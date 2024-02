The Sanborn Map Company, Inc. Kembangkan Kehadiran Global dengan Pelancaran Sanborn Geophysics, ULC

COLORADO SPRINGS, Colo., Feb. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Sanborn Map Company, Inc. dengan sukacita umumkan penubuhan anak syarikat di Kanada, Sanborn Geophysics, ULC yang terletak di luar bandar Toronto. Sanborn Geophysics akan tumpukan kepada perkhidmatan tinjauan geofizik dan jualan peralatan, membuka pasaran baharu kepada Sanborn.



Dengan komitmen untuk memajukan pengumpulan data geospatial dan keupayaan tinjauan udara, Sanborn Geophysics membina kepakaran data geospatial Sanborn yang meluas. John Copple, Ketua Pegawai Eksekutif Sanborn, berkata, "Penciptaan Sanborn Geophysics memperluaskan pengumpulan data geospatial dan keupayaan tinjauan udara Sanborn yang sudah meluas. Kami mempunyai kedudukan yang unik bukan sahaja untuk mengumpulkan data khusus tetapi melakukannya dengan peralatan canggih kami sendiri."

Sanborn Geophysics telah dimungkinkan dengan pembelian aset daripada Nuvia Dynamics, Inc. Sanborn juga dapat mengambil pekerja yang mempunyai rekod prestasi yang terbukti dalam teknologi tinjauan geofizik sebagai kakitangan Sanborn Geophysics. Sebahagian daripada pekerja Sanborn Geophysics mempunyai lebih 25 tahun pengalaman dan pernah bekerja untuk Nuvia Dynamics Inc (dahulunya dikenali sebagai Pico Envirotec Inc). Kedua-dua syarikat terdahulu mempunyai rekod pencapaian yang cemerlang dalam membangunkan teknologi tinjauan geofizik untuk penerokaan mineral/minyak dan aplikasi geoteknik. Sanborn disokong oleh The Environmental Financial Consulting Group, LLC (EFCG). Syarat-syarat tidak didedahkan.

"Sanborn Geophysics akan mewujudkan peluang baharu untuk syarikat di dalam dan di luar negara. Pelaburan ini bertujuan untuk menyediakan penyelesaian geospatial terbaik kepada pelanggan kami," kata Copple.

Mengenai The Sanborn Map Company:

Kepimpinan Sanborn dalam penciptaan data spatial berkualiti tinggi bermula pada tahun 1866. Hari ini Sanborn berada di barisan hadapan dalam pengumpulan data spatial dan inovasi teknologi serta komited untuk menawarkan pelanggan penyelesaian geospatial tercanggih yang terbaik dan komprehensif yang disesuaikan dengan situasi mereka. Sebagai salah satu penyedia produk dan perkhidmatan GIS hujung ke hujung terbesar di A.S., tawaran Sanborn merangkumi: imejan serong, imej orto, lidar, sonar, geofizik dan data dan pemetaan hiperspektral, storan dan penstriman data selamat dari pusat data kami sendiri, analisis spatial, pembangunan aplikasi tersuai, perancangan strategik dan perundingan teknikal GIS-IT, data komersial dan platform awan, penyelesaian geospatial Sanborn SAAS, penambahan kakitangan dan perkhidmatan terurus program GIS. Kelebihan Sanborn ialah untuk membantu pelanggan mengenal pasti data dan teknologi yang betul serta mencipta penyelesaian yang sepadan dengan keperluan, belanjawan dan keperluan sistem mereka. Pensijilan ISO 9001:2015 Sanborn ialah demonstrasi lanjut tentang komitmennya terhadap kualiti.