TC Imprimeries Transcontinental fermera son usine de Saint-Hyacinthe

MONTRÉAL, 01 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) a annoncé aujourd'hui qu'elle réduira progressivement les activités de son usine d'impression de Saint-Hyacinthe (Québec), sa fermeture complète étant prévue en avril 2024. Ses activités seront graduellement transférées aux autres usines du réseau de TC Imprimeries Transcontinental, principalement celle de l’arrondissement d’Anjou à Montréal.



« Avec la fin du Publisac annoncée le 3 novembre dernier et son remplacement progressif par raddarMC, imprimé à notre usine d’Anjou, c’est à regret que nous avons dû prendre la décision de fermer notre usine de Saint-Hyacinthe, a déclaré Pierre Deslongchamps, vice-président principal, Détail, journaux, distribution, magazines, livres et catalogues, TC Imprimeries Transcontinental. Fermer une usine que nous exploitons depuis son acquisition en 1979 est une décision difficile, et nous remercions très sincèrement nos employés d’hier et d’aujourd’hui qui ont formé une solide équipe de collaborateurs au cours de toutes ces années. Nous sommes désolés des répercussions de cette fermeture sur nos 190 employés touchés et leurs familles. Nous nous assurerons que tous seront traités avec respect et leur offrirons un accompagnement dans leur transition de carrière, tout en poursuivant les possibilités de relocalisation. »

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,9 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 29 octobre 2023. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.