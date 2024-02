ザ・サンボーン・マップ・カンパニー (The Sanborn Map Company, Inc.)、サンボーン・ジオフィジックスULC (Sanborn Geophysics, ULC) の立ち上げで世界的な存在感を拡大

コロラド州コロラドスプリングス発, Feb. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ザ・サンボーン・マップ・カンパニーは、トロント郊外にカナダ子会社であるサンボーン・ジオフィジックスULCを設立したことを発表した。サンボーン・ジオフィジックスは、地球物理探査サービスと機器の販売に注力し、サンボーンにとっての新たな市場を開拓していく。



サンボーン・ジオフィジックスは、地理空間データの収集と航空測量機能の向上に取り組んでおり、サンボーンの広範な地理空間データの専門知識を基盤としている。サンボーンの最高経営責任者(CEO)であるジョン・コップル (John Copple) は次のように述べている。「サンボーン・ジオフィジックスの創設により、サンボーンの既に広範な地理空間データ収集と航空測量能力が拡張されます。当社は、専門的なデータを収集するだけでなく、独自の最先端の機器を使用して収集できる立場にあります。」

サンボーン・ジオフィジックスの設立は、ヌビア・ダイナミクス (Nuvia Dynamics, Inc.) からの資産の購入によって可能となり、サンボーン・ジオフィジックスのスタッフとして、地球物理学調査技術で実績のある従業員を雇用することができた。サンボーン・ジオフィジックスの従業員の中には、25年以上の経験を持ち、以前はヌビア・ダイナミクス (旧ピコ・エンバイロテック (Pico Envirotec Inc)) で勤務していた者も含まれている。両企業は、以前からの、鉱物/石油探査および地盤工学用途のための地球物理学調査技術の開発において優れた実績を持っている。サンボーンは、環境金融コンサルティング グループ LLC (The Environmental Financial Consulting Group, LLC)(EFCG) の支援を受けている。支援の条件については明らかにされていない。

ジョン・コップルは以下のように述べている。「サンボーン・ジオフィジックスは、国内外で当社に新たな機会をもたらすでしょう。今回の投資は、顧客にとって最高の地理空間ソリューションを提供するためのものとなります。」

ザ・サンボーン・マップ・カンパニーについて:

高品質の空間データの作成におけるサンボーンのリーダーシップは1866年に始まった。現在、サンボーンは空間データ収集と技術革新の最前線に立ち、クライアントの状況に合わせた最高の包括的な最先端の地理空間ソリューションを提供することに尽力している。米国におけるエンドツーエンドのGIS製品およびサービスの最大のプロバイダーの1つであるサンボーンは、斜位画像、オルソ画像、ライダー、ソナー、地球物理学的データとハイパースペクトル・データとマッピング、安全なデータ・ストレージと自社データ・センターからのストリーミング、空間分析、カスタムアプリケーション開発、GIS-IT戦略計画と技術コンサルティング、商用データとクラウド・プラットフォーム、サンボーンSAAS地理空間ソリューション (Sanborn SAAS geospatial solutions)、スタッフ増強、GISプログラム管理サービスを含むサービスを提供している。サンボーンの利点は、顧客が適切なデータとテクノロジーを特定し、ニーズ、予算、システム要件に合ったソリューションを作成できるように支援することである。サンボーンはISO 9001:2015認証を取得しており、サンボーンの品質への取り組みが証明されている。