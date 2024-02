Un défenseur de la santé des femmes demande à la province du Nouveau-Brunswick et au premier ministre Higgs d'agir de façon urgente suite à l'annonce de la fermeture de la clinique 554

OTTAWA, 02 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à l'annonce de la fermeture de la Clinique 554 à Fredericton, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) demande à la province du Nouveau-Brunswick et au premier ministre Higgs de prendre des mesures immédiates pour garantir que toutes les femmes du Nouveau-Brunswick ont accès équitable à l’avortement chirurgical. La fermeture de la Clinique 554 de Fredericton signifie que les femmes ne pourront désormais accéder à ces services que dans deux villes de la province. Seulement trois hôpitaux au Nouveau-Brunswick offrent ce service.



Une étude de recherche réalisée en 2023 par l'Université du Nouveau-Brunswick a révélé qu'il existe de nombreux obstacles à l'accès aux services, notamment des lacunes générales en matière d'information, des modèles de paiement, et des disparités régionales. Ces inquiétudes de longue date ont été exacerbées par cette récente annonce.

« La santé et la sécurité des Canadiennes, qui incluent un accès équitable aux soins de santé reproductive, devraient être une priorité à tous les niveaux de gouvernement; cela ne devrait pas dépendre du code postal d’une femme. Bien que Mifegymiso offre un autre choix, il se peut qu'il ne soit pas une option adaptée à tous les individus en raison de préoccupations médicales, géographiques ou personnelles. La fermeture de la Clinique 554 limite le choix des femmes et l’accès à un service médical important dans cette région de notre pays. Nous exhortons le gouvernement provincial et le premier ministre à réfléchir aux conséquences à long terme de l'accès inéquitable aux soins et aux choix en matière de procréation et à agir pour garantir que nous continuons à faire avancer les droits des femmes aux soins de santé au Canada, et non à reculer. » - Dre Amanda Black, présidente, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

Demandes des médias:

Kelsey MacDonald

Directrice des affaires publiques et des communications

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

613-240-2528

kmacdonald@sogc.com

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada est la voix nationale de la santé des femmes