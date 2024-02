The Sanborn Map Company, Inc. expande su presencia global con el lanzamiento de Sanborn Geophysics, ULC

COLORADO SPRINGS, Colorado, Feb. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Sanborn Map Company, Inc. se complace en anunciar el establecimiento de su subsidiaria canadiense, Sanborn Geophysics, ULC, localizada en las afueras de Toronto. Sanborn Geophysics se centrará en servicios de levantamiento geofísico y venta de equipos, abriendo un nuevo mercado para Sanborn.



Con el compromiso de avanzar en la recopilación de datos geoespaciales y capacidades de levamiento aéreo, Sanborn Geophysics se basa en la vasta experiencia en datos geoespaciales de Sanborn. John Copple, director ejecutivo de Sanborn, comentó: "La creación de Sanborn Geophysics amplía la ya extensa recopilación de datos geoespaciales y las capacidades de levantamiento aéreo de Sanborn. Estamos en una posición única para recopilar datos especializados, y hacerlo con nuestro propio equipo de vanguardia".

Sanborn Geophysics fue posible gracias a la compra de activos de Nuvia Dynamics, Inc. Sanborn también pudo contratar empleados que cuentan con una trayectoria comprobada en tecnología de levantamiento geofísico para el personal de Sanborn Geophysics. Algunos de los empleados de Sanborn Geophysics cuentan con más de 25 años de experiencia y anteriormente trabajaron para Nuvia Dynamics Inc (anteriormente conocido como Pico Envirotec Inc). Ambas empresas anteriores tienen una destacada trayectoria de logros en el desarrollo de tecnologías de levantamiento geofísico para la exploración de minerales y petróleo y aplicaciones geotécnicas. Sanborn tuvo el apoyo de The Environmental Financial Consulting Group, LLC (EFCG). Los términos no fueron divulgados.

"Sanborn Geophysics creará nuevas oportunidades para la empresa a nivel nacional e internacional. Esta inversión es para ofrecer las mejores soluciones geoespaciales para nuestros clientes", dijo Copple.

Acerca de The Sanborn Map Company:

El liderazgo de Sanborn en la creación de datos espaciales de alta calidad comenzó en 1866. En la actualidad, Sanborn está a la vanguardia de la recopilación de datos espaciales e innovación tecnológica y mantiene su compromiso de ofrecer a los clientes lo mejor en soluciones geoespaciales integrales de vanguardia adaptadas a su situación. Como uno de los mayores proveedores de productos y servicios SIG de extremo a extremo en Estados Unidos, las ofertas de Sanborn incluyen: imágenes oblicuas, imágenes orto, datos y mapeo lidar, sonar, geofísicos e hiperespectrales, almacenamiento seguro de datos y transmisión desde nuestro propio centro de datos, análisis espacial, desarrollo de aplicaciones personalizadas, planificación estratégica y consultoría técnica GIS-IT, datos comerciales y plataformas en la nube, soluciones geoespaciales SAAS de Sanborn, aumento de personal y servicios gestionados por programas SIG. La ventaja de Sanborn es ayudar a los clientes a identificar los datos y la tecnología adecuados, y a crear soluciones que se ajusten a sus necesidades, presupuesto y requisitos del sistema. La certificación ISO 9001:2015 de Sanborn es una demostración más de su compromiso con la calidad.