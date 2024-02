Nexans remporte un contrat majeur pour accompagner la transition énergétique en Italie





Nexans a été sélectionné par l’un des principaux gestionnaires de réseau italiens pour fournir 6 000 km linéaires de câbles, à partir de février 2024 et dans un délai de 16 mois.

Nexans fournira des câbles souterrains basse et moyenne tension, ainsi que sa solution ULTRACKER ® pour accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.

Nexans s’engage à livrer des câbles produits dans son usine italienne de Battipaglia avec 100 % d’aluminium bas carbone.





Paris, le 2 février 2024 – À mesure que la demande d’électricité s’envole, les câbles et les accessoires jouent un rôle toujours plus important dans la chaîne de valeur de l’électricité et dans le transport de l’énergie depuis son lieu de production jusqu’à son point de consommation.

Au cœur de son métier, Nexans propose aux Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD) des solutions clés en main et pleinement intégrées pour moderniser progressivement leurs infrastructures. Ces solutions vont des câbles et accessoires (transformateurs, commutateurs, épissures et extrémités) aux services avancés d’exploitation, d’optimisation et de maintenance des réseaux.

À l’horizon 2030, près de 4 400 milliards d’euros seront investis dans le développement des réseaux électriques pour tenir le rythme de l’électrification mondiale et de l’essor des énergies renouvelables. Partout dans le monde, les GRD doivent réaliser des investissements considérables pour étendre et renouveler leurs réseaux ; Nexans les accompagne dans des accords-cadres de long terme avec ses solutions intégrées d’électrification.

C’est dans ce contexte que Nexans a remporté un contrat majeur pour fournir à un gestionnaire de réseau italien de premier plan quelque 6 000 km de câbles de distribution basse et moyenne tension, ainsi que des services associés pour appuyer la transition énergétique en Italie. Ce contrat réaffirme la position de Nexans en tant qu’acteur majeur de l’électrification durable, et renouvelle son partenariat de long terme avec le GRD transalpin.

Les câbles basse et moyenne tension seront fabriqués en Italie, dans l’usine Nexans de Battipaglia. Ils seront exclusivement conçus avec de l’aluminium garanti bas carbone, dont les émissions de gaz à effet de serre sont de 30 à 50 % inférieures à celles de l’aluminium courant ; en outre, ces produits seront utilisés dans des réseaux enterrés, conçus pour être plus résilients aux phénomènes climatiques extrêmes qui partout dans le monde affectent les infrastructures de distribution électrique avec une fréquence croissante.

Ce nouveau projet témoigne une fois de plus du profond engagement de Nexans à développer des solutions durables pour relever les défis de ses clients stratégiques.

Par ailleurs, la solution ULTRACKER DRUMS sera déployée pour assister le client dans le suivi et la gestion des livraisons de câbles sur site : grâce à sa technologie d’intelligence embarquée (edge computing) et à la géolocalisation des tourets, ce système propose des fonctionnalités uniques telles que le suivi des expéditions, la prévention des vols, la gestion à distance de la flotte de tourets et des stocks de câbles, ou la simplification des processus de collecte.

Elyette Roux, VP de l’activité Power Distribution Cables and Accessories chez Nexans, a déclaré : « Nous sommes très fiers de la confiance que ce client accorde à Nexans. Notre partenariat de longue date facilite la coopération, et renforce encore notre détermination à minimiser l’empreinte écologique de nos projets avec des produits et des services innovants. Ce programme illustre l’engagement de nos deux groupes en faveur de la transition énergétique mondiale ; en y contribuant avec la fourniture d’une gamme de câbles en aluminium 100 % bas carbone, Nexans se positionne au cœur même de l’électrification décarbonée de l’Italie, et de l’Europe ».

