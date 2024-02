Indspire rend hommage à l'excellence autochtone en annonçant les noms des lauréats des prix Indspire de 2024

OHSWEKEN, Ontario, 02 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indspire est ravi d'annoncer la prochaine édition des prix Indspire qui se tiendra en 2024. Les prix sont une célébration annuelle qui rend hommage aux réalisations et aux contributions remarquables apportées par les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada. Cet événement prestigieux aura lieu le 18 avril 2024 au Centre Shaw, à Ottawa, et réunira des Canadiens autochtones et non autochtones de tout le pays.



Les prix Indspire récompensent les professionnels et les jeunes autochtones pour leurs carrières exceptionnelles, promeuvent l'estime de soi et la fierté des communautés autochtones et présentent des modèles de rôle inspirants aux générations futures. L'événement de cette année marque le 31e anniversaire de la remise des prix, ce qui témoigne de l'engagement durable des Autochtones dans la poursuite de l'excellence dans de multiples domaines d'activité.

Les lauréats des prix Indspire de 2024 sont :

Prix jeunesse

Adam Gauthier

Nation Tla’amin, C.-B.

Prix jeunesse

Braden Kadlun

Kugluktuk, Nt

Prix jeunesse

Dre Jayelle Friesen-Enns

Métisse de Red River, Manitoba Métis Federation, Man.

Arts

Eden Robinson

Haisla, C.-B.

Affaires et commerce

Victoria LaBillois

Listuguj Mi’gmaq First Nation, Qc

Culture, patrimoine et spiritualité

Edna Manitowabi

Territoire non cédé de Wiikwemikoong, Ont.

Éducation

Kanonhsyonne Jan Hill

Territoire mohawk de Tyendinaga, Ont.

Santé

Lea Bill

Première Nation de Pelican Lake, Sask.

Langues

Ronald Eric Ignace

Bande indienne de Skeetchestn, C.-B.

Droit et justice

L’honorable Michelle O’Bonsawin

Première Nation abénaquise d'Odanak, Qc

Service public

Jocelyn Formsma

Première Nation de Moose Cree, Ont.

Accomplissement de toute une vie

Thomas V. Hill

Six Nations de la rivière Grand, Ont.

Pour obtenir plus d'informations sur les lauréats, veuillez consulter le site https://indspire.ca/events/indspire-awards/laureates/

M. Mike DeGagné, président et chef de la direction d'Indspire, a déclaré : « Les prix Indspire sont une plateforme puissante qui met en valeur les réalisations exceptionnelles des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada. Ces prix ne célèbrent pas seulement l'excellence autochtone, mais inspirent également les générations futures à poursuivre leurs rêves et à avoir un impact positif sur notre monde ».

Soyez des nôtres pour honorer les lauréats des prix Indspire de 2024 et célébrer le riche patrimoine et les contributions exceptionnelles des peuples autochtones du Canada.

Indspire tient à remercier les commanditaires et partenaires suivants pour leur soutien :

Partenaire principal : Gouvernement du Canada

Commanditaire principal : Suncor Énergie Inc.

Commanditaire de la réception des lauréats des prix jeunesse : le Fonds de bienfaisance de la famille Barry et Laurie Green

Partenaire fondateur et compagnie aérienne officielle : Air Canada

Commanditaire du dîner: Teck Resources

Commanditaire de la réception précédant le dîner : Ernst & Young

Commanditaire culinaire : l’Impériale

Commanditaire de la réception des lauréats : Dixon Mitchell Investment Counsel

Commanditaire de la ville d'accueil : Tigre géant

Commanditaire participant : Cenovus Energy

Commanditaires de soutien : Deloitte, Ontario Power Generation, Rio Tinto, et Banque Scotia



À propos d’Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu’à long terme elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire alloue des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les élèves et les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur plein potentiel. En 2022-2023, Indspire a alloué plus de 27,5 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 7 500 bourses.

Pour l'accréditation des médias ou des interviews avec les lauréats, veuillez contacter :

Brandon Meawasige

V.-p., Communications et Marketing

bmeawasige@indspire.ca

1-855-463-7747 poste 2350