Dexia: Dexia et Mount Street signent un accord concernant la gestion du portefeuille obligataire de Dexia

Bruxelles, Dublin, Düsseldorf, Londres, Paris, le 5 février 2024 – 08h00

DEXIA ET MOUNTSTREET SIGNENT UN ACCORD SUR LA GESTION DU PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE DE DEXIA

Dexia et Mount Street ont annoncé ce jour avoir signé un accord permettant à Mount Street de reprendre la gestion du portefeuille obligataire de Dexia, d’une valeur de EUR 17 milliards, ainsi qu’une équipe de huit experts en gestion obligataire, se profilant ainsi en tant que fournisseur exclusif de services externalisés de gestion de portefeuille pour Dexia.

Selon les termes de ce contrat de cinq ans, Mount Street, à travers son entité réglementée, Mount Street Portfolio Advisers GmbH (« MSPA »), fournira une gamme de services comprenant la gestion d’actifs, l’exécution de transactions, l’évaluation de données de marché relatives aux portefeuilles, ainsi que le conseil stratégique. Le portefeuille de Dexia, d’une valeur de EUR 17 milliards, comprend des obligations, des instruments financiers et des crédits d’émetteurs du secteur public local, du logement social et des secteurs liés, de municipalités dans divers pays et régions d’Europe et d’Amérique du Nord.

Le nouveau mandat s’appuie sur l’expérience de Mount Street en matière d’externalisation et sur son rôle de gestionnaire de portefeuille de choix pour de grandes institutions. En 2017, Mount Street repris des conseillers en gestion de portefeuille de Erste Abwicklungsanstalt (EAA), aindi que la gestion de EUR 22 milliards de fonds. En février 2022, Mount Street a été chargé par Aviva Investors d’assurer les fonctions de service de la dette d’un portefeuille de EUR 30 milliards de livres sterling. En 2023, en tant que gestionnaire de portefeuille indépendant pour la plateforme HLB Private Markets d’Helaba, Mount Street soutenu la stratégie de levée de fonds pour l’’Infrastructure Debt Fund I’ de ce dernier.

L’opération conclue entre Dexia et Mount Street permet à Dexia de poursuivre la gestion de son portefeuille de prêts et d’obligations en extinction avec un partenaire solide et de manière ordonnée pour les années à venir. En partenariat avec Mount Street, Dexia pourra s’appuyer sur la grande expertise de ses gestionnaires de portefeuilles obligataires basés à Dublinn, tout en leur offrant de nouvelles perspectives de carrière au sein du groupe Mount Street.

Pierre Crevits, CEO de Dexia, a déclaré : « Je me réjouis de cet accord passé avec Mount Street, un acteur expérimenté et reconnu dans le domaine de la gestion de portefeuille. Ce partenariat traduit la volonté de Dexia, dans le cadre de sa résolution ordonnée, d’assurer un avenir à ses experts en gestion de portefeuille obligataire au sein du groupe Mount Street tout en garantissant la continuité et la qualité de ses services de gestion de portefeuille. »

Stephan Plagemann, Chief Financial Officer de Mount Street, a déclaré : « Fort d’une relation solide établie avec Dexia au cours des six dernières années, cette désignation représente un nouveau jalon, confirmant nos capacités d’externalisation de portefeuilles de Legacy. Les institutions en résolution doivent régulièrement adapter leur structure à la réduction des portefeuilles sous-jacents, tout en continuant à satisfaire les exigences de leurs différentes parties prenantes. Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité de travailler en partenariat avec Dexia et de fournir des solutions innovantes tout au long de ce processus. »

À PROPOS DU GROUPE MOUNT STREET

Mount Street est un leader mondial de la gestion de prêts et de crédits pour le compte de tiers, avec environ EUR 150 milliards d’actifs sous gestion. Mount Street est reconnu comme l’un des principaux gestionnaires de prêts immobiliers et compte parmi les entreprises à la croissance la plus rapide en Europe. S’appuyant sur sa propre technologie et une présence mondiale à travers 10 bureaux dans les principaux centres financiers du monde, Mount Street a constitué une équipe internationale de professionnels chevronnés dans les domaines de la banque, de l’immobilier, des infrastructures, du transport maritime et de la technologie afin d’aider les investisseurs institutionnels à générer de la valeur tout au long du cycle de vie de leurs investissements en crédits et autres.

Pour en savoir plus sur Mount Street Group, consultez mountstreet.com

À PROPOS DE DEXIA

Dexia est une ancienne institution bancaire, détenue à 99,6 % par les États belge et français. Elle est entrée en résolution ordonnée en décembre 2012. La mission de Dexia est de gérer en extinction ses actifs résiduels tout en veillant à préserver les intérêts de ses actionnaires et garants. La société mère du groupe, Dexia Holding, est une société anonyme de droit belge. Basée en France, Dexia est la principale entité opérationnelle du groupe. Au 30 juin 2023, Dexia Holding comptait 515 collaborateurs et affichait un total de bilan de quelque EUR 60 milliards.

Pour en savoir plus sur Dexia, consultez www.dexia.com

CONTACTS

Dexia

Contact presse et investisseurs — Bruxelles : +32 2 213 57 39 – Paris : +33 1 58 58 58 49

Mount Street

Viviane Adjado

E-mail : viviane.adjado@mountstreet.com - Tél. : +44 20 7659 7005

FTI Consulting (PR Advisers)

E-mail : mountstreet@fticonsulting.com - Tél. : +44 3727 1000

Pièce jointe