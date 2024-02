COIL: OMZET 2023 VAN 21,8 MLN. € BEÏNVLOED DOOR EEN MOEILIJK ECONOMISCH KLIMAAT

PERSBERICHT



















Brussel, 2 februari 2024 (17.45 uur)



Wereldwijd nr. 1

op het gebied van aluminiumanodisatie

OMZET 2023 VAN 21,8 MLN. €

BEÏNVLOED DOOR EEN MOEILIJK ECONOMISCH KLIMAAT

Coil, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, kondigt voor het boekjaar 2023 een jaaromzet aan van 21,8 mln. €, een daling van -17,5% ten opzichte van 2022. De verkoop werd beïnvloed door een moeilijk economisch klimaat, dat gekenmerkt werd door een aanzienlijke vertraging van de vraag naar toeleveringsdiensten gedurende het hele boekjaar en door een daling van de activiteiten van het totaalpakket in de tweede helft van het jaar ten opzichte van een hoge vergelijkingsbasis.

Evolutie van de kwartaalomzet per activiteit





(in miljoen euro) 2023 2022 Variatie 1e kwartaal 6,41 6,61 - 3,1% 2e kwartaal 5,39 7,34 - 26,6% 3e kwartaal 5,29 6,73 - 21,5% 4e kwartaal 4,76 5,78 - 17,6% Jaartotaal 21,85 26,47 - 17,5% Waarvan Toeleveringsverkoop 17,45 20,60 - 15,3% Verkoop totaalpakket1 4,40 5,86 - 25,0%

Hoogtepunten van het boekjaar





Na twee jaren van groei in 2021 (+9,7%) en 2022 (+4,9%), gedragen door het herstel in de periode na Covid, daalde de verkoop van de vennootschap aanzienlijk in 2023 (-17,5%) in een economisch klimaat dat gekenmerkt werd door de vertraging van de wereldwijde groei, de daling van de vraag op de eindmarkten en de toenemende economische en geopolitieke onzekerheden.

De verkoop van anodisatiediensten werd negatief beïnvloed door de voorraadverminderingen in de distributieketen als gevolg van de lage aluminiumprijzen na de herstelperiode na COVID, waarin de markt aanzienlijk was verstoord. De verkoop van het totaalpakket werd beïnvloed door een daling van nieuwe architecturale projecten in Europa vanaf de tweede helft van 2023 en door het trage herstel in de periode na COVID binnen de projectensector in Azië.

De vennootschap heeft zo goed mogelijk getracht de impact van deze daling te beperken door de variabele kosten te blijven optimaliseren. Op industrieel vlak heeft de vennootschap haar productie geconcentreerd op een beperkt aantal lijnen in de vestiging in Landen, België, en op de hoogrendementslijn 6 in Duitsland.

Toeleveringsactiviteiten: daling binnen een onzeker economisch klimaat





Binnen een moeilijke marktcontext liep de verkoop van anodisatiediensten (17,4 mln. €) terug met -15,3% ten opzichte van 2022 en vertegenwoordigt 79,9% van de jaaromzet 2023, tegen 77,8% het jaar daarvoor. De verkoop werd ongunstig beïnvloed door i) de cyclische vertraging van de vraag als gevolg van de conservatieve verwachtingen van de metaaldistributeurs door de lage LME-aluminiumprijs, die in de loop van het boekjaar een dieptepunt bereikte, wat hen ertoe aanzette hun voorraden op een minimumniveau te handhaven, en ii) het verlies van marktaandeel door de opkomst van een concurrent op de Europese markt voor continue anodisatie. De verkoop in het vierde kwartaal liet echter een kentering zien en was vrijwel stabiel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Verkoop van het totaalpakket: daling ten opzichte van een hoge vergelijkingsbasis





De verkoop van het totaalpakket (4,4 mln. €) waarin voorgeanodiseerd aluminium direct aan de eindklant wordt geleverd, liet een daling zien van -25,0% ten opzichte van een hoge vergelijkingsbasis in 2022 , die met +14,8% stijgt. De verkoop vertegenwoordigde 20,1% van de jaaromzet in 2023, tegen 22,2% het jaar voordien. Deze ontwikkeling is te verklaren door de terugloop van de vraag in Europa, met name in de tweede helft van het jaar, na twee jaren van dynamische groei in 2021 en 2022 dankzij de levering van omvangrijke bestellingen. Om de diversificatie van de verkoop verder te ondersteunen, heeft de vennootschap in 2023 haar commerciële activiteiten in Azië versterkt. De vertraging van de Chinese economie lijkt geen grote invloed te hebben gehad op de grote infrastructuurprojecten.

Vooruitzichten





COIL handhaaft een voorzichtige aanpak in de eerste helft van het boekjaar 2024. Het macro-economisch klimaat blijft moeilijk en de aanhoudende zwakke vraag zal waarschijnlijk op korte termijn blijven wegen op het herstel van de volumes van de toeleveringsdiensten. Dankzij de flexibiliteit van haar productieapparaat kan de vennootschap niettemin snel reageren op een verbetering van de vraag in de loop van het boekjaar. Tegelijkertijd zet de vennootschap haar spreidingsstrategie voort door haar geografische aanwezigheid op volwassen markten en opkomende markten te versterken via de ontwikkeling van het totaalpakket.

De vennootschap heeft vertrouwen in haar ontwikkelingsperspectieven op de langere termijn en profiteert van een omvangrijke portefeuille met hoogwaardige en duurzame producten, die een lage CO 2 -afdruk hebben, om het potentieel van haar activiteiten te vergroten.

Indicatieve kalender 2024





30 april 2024 Jaarresultaten 2023 en financieel jaarrapport 5 juni 2024 Algemene jaarvergadering 30 juli 2024 Omzet van het eerste halfjaar 2024 31 oktober 2024 Resultaten van het eerste halfjaar 2024 en financieel halfjaarverslag

De persberichten worden na sluiting van de beurs verspreid.

Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 110 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2023 een omzet gerealiseerd van 21,8 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com

Contact

COIL

Tim Hutton | Gedelegeerd bestuurder

tim.hutton@coil.be | Tel. : +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tel. : +33 (0)1 53 65 68 68





1 Anodisatie inclusief metaal

Bijlage