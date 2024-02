Alira Health veröffentlicht globalen Bericht über roboterassistierte Chirurgie bei orthopädischen Eingriffen

FRAMINGHAM, Massachusetts, Feb. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alira Health , ein globales Beratungs- und klinisches Forschungsunternehmen, dessen Aufgabe es ist, die Biowissenschaften zu humanisieren, hat heute die Veröffentlichung von Robotic-Assisted Surgery (RAS) in Orthopedic Procedures: A 2024 Review (Roboterassistierte Chirurgie (RAS) bei orthopädischen Eingriffen: Ein Überblick für das Jahr 2024) in Zusammenarbeit mit MassMEDIC, dem Massachusetts Medical Device Industry Council, dem größten regionalen Medizintechnikverband in den Vereinigten Staaten und Partner von Alira Health in der Community für Medizintechnik, bekanntgegeben. Der Bericht untersucht die aktuelle klinische und kommerzielle Landschaft, einschließlich der aktuellen und erwarteten Annahme der Robotik für orthopädische Verfahren, trendige Marktdynamik und kommende Akteure und Technologien.

Zu den globalen Ergebnissen des Berichts gehören mehrere wichtige Erkenntnisse:

Am weitesten verbreitet ist RAS bei Kniegelenkersatzverfahren mit 40,6 % der derzeitigen und 52,5 % der in den nächsten fünf Jahren erwarteten Kniegelenkersatzverfahren, gefolgt von Hüftgelenkersatzverfahren (30,5 %) und Wirbelsäulenfusionsverfahren (24,4 %).

Der Markt für orthopädische RAS wird in den wichtigsten APAC-Ländern, darunter China, Indien und Japan, ein beträchtliches Wachstum aufweisen und in den nächsten drei Jahren um 45 % gegenüber der derzeitigen Marktgröße von etwa 50 Mio. USD wachsen.

Virtual Reality- und Augmented Reality-Technologien werden zunehmend zu einem integralen Bestandteil der orthopädischen Robotik, wodurch die Lernkurve gesenkt und der Komfort für Chirurgen erhöht wird.



„Die Patienten und Anbieter von heute erwarten weniger invasive, kostengünstigere und präzisere chirurgische Optionen mit kürzeren Genesungszeiten“, so Piergiulio Lauriano, Chief Strategy Officer bei Alira Health. „Darüber hinaus gibt es eine wachsende Nachfrage nach Behandlungen, die nicht nur die Genesung beschleunigen, sondern es den Patienten auch ermöglichen, zu dem Gesundheitszustand und der Funktionalität zurückzukehren, die sie vor ihren medizinischen Problemen hatten. Diese Studie zeigt, wie die Branche darauf reagiert, indem sie kleinere, erschwinglichere, spezialisiertere und die Zusammenarbeit fördernde orthopädische Robotersysteme entwickelt. Bei diesen Fortschritten geht es nicht nur darum, Krankenhausaufenthalte und postoperative Komplikationen zu reduzieren oder die Notwendigkeit von Revisionseingriffen zu minimieren; sie konzentrieren sich zunehmend auf die Wiederherstellung der Gesundheit, um sicherzustellen, dass die Patienten ihre maximal erreichbare Lebensqualität zurückgewinnen können.“

Robotic-Assisted Surgery (RAS) in Orthopedic Procedures: A 2024 Review folgt auf die Veröffentlichung des weit verbreiteten Berichts von Alira Health, Robotic-Assisted Surgery Review (Ein Überblick für die roboterassistierte Chirurgie) im Jahr 2022 und der Zusammenarbeit mit der HTAi Medical Device Interest Group zur Entwicklung evidenzbasierter Leitlinien für die Durchführung von Gesundheitstechnologiebewertungen für RAS. Die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse dieser Zusammenarbeit finden Sie hier .

