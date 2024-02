Dexia: Dexia en Mount Street ondertekenen een overeenkomst voor het beheer van de obligatieportefeuille van Dexia

Brussel, Dublin, Düsseldorf, Londen, Parijs, 5 februari 2024 – 8u00

DEXIA EN MOUNT STREET ONDERTEKENEN EEN OVEREENKOMST VOOR HET BEHEER VAN DE OBLIGATIEPORTEFEUILLE VAN DEXIA

Dexia en Mount Street delen mee dat ze een overeenkomst hebben ondertekend waardoor Mount Street het beheer van de obligatieportefeuille van Dexia ten belope van 17 miljard EUR en een team van acht experten in obligatiebeheer overneemt. Als dusdanig treedt het op als Dexia's exclusieve externe dienstverlener voor het beheer van zijn obligatieportefeuille.

Onder de voorwaarden van het vijfjarige contract zal Mount Street, via zijn gereguleerde afdeling Mount Street Portfolio Advisers GmbH (‘MSPA’), een reeks diensten verstrekken waaronder vermogensbeheer, uitvoering van transacties, marktgegevens en waardering van portefeuilles, en strategisch advies. De Dexia-portefeuille van 17 miljard EUR bestaat uit een reeks obligaties, financiële instrumenten en kredietproducten van emittenten in de sectoren overheidsfinanciën, lokale besturen, nutsvoorzieningen, sociale huisvesting en aanverwante sectoren, verspreid over Europa en Noord-Amerika.

Het nieuwe mandaat bouwt verder op Mount Street’s expertise als portefeuillebeheerder bij uitstek voor blue chip-instellingen. In 2017 rondde het de succesvolle overname af van EAA Portfolio Advisors, een onderdeel van Erste Abwicklungsanstalt, die het beheer van 22 miljard EUR aan fondsen omvatte. In februari 2022 werd Mount Street door Aviva Investors aangesteld om schuldaflossingsdiensten te verlenen voor een portefeuille van 30 miljard GBP. In 2023 ondersteunde het, in zijn rol als onafhankelijke portefeuillebeheerder voor het HLB Private Markets Platform van Helaba, de fondsenwervingsstrategie voor het ’Infrastructure Debt Fund I’ van Helaba.

Door zijn overeenkomst met Mount Street kan Dexia het beheer van zijn leningen- en obligatieportefeuille in afbouw de komende jaren met een sterke partner en op een ordelijke manier voortzetten. Dankzij de verankering bij Mount Street kan Dexia rekenen op de sterke expertise van zijn obligatieportefeuillebeheerders in Dublin, die hun carrière een nieuwe boost kunnen geven binnen de Mount Street Group.

Pierre Crevits, CEO bij Dexia: "Ik ben erg blij met deze overeenkomst met Mount Street, een ervaren en erkende speler op het gebied van portefeuillebeheer. Dit samenwerkingsverband weerspiegelt de wens van Dexia om, in het kader van zijn geordende resolutie, zijn experts in obligatieportefeuillebeheer onder te brengen binnen de Mount Street Group, en tegelijk de continuïteit en de kwaliteit van zijn portefeuillebeheerdiensten te waarborgen.”

Stephan Plagemann, Chief Financial Officer bij Mount Street: “Wij hebben de voorbije zes jaar een sterke relatie opgebouwd met Dexia, en deze aanstelling is een belangrijke mijlpaal in ons bestaan als uitbestede legacy portefeuillebeheerder. Instellingen in resolutie moeten hun structuur geregeld kunnen blijven aanpassen naarmate de onderliggende portefeuilles worden afgebouwd, terwijl ze nog steeds moeten voldoen aan de eisen van hun verschillende belanghebbenden. We zijn opgetogen dat we de kans krijgen om met Dexia samen te werken en tijdens dit proces vernieuwende oplossingen aan te reiken."

OVER MOUNT STREET GROUP

Mount Street is een toonaangevende wereldwijde externe dienstverlener voor lening- en kredietbeheer, met ongeveer 150 miljard EUR aan beheerde activa. Mount Street wordt erkend als een toonaangevende beheerder van vastgoedleningen en behoort tot de snelst groeiende bedrijven in Europa. Door gebruik te maken van zijn eigen technologie en een wereldwijde aanwezigheid via 10 kantoren in belangrijke financiële centra, heeft Mount Street een internationaal team samengesteld van ervaren professionals op het gebied van bankieren, vastgoed, infrastructuur, scheepvaart en technologie. Zij helpen institutionele beleggers waarde te creëren gedurende de hele levenscyclus van hun krediet- en andere beleggingen.

OVER DEXIA

Dexia is een voormalige bankinstelling en een Belgisch-Franse groep die voor 99,6% in handen is van de Staat en in december 2012 in geordende resolutie ging. De missie van de Groep is om haar resterende activa in afbouw te beheren en er tegelijk voor te zorgen dat de belangen van haar aandeelhouders en borgverleners beschermd worden. Het moederbedrijf van de Groep, Dexia Holding, is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Dexia, gevestigd in Frankrijk, is de belangrijkste entiteit van de Groep. Op 30 juni 2023 telde Dexia Holding 515 personeelsleden en had het een balanstotaal van ongeveer 60 miljard EUR.

