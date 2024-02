Rush Factory Oyj: Color Obstacle Rush:n ennakkomyynnissä vaihtelua ja Utopia Nation Festival -konsepti siirtyy

Rush Factory Oyj

2.2.2024 klo 9.45

Yhtiötiedote





Color Obstacle Rush:n ennakkomyynnissä vaihtelua ja Utopia Nation Festival -konsepti siirtyy





Color Obstacle Rush -tapahtumakonseptin (COR) ennakkomyynti vuoden 2023 loppuun mennessä oli 0,385 miljoonaa euroa joka ei täysin vastaa odotuksia. Vuosi sitten ennakkomyynti 31.12.2022 mennessä oli 0,642 miljoonaa euroa (29 tapahtumalle). Tammikuun kampanjan myynti vuosi sitten oli 0,630 miljoonaa euroa kun tämän vuoden kampanjan myynti oli 0,460 miljoonaa euroa. Tapahtumia on tällä hetkellä myynnissä 24 kaudelle 2024. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet Englannin markkinoilla sekä Hollannin ja Belgian tapahtumien jäädessä pois kalenterista. Kalenterissa on tänä vuonna seitsemän pienemmin kustannuksin järjestettävää tapahtumaa (Suomi ja Ruotsi) joka madaltaa keskimääräistä tapahtuman järjestämiskustannusta.





Kaudelle 2024 suunniteltu ensimmäinen Utopia Nation Festival -kiertue (UNF) siirtyy seuraavalle 2025 kaudelle. Pandemian aiheuttama haastava taloudellinen tilanne ei mahdollista konseptin lanseerausta kannattavalla tavalla.





Toimitusjohtaja Mika Metsämäki:

“Tavoitteenamme oli kasvaa listayhtiönä, mutta emme tätä tavoitetta ole onnistuneet saavuttamaan. Syy on toki ollut selkeä, koko liiketoiminta on ollut valtavassa myllerryksessä suurimman osan yhtiön pörssitaipaleesta. Vaikka kausi 2023 oli edellistä parempi, ei pandemian kuoppaa täytetä hetkessä. Toki haastavaa taloudellista tilannetta ei helpota Maskun kiinteistön käyttöönottokuntoon saattaminen, mutta sen valmistuessa kiinteistö voi myös tuoda yhtiölle sen tarvitsemaa kasvurahoitusta. Omistukselle tarkastellaan eri vaihtoehtoja ja tavoitteena on saattaa kiinteistö valmiiksi mitä pikimmiten, viimeistään kuitenkin 1.4.2024 mennessä. Menneinä parina vuonna meillä on ollut turvana pääomistajan kanssa tehty rahoitussopimus, mutta ymmärrettävästi sen käyttö tällä hetkellä ei ole kovin houkuttelevaa, eikä pääomistajan nykyisellä osakemäärällä ja tämän hetken kurssilla yhtä suurta taloudellista apua olisi rahoitussopimuksesta tarjollakaan.





COR:n ennakkomyynnissä emme onnistuneet saamaan syksyn markkinoinnista kaikkea irti. Saksan tapahtumat ovat myyneet jälleen hyvin, yhdeksällä tapahtumalla olimme 15% vuoden takaista myyntiä perässä joka suhteutettuna tapahtumien hieman myöhäisempään avaamiseen syksyn 2023 tapahtumien johdosta, on hyvä suoritus. Tammikuun aikana myynnin kustannus on myös pysynyt kohtuullisena, joka on positiivinen asia. Belgian ja Hollannin tapahtumat päätettiin jättää ainakin tältä vuodelta pois kalenterista, niiden ollessa kalliita järjestää ja myynnin ollessa laskussa. Sama päätös on tehty osan Englannin kaupunkien kanssa ja kalenterissa on nyt viisi tapahtumaa Englannin markkinoille. Tavoitteena oli suurempi kiertue vuodelle 2024, mutta tätä suurempi tavoite on tehdä kaikki tapahtumat kannattavasti. Olemme karsineet kuluja tapahtumista ja tulemme tätä tekemään jatkossakin, kuitenkin kokemusta huonontamatta.





UNF-konseptin osalta suunnitelmissa oli syksylle noin 20 tapahtuman kiertue samoihin maihin joissa jo toimimme, mutta ennakkomyynti COR-konseptilla ei ole tuonut tarvittavaa turvaa jotta uuden konseptin ylösajon riski pystyttäisi ottamaan. Olemme testanneet UNF:n markkinoita ja uskomme edelleen vahvasti että tilausta tämän kaltaiselle tapahtumalle on olemassa. UNF:n myynnin ja markkinoinnin ylösajo oli tarkoitus tapahtua vielä loppuvuodesta 2023, mutta koska emme päässeet odotuksiimme COR:n myynnin kanssa, päätimme katsoa vielä tammikuun kampanjan jälkeen tilannetta uudelleen, mutta koemme riskin nyt liian suureksi uudelle konseptille.”





