cambia. ²

1.BYOD: Crédito promocional de $180 por teléfono aplicado durante 36 meses para nuevos clientes que activen 3 nuevas líneas de smartphone con su propio smartphone 4G/5G en el plan Bienvenido Ilimitado. Oferta local: Crédito promocional local de $720 aplicado durante 36 meses para nuevos clientes que activen 3 nuevas líneas de smartphone en el plan Bienvenido Ilimitado. Los créditos de promoción finalizan si dejan de cumplirse los requisitos de elegibilidad. Oferta no acumulable a otras ofertas; disponible en determinados mercados. $85/mes: $40/línea por 3 líneas, menos descuento BYOD de $5/línea, menos crédito promocional local de $20/mes; $55/línea por 2 líneas, menos descuento BYOD de $5/línea, menos crédito promocional local de $15/mes. Máximo 3 líneas. Auto Pay y facturación sin papel. 5G ilimitado / 4G LTE: Para el plan Bienvenido Ilimitado, en momentos de congestión, sus datos pueden ser temporalmente más lentos que el resto del tráfico. Datos nacionales en itinerancia a velocidades 2G.

2. Programa de recomendación: disponible únicamente en línea. Debe tener 18 años o más para participar. Se requiere la transferencia de una línea en el plan Unlimited Welcome, Unlimited Plus pospago o Unlimited Ultimate. Crédito de referencia de $180 aplicado a la cuenta del árbitro/recomendador durante 12 meses; El crédito finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. Las personas que recomiendan deben tener un plan móvil de Verizon elegible y permanecer al día durante 12 meses para recibir la recompensa por recomendación. Los árbitros no deben haber sido clientes de Verizon en los últimos 90 días. Máx. 10 recompensas por recomendación por cuenta. Se aplican términos y exclusiones adicionales.

