Nanterre, le 2 février 2024

VINCI remporte un contrat de démantèlement de réacteurs nucléaires en Suède

Un contrat de 6 ans

Plus de 30 000 tonnes de matériaux à traiter

L’énergéticien suédois Vattenfall a attribué à Nuvia, filiale de VINCI Construction, un important contrat dans le cadre du démantèlement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Ringhals en Suède.

Nuvia sera en charge de démanteler, contrôler et trier tous les matériaux, y compris radioactifs, présents à l’intérieur des bâtiments des réacteurs concernés. Les travaux, prévus de 2025 à 2031, mobiliseront jusqu'à 400 personnes.

Nuvia, présente en Suède à travers sa filiale locale Nuvia Nordic AB, a une expérience reconnue dans les projets de démantèlement nucléaire du pays. En 2022, Nuvia avait déjà remporté le contrat (lot 5) de démantèlement des gros éléments du circuit primaire d’une des deux unités de la centrale.

La centrale nucléaire de Ringhals se situe à 60 km au sud de Göteborg. Elle a produit 220 TWh d’électricité entre sa mise en service (1976) et l’arrêt définitif de l’unité 1 (2020), soit la consommation totale d'électricité de cette ville au cours de la même période. Les deux autres réacteurs - Ringhals 3 et 4 - assurent toujours environ 12 % de la production d'électricité du pays.

