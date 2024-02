Hazer, 상업시범공장에서 수소와 흑연 첫 생산 성공

주요 내용



CDP에서 수소와 흑연 첫 생산 성공

2024년도 1분기에 가동 확대해 지속적으로 생산할 방침

청정 수소와 흑연을 생산하는 Hazer의 메탄 열분해 기술을 상업 규모로 세계 최초 시연



호주 퍼스, Feb. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 청정기술 개발을 선도하는 Hazer Group Ltd ("Hazer" or "the Company") (ASX: HZR) 가 상업시범공장(Commercial Demonstration Plant, “CDP”) 가동과 수소 및 흑연 첫 생산에 성공했다고 발표했다. 회사는 Hazer의 공정 조건에서 원자로에 원료 가스를 투입했고, 이후 시설에서 수소 및 Hazer산 흑연을 처음 생산하는 성과를 거뒀다.

회사는 CY2024 1분기에 가동을 확대하고, 상업적으로 준비가 되었는지를 알려줄 데이터를 구현하기 위해 성능 테스트 프로그램을 안전하게 실행할 예정이다. 성능 테스트 프로그램은 상업적인 규모에서 지속적으로 운영이 가능한지를 입증하는 데 주안점을 두며, Hazer의 글로벌 상업 프로젝트 포트폴리오에 활용될 것이다. Hazer는 주요 결과가 나오는 대로 업데이트를 제공할 계획이다.

Hazer의 CEO이자 MD인 Glenn Corrie의 발언: “CDP를 성공리에 가동하고 세계 최초로 열분해 기술을 활용해 저비용 및 저공해 수소와 흑연 탄소를 생산한 것은 Hazer가 거둔 획기적인 성과이다. 팀은 2024년에 공장을 지속적으로 가동하기 위해 노력을 기울이고 있으며, 향후 이 모멘텀을 바탕으로 북미, 유럽, 아시아 등 핵심 시장의 글로벌 파트너들과 함께 차세대 기술 확장에 박차를 가할 수 있어 기쁘다.”

호주 퍼스의 CDP 현장

“CDP는 10년 넘게 첨단 연구, 개발, 엔지니어링 혁신을 거듭한 결과물로, Hazer 팀의 헌신, 용기, 회복 탄력성 덕분에 여기까지 올 수 있었다. 세계를 선도하는 상업 청정기술 회사로 나아가는 우리의 여정을 지지해준 우리의 주주들, 파트너들, 그 밖에 주요 이해 당사자들에게 고마움을 전하고 싶다.”

“현재는 Hazer의 상업화 전략에 있어 중요한 시점이다. 기회 파이프라인은 계속 커지고 있으며, 우리의 기술력을 보여주는 CDP는 상업적인 규모로 가동이 가능한 상태다. 2024년에는 세계의 탈탄소화를 앞당기기 위해 청정 수소를 공급할 우리의 혁신 기술에 대한 수요가 더더욱 늘어날 것이라고 확신한다.”

이 발표는 회사 이사회의 승인 하에 보도된 것이다.

Hazer Group Ltd 소개

Hazer Group은 호주의 기술 기업으로, 세계를 선도하는 혁신적인 기후 기술의 상용화를 통해 세계 탈탄소화 노력을 이끌고 있다. Hazer의 첨단 기술을 활용하면 천연가스(혹은 바이오가스) 공급 원료와 철광석을 공정 촉매로 활용해 깨끗하고 경제적으로 경쟁력 있는 수소와 고품질 흑연을 생산할 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료는 역사적 사실에 근거한 것이 아니라 미래 사건 및 결과에 대한 회사 측이 현재 갖고 있는 기대치에 근거한 특정 "미래예측진술"이 포함될 수 있다.

회사가 미래 사건이나 결과에 대한 기대나 믿음을 명시적으로 표현하거나 이를 암시하는 경우, 그러한 기대나 믿음은 선의로 표현되며 합리적인 근거가 있는 것으로 고려된다. 그러나 미래예측진술은 위험, 불확실성, 가정 및 기타 요인 등의 영향을 받게 되며, 이로 인해 실제 결과는 미래예측진술에서 표현, 예상 또는 암시한 미래 결과와 실질적으로 다르게 나타날 수 있다.

회사는 관련 증권법에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이 보도자료의 발표일 이후의 사건이나 상황을 반영하거나 예상치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 '미래예측진술'을 수정하여 공개적으로 발표할 의무는 지게 되지 않는다.

