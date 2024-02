Sanborn Map Company, Inc. 成立 Sanborn Geophysics, ULC 拓展其全球業務

科羅拉多州,科羅拉多泉, Feb. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sanborn Map Company, Inc. 欣然宣布,其加拿大子公司,Sanborn Geophysics, ULC 已於多倫多市郊成立。Sanborn Geophysics 將專注於地球物理測繪服務及設備的銷售,為 Sanborn 打開一個新的市場。



Sanborn Geophysics 以 Sanborn 廣泛的地理空間數據專業知識為基礎,致力於提高地理空間數據收集和航空勘測的能力。Sanborn 營運總監 John Copple 表示:「Sanborn Geophysics 的成立擴大了 Sanborn 已經十分廣泛的地理空間數據收集和航空勘測的能力。我們擁有得天獨厚的優勢,因為我們不僅可以收集專業數據,還可以利用我們自己的先進設備來進行數據收集。」

從 Nuvia Dynamics, Inc. 購得資產後,Sanborn Geophysics 得以成立,Sanborn 還從該公司僱用了許多在地球物理勘測技術方面擁有良好業績的員工,為 Sanborn Geophysics 服務。Sanborn Geophysics 的部分員工擁有超過 25 年的工作經驗,曾在 Nuvia Dynamics Inc (前身為 Pico Envirotec Inc)工作過。這兩家公司都在為礦產/石油勘探和岩土工程應用開發地球物理勘測技術方面都取得了卓越的成就。Sanborn 還得到了 The Environmental Financial Consulting Group, LLC (EFCG) 的支援。但相關條款尚未披露。

「Sanborn Geophysics 將為公司在國內外創造新的機遇。這項投資旨在為我們的客戶提供最佳的地理空間解決方案。」Copple 說道。

關於 Sanborn Map Company:

自 1866 年起,Sanborn 就在創建高質量空間數據方面建立了領先地位。如今,Sanborn 站在空間數據收集和技術創新的前沿,致力於為客戶提供最適合其實際情況的全面、先進的地理空間解決方案。作為美國最大的端到端地理資訊系統(GIS)產品和服務提供商之一,Sanborn 提供如下產品和服務:斜射圖像、正射圖像、激光雷達、聲納、地球物理和高光譜數據和製圖、安全數據存儲和自有數據中心提供的數據流、空間分析、訂製應用開發、GIS-IT 戰略規劃和技術諮詢、商業數據和雲平台、Sanborn SAAS 地理空間解決方案、人員擴充和地理資訊系統項目管理服務。Sanborn 的優勢在於幫助客戶確定適當的數據和技術,並創建符合其需求、預算和系統要求的解決方案。其 ISO 9001:2015 認證進一步證明了其對質量的承諾。