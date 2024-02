Esker distinguée dans le premier Magic Quadrant™ Gartner® pour ses suites Source-to-Pay

Lyon, 1 février 2024 - Esker, plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, pour les métiers de la finance, des achats et du service client, annonce aujourd’hui avoir été reconnue dans le tout premier Gartner Magic Quadrant pour les suites Source-to-Pay.



La suite Procure-to-Pay débute par la demande d'achat, tandis que la suite Source-to-Pay (S2P) démarre avec le Sourcing de biens ou de services. Ce processus englobe l'ensemble des étapes, allant de la gestion des dépenses, du Sourcing stratégique et de la gestion des fournisseurs, jusqu'aux achats, à la gestion des performances et aux factures fournisseurs. Les solutions S2P intègrent le Sourcing stratégique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour maximiser l'efficacité, réduire les coûts, et établir des relations plus solides et mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs.



“Les achats doivent être considérés comme un élément central de la stratégie de développement durable d'une entreprise. Ils créent de la valeur stratégique, permettent d'accroître l'efficacité opérationnelle et la maîtrise des coûts. Il était logique que Gartner étende le périmètre d'analyse du Magic Quadrant Procure-to-Pay pour y inclure la notion de Sourcing.”



Affirme Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker.







“Nous avons figuré trois années consécutives dans le Magic Quadrant de Gartner pour les suites Procure-to-Pay. Nous sommes honorés d'être reconnus dans le premier Magic Quadrant Source-to-Pay, un an seulement après avoir fait notre entrée sur le marché du Sourcing avec Market Dojo. Nous pensons que cette distinction est une reconnaissance significative, une réelle confirmation de notre engagement et de notre expertise dans l'industrie.”



Déclare Catherine Dupuy-Holdich, Product Manager S2P chez Esker.

La suite Source-to-Pay d'Esker est conçue pour aider les directions Achat et Finance à atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels. Elle permet d'éliminer les silos entre les différents services, de rationaliser les processus d'achats, d'améliorer le respect des politiques internes et des contraintes réglementaires. La suite S2P facilite la gestion des fournisseurs tout en apportant une visibilité complète sur l'ensemble du processus d'achat.

Les Magic Quadrants sont l'aboutissement d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques. Ils offrent une vue d'ensemble des positions relatives des fournisseurs sur des marchés où la croissance est élevée et où la différenciation des fournisseurs est nette.

Pour accéder à un exemplaire gratuit du rapport Gartner Magic Quadrant 2024 pour les suites Source-to-Pay, cliquez ici.



Gartner, Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites, par Micky Keck, Balaji Abbabatulla, Patrick Connaughton, Lynne Phelan, publié le 28 novembre, 2022.



Gartner, Magic Quadrant for Source-to-Pay Suites, par Micky Keck, Naveen Mahendra, Kaitlynn Sommers, Lynne Phelan, Cian Curtin, Balaji Abbabatulla, Chaithanya Paradarami, publié le 29 janvier 2024.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait.

Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

