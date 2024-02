Tallinna Vee müügitulu oli neljandas kvartalis 15,52 miljonit eurot

AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli 2023. aasta neljandas kvartalis 15,52 miljonit eurot, seda mõjutas üldine majanduskeskkond ja ehitusteenuste tulu vähenemine. Samal ajal jätkas kasvu ettevõtte tulu põhitegevusest ehk veeteenuste osutamisest.

Võrreldes 2022. aasta neljanda kvartaliga oli müügitulu 0,51 miljoni euro võrra väiksem.

Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest 2023. aasta neljandas kvartalis 4,64 miljonit eurot, mida on 7,5 protsenti rohkem kui sellele eelnenud aastal. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu kasvas neljandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 2,4 protsendi võrra ja moodustas kokku 6,19 miljonit eurot.

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 4,05 miljonit eurot. Eelnenud aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 1,25 miljoni euro võrra. 2023. aasta ärikasum oli 17,35 miljonit eurot, mida on 6,03 miljoni euro võrra rohkem kui eelnenud aastal. Selle suurimad mõjutajad on olnud veeteenuste tarbimisaktiivsuse kasv ja energiahinna stabiliseerumine.

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on tegevuskuludele juba mõjunud positiivselt uue koostootmisjaama käivitamine, kuigi tegemist on alles testperioodiga. „Koostootmisjaamas toimuv soojus- ja elektrienergia tootmine biogaasist võimaldab tulevikus katta kuni 15% kogu meie energiatarbimisest enda toodetud energiaga, mis vähendab nii tegevuskulusid kui ka suurendab meie tegevuse jätkusuutlikkust,“ rääkis Timofejev. Ta lisas, et ettevõte liigub uute investeeringute toel järjest kestlikuma tegevusmudeli ja oma keskkonnamõju vähendamise suunas.

Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta neljandas kvartalis 2,98 miljonit eurot, mida on 0,62 miljoni võrra rohkem kui eelnenud aasta samal perioodil. Kontserni kaheteistkümne kuu maksustamiseelne kasum oli 14,21 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 33,4% ehk 3,56 miljoni euro võrra. Puhaskasum kaheteistkümne kuu kohta oli 12,84 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aastaga 52,8% ehk 4,43 miljoni euro võrra.

Kontserni neto finantskulud olid neljandas kvartalis 0,98 miljonit eurot, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 0,62 miljonit eurot suuremad. Finantskulude kasvu põhjustas Euribori muutusest tulenevalt kerkinud laenude intressikulu.

2023. aasta jooksul oli kraanivee kvaliteet väga kõrgel tasemel, vastates 99,87% ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele. Neljanda kvartali vastav tulemus oli 99,7%. „Teeme igapäevaselt tööd selle nimel, et tagada meie klientidele ja tarbijatele väga kõrge kvaliteediga kraanivesi. 2023. aasta alguses võtsime veetorustike puhastamisel kasutusele uuendusliku jääpesu tehnoloogia ja aastaga puhastasime üle 140 km veevõrku,“ selgitas Timofejev. Tallinna Vee poolt novembris tellitud kliendiuuringu andmetel joob kraanivett 89% tarbijatest, mis annab tunnistust tarbijate kõrgest rahulolust vee kvaliteediga.

2023. aasta neljandas kvartalis jätkas Tallinna Vesi veeteenuse kui elutähtsa teenuse toimimispõhimõtete tutvustamist avalikkusele ning puhta elukeskkonna säilimise jaoks oluliste aspektide teavitust – ettevõte osales jätkusuutlikkuse festivalil Impact Day ning avas kõigile huvilistele veepuhastusjaama uksed arhitektuurisündmuse Open House Tallinn raames.

2023. aasta kaheteistkümne kuu jooksul vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee heast kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. 2023. aasta jooksul võtsime reoveest välja rohkem kui 800 tonni prahti, 200 tonni liiva, 1800 tonni lämmastikku ja 240 tonni fosforit.

Veekadude osakaal veevõrgus püsis aasta neljandas kvartalis madalal 11,35% tasemel. See on oluliselt parem kui eelnenud aasta samal perioodil (15,34%). 2023. aasta kaheteistkümne kuu lõikes oli veekadude osakaal 12,93%, sellele eelnenud aastal oli vastav tulemus 16,02%. Veekadude madal tase on tagatud veevõrgu pideva online-seirega ning plaanipäraselt ellu viidud võrkude rekonstrueerimiskavaga.

2023. aasta neljanda kvartali lõpuks uuendas Tallinna Vesi üle 27 kilomeetri torustikke, 12 km sellest kinnisel meetodil. 2023. aasta mahukamad rekonstrueerimistööd toimusid Jõe ja Pronksi tänaval, Vana-Kalamaja tänaval, E. Vilde ja Akadeemia teel, Kuklase ja Vaablase tänaval, Pärna, Reinvaldi ja Kuhlbarsi tänaval, Tehnika, Magasini ja Punase tänaval ning Smuuli teel.

Puhastusjaamade 2023. aasta suuremate projektide hulgas olid reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine ja koostootmisjaama paigaldus ning veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine. Edukalt on lõpule viidud metaantankide rekonstrueerimise projekti esimene etapp, mille raames rekonstrueeriti üks kahest kääritist ning vahetati suurem osa tehnoloogilistest komponentidest. Tööd jätkuvad 2024. aastal.

2023. aasta neljanda kvartali lõpuks paigaldas Tallinna Vesi nutiarvestid 40,6 protsendile oma klientidest. Ettevõte plaanib hiljemalt 2026. aasta lõpuks asendada kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid nutiarvestitega.

AS Tallinna Vesi esitas 21. septembril 2023 Konkurentsiametile taotluse veeteenuse hindade muutmiseks. Taotlus puudutab veeteenuse hinda Tallinna ja Saue põhipiirkonnas, Maardu tegevuspiirkonnas ja teistele vee-ettevõtetele. Uued hinnad hakkavad kehtima siis, kui Konkurentsiamet on taotluse kinnitanud. Veehinna korrigeerimise vajadus on tingitud põhjendatud kulude suurenemisest ning möödapääsmatutest investeeringutest elutähtsa teenuse toimimiseks, keskkonnamõju vähendamiseks ja puhta keskkonna hoidmiseks.

2023. aasta kaheteistkümne kuuga investeeris kontsern põhivarasse 35 miljonit eurot. Põhivara väärtus on kokku 256,10 miljonit eurot.

Tallinna Vesi on seadnud eesmärgiks jätkata investeeringuid taristu tulevikukindluse suurendamiseks ning elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamiseks selliselt, et teenuse hind tarbijatele oleks jätkuvalt taskukohane. Planeeritud investeeringute kogusumma 2024. aastal on kuni 62 miljonit eurot, millest üle poole ehk ligi 38 miljonit eurot on ette nähtud torustike arendamiseks ja rekonstrueerimiseks. Vee- ja reoveepuhastusjaamadele planeeritud investeeringud ulatuvad kuni 19 miljoni euroni.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes

v.a suhtarvud



4. kvartal Muutus 2023/2022



12 kuud Muutus 2023/ 2022



2023 2022 2021 2023 2022 2021 Müügitulu 15,52 16,03 14,93 -3,1% 61,14 54,56 53,29 12,1% Brutokasum 5,91 4,52 4,80 30,7% 24,07 16,90 20,58 42,4% Brutokasumi marginaal % 38,07 28,21 32,17 35,0% 39,36 30,97 38,61 27,1% Amortisatsioonieelne ärikasum 6,17 4,65 5,10 32,8% 25,40 18,14 25,30 40,1% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 39,78 29,00 34,17 37,1% 41,55 33,24 47,47 25,0% Ärikasum 4,05 2,80 3,42 44,9% 17,35 11,32 18,78 53,3% Ärikasum põhitegevusest 3,55 2,50 2,91 41,7% 15,99 10,31 17,52 55,1% Ärikasumi marginaal % 26,12 17,45 22,89 49,6% 28,38 20,75 35,23 36,8% Kasum enne tulumaksustamist 3,07 2,44 3,31 26,0% 14,21 10,65 18,40 33,4% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 19,79 15,22 22,19 30,0% 23,23 19,51 34,52 19,1% Puhaskasum 2,98 2,36 3,21 26,4% 12,84 8,41 16,17 52,8% Puhaskasumi marginaal % 19,18 14,70 21,47 30,5% 21,01 15,41 30,33 36,3% Vara puhasrentaablus % 1,08 0,94 1,26 15,4% 4,80 3,30 6,45 45,5% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 58,47 56,26 54,94 3,9% 58,47 56,26 54,94 3,9% Omakapitali puhasrentaablus % 2,58 2,15 2,82 19,9% 11,27 7,43 14,69 51,7% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 1,30 1,24 2,83 4,8% 1,30 1,24 2,83 4,8% Maksevõime kordaja 1,24 1,17 2,79 6,0% 1,24 1,17 2,79 6,0% Investeeringud põhivarasse 12,09 15,18 1,61 -20,4% 34,93 25,13 15,38 39,0% Dividendide väljamaksmise määr % - 78,52 80,42 - 78,52 80,42

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes 31. detsember VARAD Lisa 2023 2022 KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 3 14 736 12 650 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 8 608 8 989 Varud 1 137 1 197 KÄIBEVARA KOKKU 24 481 22 836 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 4 256 108 229 869 Immateriaalne põhivara 5 1 293 688 PÕHIVARA KOKKU 257 401 230 557 VARAD KOKKU 281 882 253 393 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 697 883 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 594 3 630 Võlad tarnijatele ja muud võlad 10 886 10 225 Ettemaksed 3 604 3 749 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 18 781 18 487 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 44 653 39 150 Rendikohustised 1 892 1 607 Laenukohustised 92 835 76 708 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 6 018 6 018 Edasilükkunud tulumaks 505 496 Muud võlad 128 101 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 146 031 124 080 KOHUSTISED KOKKU 164 812 142 567 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 Jaotamata kasum 79 058 72 814 OMAKAPITAL KOKKU 117 070 110 826 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 281 882 253 393

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes IV kvartal 31. detsembril lõppenud aasta Lisa 2023 2022 2023 2022 Müügitulu 7 15 522 16 025 61 141 54 558 Müüdud toodete/teenuste kulud 9 -9 612 -11 503 -37 074 -37 660 BRUTOKASUM 5 910 4 522 24 067 16 898 Turustuskulud 9 -216 -169 -818 -703 Üldhalduskulud 9 -1 391 -1 208 -5 278 -4 399 Muud äritulud (+)/-kulud (-) 10 -250 -347 -621 -476 ÄRIKASUM 4 053 2 798 17 350 11 320 Intressitulud 11 46 5 119 8 Intressikulud 11 -1 028 -363 -3 263 -682 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 3 071 2 440 14 206 10 646 Tulumaks 12 -95 -85 -1 362 -2 240 PERIOODI PUHASKASUM 2 976 2 355 12 844 8 406 PERIOODI KOONDKASUM 2 976 2 355 12 844 8 406 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 2 976 2 355 12 844 8 406 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 13 0,15 0,12 0,64 0,42

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 31. detsembril lõppenud aasta Lisa 2023 2022 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 17 350 11 320 Korrigeerimine kulumiga 4,5,9,10 8 055 6 817 Korrigeerimine rajamistuludega 10 -604 -544 Muud mitterahalised korrigeerimised 6 -16 0 Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -34 -32 Äritegevusega seotud käibevara muutus 430 -2 841 Äritegevusega seotud kohustiste muutus -667 309 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 24 514 15 029 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -28 885 -20 701 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 2 535 1 593 Laekumised põhivara müügist 37 53 Saadud intressid 119 9 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -26 194 -19 046 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud sh swapi intressid -3 413 -616 Tasutud rendimaksed -1 233 -524 Saadud laenud 12 57 500 0 Tasutud laenud -41 136 -3 636 Tasutud dividendid 12 -6 515 -12 835 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 12 -85 -165 Tasutud tulumaks dividendidelt 12 -1 352 -2 116 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 3 766 -19 892 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 2 086 -23 909 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 3 12 650 36 559 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 3 14 736 12 650

150

Lisainfo:

Taavi Gröön

Finantsdirektor

AS Tallinna Vesi

(+372) 626 2200

taavi.groon@tvesi.ee

Manus