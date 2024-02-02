GMAT™ Focus Edition 在商學院評估中獨樹一幟，因為之前的版本已經停用

雷斯頓，維珍尼亞州, Feb. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美國研究生管理入學考試委員會（ GMAC ）今天確認， GMAT™ Focus Edition 在近三個月的成功交付之後，已成為向全球潛在考生提供的唯一 GMAT 考試版本。代表頂尖商學院的全球協會 GMAC 於 去年秋季 推出了最廣泛使用的商學院入學考試的更新版本，該版本與現有的 GMAT 考試並行，以方便正在準備申請和正在申請商學院的考生。



自七十年前首次推出以來，GMAT 透過不斷發展，在確保保持心理測試的 嚴謹性 的同時，仍然能作為衡量考生是否準備好參加商科研究生課程的高度相關指標，從而確保 GMAT 一直是該領域的黃金標準。該考試去年已經改版，提供更高效的考試體驗和靈活的新功能，以更好地支援考生的商科教育和職業生涯。

GMAC 行政總裁 Joy Jones 說：「我們從許多參加了最新版 GMAT 考試的考生那裏收到了非常積極的反饋，他們對繼續接受高級商科教育充滿信心，這讓我們感到放心並受到鼓舞。」「我相信，我們已經實現了兩年多前考試重新設計之初的目標，即讓有志於進入商學院的學生能夠全面地展示他們在批判性思維和數據智能等最相關、最緊缺的技能方面的能力。我們相信，商學院將受益於更廣泛、更包容的全球申請池所表現出的興趣和承諾。」

GMAC 在進行了有全球各大學校的數百名專業人士參與的廣泛研究，並對數千名準學生進行深入的概念測試後， 推出了 GMAT Focus Edition。GMAT Focus Edition 只包括三個 45 分鐘的科目，其中包括新開發的「數據洞察」科目，考試時長比舊版本的 GMAT 考試縮短了近一個小時，需要 準備 的內容也更少。雖然考生不能再參加舊版本的 GMAT 考試，但已經取得的成績仍將在五年內有效。GMAC 已向考生和學校提供了有用的資訊，以便他們在此期間可以隨時使用兩個版本的考試成績。

「重新設計後的考試重點更突出，更方便，也不那麼令人生畏。但重點更突出並不意味着更容易或沒那麼有價值。這只是意味着更智能罷了，」德克薩斯大學麥庫姆斯商學院 MBA 招生和錄取常務董事 Rodrigo Malta 稱。

復旦大學國際 MBA 項目執行主任孫龍指出，復旦大學是全球眾多對最新版 GMAT 持積極態度的頂尖商學院之一。「它 (GMAT) 幫助我們更接近於滿足 MBA 項目考生的需求，同時在不斷變化的商業環境中改進商學院的人才選拔。」

關於 GMAC

管理專業研究生入學考試委員會 (GMAC) 是一個以使命為導向的協會，由全球領先的商學研究生院組成。GMAC 為管理碩士課程教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招募工具和評估服務，並提供資源、活動與服務來幫助指導申請者完成他們的高等教育求學之旅。Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考試由 GMAC 持有和管理，是使用最廣泛的研究生商學院評估手段。

每年有超過 1,200 萬名準學生透過 GMAC 的平台（包括 mba.com 、 GMAC Tours 和 BusinessBecause ）了解 MBA 和商科碩士課程，與世界各地的學校建立聯繫，準備和註冊考試，並就如何成功實現商科教育和職業目標獲取建議。 作為一家全球性機構，GMAC 在中國、印度、英國和美國均設有辦事處。

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