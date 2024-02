FloQast et PAS Financial Advisory AG annoncent un partenariat de mise en œuvre stratégique en vue de promouvoir l’excellence comptable dans la région DACH

MUNICH, Allemagne, 01 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FloQast, une plateforme d’opérations financières et comptables créée par des comptables pour les comptables, annonce ce jour un partenariat de mise en œuvre stratégique avec PAS Financial Advisory AG, l’une des plus grandes sociétés de conseil indépendantes gérées par leurs propriétaires et axées sur le programme pour les directeurs financiers. Ce partenariat permet d’optimiser et de moderniser le processus de clôture financière pour les entreprises de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse). Le partenariat avec PAS se fait l’écho de la dynamique d’expansion sur les principaux marchés internationaux et permettra aux équipes financières et comptables d’accroître leur efficacité, d’améliorer leur précision et de minimiser les risques liés à la conformité.



« Le partenariat avec PAS, un partenaire de mise en œuvre de premier plan jouissant d’une excellente réputation, marque une étape importante pour FloQast », a déclaré Adam Zoucha, directeur général de FloQast EMEA. « Nos objectifs communs de promotion de l’excellence opérationnelle en matière de comptabilité s’alignent parfaitement, et nous sommes impatients de collaborer avec PAS pour avoir un impact substantiel dans la région DACH. »

PAS, fondée en 2022 par la fusion de plusieurs experts expérimentés du secteur du conseil financier, dispose d’un portefeuille de services couvrant l’information financière, l’optimisation financière, les services transactionnels et les solutions de services financiers. L’entreprise offre ses services à une clientèle diversifiée, y compris des start-ups, et s’étend à des sociétés cotées en Bourse. PAS met l’accent sur l’agilité et le pragmatisme dans le lancement et la mise en œuvre des projets. Cette méthodologie garantit une exécution efficace des projets et constitue l’un des piliers du partenariat avec FloQast et de la croissance mutuelle dans la région DACH.

« La nécessité de s’éloigner des calendriers de clôture traditionnels sous Excel et les défis liés à la gestion des activités de clôture sur une base ad hoc deviennent de plus en plus évidents », a déclaré Christoph von Klimesch, Responsable principal, PAS Financial Advisory AG. « Face à la complexité croissante des réglementations nationales et internationales et l’évolution des attentes des différentes parties prenantes, la nécessité de rationaliser, de mettre en œuvre et d’orchestrer les processus de bouclage de manière professionnelle est évidente. En faisant équipe avec FloQast, PAS Financial Advisory est prête à jouer un rôle crucial pour faire avancer la numérisation et la transformation essentielles des états financiers. »

L’équipe EMEA de FloQast répond actuellement aux besoins de clients dans plus de 20 pays européens et continue d’élargir sa clientèle. Cette alliance stratégique constitue la dernière étape d’un partenariat dans la région EMOA pour FloQast, qui a annoncé des coopérations avec BDO Allemagne et PwC Allemagne en 2023.

À propos de FloQast

FloQast, une plateforme d’opérations financières et comptables créée par des comptables pour les comptables, permet aux entreprises d’opérationnaliser l’excellence comptable. Plus de 2 600 équipes comptables, parmi lesquelles Emma Sleep, Mister Spex, GetYourGuide, Centogene et Zoom, font confiance à FloQast, qui a été créée par des comptables, pour les comptables afin d’améliorer la façon dont les équipes comptables travaillent. FloQast permet à ses clients de rationaliser et de gérer le clôtures financières, les opérations financières et comptables ainsi que les programmes de conformité. Avec FloQast, les équipes peuvent gérer chaque aspect des clôtures mensuelles, alléger leur charge en matière de conformité, se tenir prêtes en cas d’audit et améliorer la précision, la visibilité ainsi que la collaboration dans l’ensemble de la fonction financière. FloQast se classe constamment numéro 1 sur tous les sites d’avis des utilisateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur FloQast.com.

À propos de PAS Financial Advisory AG

Nous proposons des solutions globales et innovantes. De cette manière, nous créons ensemble une véritable valeur ajoutée pour nos clients. Ensemble, nous avons réuni des personnalités exceptionnelles, tant sur le plan humain que professionnel, au sein d’un cabinet de conseil innovant et dynamique qui accompagne ses clients sur la voie d’un programme moderne pour les directeurs financiers. Nous combinons une expertise professionnelle, technique et liée aux processus, ainsi qu’une compétence en matière de numérisation.

La différence fondamentale pour nous, c’est l’équipe PAS, unique en son genre ! Nous aimons ce que nous faisons et nous aimons travailler ensemble : l’excellence professionnelle et l’expérience, associées au pragmatisme nécessaire et à beaucoup d’engagement et de passion.

Contact :

Kyle Cabodi

Directeur des communications d’entreprise de FloQast

kyle.cabodi@floqast.com