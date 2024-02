Sanborn Map Company, Inc. 成立 Sanborn Geophysics, ULC 拓展其全球业务

科罗拉多州,科罗拉多斯普林斯, Feb. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sanborn Map Company, Inc. 欣然宣布,其加拿大子公司 Sanborn Geophysics, ULC 已于多伦多市郊成立。Sanborn Geophysics 将专注于地球物理测绘服务及设备的销售,为 Sanborn 打开一个新的市场。



Sanborn Geophysics 以 Sanborn 广泛的地理空间数据专业知识为基础,致力于提高地理空间数据收集和航空勘测能力。Sanborn 首席执行官 John Copple 表示:“Sanborn Geophysics 的成立扩大了 Sanborn 已经十分广泛的地理空间数据收集和航空勘测能力。我们拥有得天独厚的优势,因为我们不仅可以收集专业数据,还可以利用我们自己的先进设备来进行数据收集。”

从 Nuvia Dynamics, Inc. 购得资产后,Sanborn Geophysics 得以成立,Sanborn 还从该公司雇用了许多在地球物理勘测技术方面拥有良好业绩的员工,为 Sanborn Geophysics 服务。Sanborn Geophysics 的部分员工拥有超过 25 年的工作经验,曾在 Nuvia Dynamics Inc (前身为 Pico Envirotec Inc)工作过。这两家公司在为矿产/石油勘探和岩土工程应用开发地球物理勘测技术方面都取得了卓越的成就。Sanborn 还得到了 The Environmental Financial Consulting Group, LLC (EFCG) 的支持。但相关条款尚未披露。

“Sanborn Geophysics 将为公司在海内外创造新的机遇。这项投资旨在为我们的客户提供最佳的地理空间解决方案。” Copple 说道。

关于 Sanborn Map Company:

自 1866 年起,Sanborn 就在创建高质量空间数据方面建立了领先地位。如今,Sanborn 站在空间数据收集和技术创新的前沿,致力于为客户提供最适合其实际情况的全面、先进的地理空间解决方案。作为美国最大的端到端地理信息系统(GIS)产品和服务提供商之一,Sanborn 提供如下产品和服务:斜射图像、正射图像、激光雷达、声纳、地球物理和高光谱数据和制图、安全数据存储和自有数据中心提供的数据流、空间分析、定制应用开发、GIS-IT 战略规划和技术咨询、商业数据和云平台、Sanborn SAAS 地理空间解决方案、人员扩充和地理信息系统项目管理服务。Sanborn 的优势在于帮助客户确定适当的数据和技术,并创建符合其需求、预算和系统要求的解决方案。其 ISO 9001:2015 认证进一步证明了其对质量的承诺。